【2026年1月27日13:30~】完全無料 イベント開催のお知らせ「SESマッピング名刺交換会」必要な相手に最短で出会う～ 案件ニーズと人材ニーズをリアルタイム可視化する新形式・名刺交換イベント ～

合同会社RK

合同会社RK（以下「エス転」）は、SES業界におけるビジネス交流の効率化を目的とした

「SESマッピング名刺交換会」 を2026年1月27日（火）13:30～15:30 に

渋谷 GUILD VALLEY（東京都渋谷区道玄坂1-16-6）にて開催いたします。

本イベントは 完全無料・先着定員50名 の参加型交流会で、

SES企業の営業担当者やフリーランスエンジニア、個人事業主など

幅広い方のビジネスネットワーク構築に最適な場を提供します。

開催の背景

SES（System Engineering Service）業界では、従来の名刺交換文化が依然として主流ですが、多重商流や非効率な出会いによって、真に価値あるビジネス接点を見つけることが難しいという課題があります。エス転はこの課題に着目し、「案件出し⇔人出し」「開発⇔インフラ」といったニーズを リアルタイムで可視化する新たな名刺交換会 を企画しました。効率化された交流により、参加者が必要とする相手に最短で出会える仕組みを実現します。

イベント概要

名称：SESマッピング名刺交換会

テーマ：「案件出し⇔人出し」「開発⇔インフラ」をリアルタイムにマッピングして効率的な名刺交換を行う交流会

日時：2026年1月27日（火）13:30～15:30

会場：渋谷 GUILD VALLEY（東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル1F）

参加費：無料

定員：50名（先着順）

主催：合同会社RK（エス転）

対象：SES企業の営業／案件保有企業／フリーランスエンジニア／個人事業主／ITスタートアップ等

詳細・申込：https://www.kokuchpro.com/event/sten1/3651785/

参加申込 :https://www.kokuchpro.com/event/sten1/3651785/

SES名刺交換会

開催の流れ（予定）

13:20~13:30 受付・入場

13:30 マッチングスタート

13:30 リアルタイム・マッピング表示・案件シェア・自由交流

15:30 クロージング

会場の様子

主催者コメント

妹が2025年10月に前職を退職し、代わりに案件を探してこようとSES業界に足を踏み入れた

ことが、この取り組みのきっかけでした。 フリーな立場で業界に入ることになり、

「一人だと何かと大変そうだな」という思いから、まずは受け皿として会社をつくりました。



その過程でSES業界を知る中で、わずか1か月ほどの間に多くの名刺交換会へ参加し、

業界特有の非効率さや構造的な違和感を強く感じるようになりました。



現場では、

開口一番で「案件出しですか？人材出しですか？」「開発ですか？インフラですか？」

と分類される実際に届く案件は、単価感や条件が合っていない

商流が明示されないまま、金額だけが一人歩きしている案件・人材情報が流通している

といった状況が、当たり前のように存在しています。

私自身、SESを本業としている事業者ではありません。

（メインは推し活サポートをしている事業を営んでいます。）



妹のサポートをきっかけに関わるようになった立場だからこそ、

業界の慣習を前提とせず、「これは構造的におかしいのではないか」と素直に感じることができました。

業界に依存していない立場である以上、無理に空気を読んだりする必要もありません。

せっかく関わるのであれば、目の前の違和感にはそのまま触れてみよう。

そんな感覚で企画したのが、今回の「SESマッピング名刺交換会」です。

従来型の名刺交換会をベースにしつつ、案件・人材・領域をリアルタイムにモニターで可視化することで、無駄な探り合いやすれ違いを減らし、必要な相手と効率よく対話できる場を提供します。

今後の予定（第二弾構想案）

SESを主軸としながら、受託開発へと事業領域を広げたい企業 に向けたマッチング施策も予定しています。単なる取引先紹介ではなく、 「SESから受託開発へ移行したいが、きっかけやパートナーが見つからない」 という企業が一歩踏み出すための場をつくっていきます。

具体的には「ベンチャー企業×SES→受託会社のマッチングイベント」を予定しています。



また、私たちが運営するサービス「エス転」では、

エンド／元請けからの浅い商流案件のみを取り扱い

案件総額の20～30％（3か月分）でのショット型マッチング

商流には介在せず、直接マッチング後は当事者同士での更新を可能にする

という仕組みを採用しています。

SES業界を内側から少しずつ変える、というよりも、 外から触ってみたら、やはり変だと思った構造にそのまま手を入れる。 私は、そんなスタンスでこれからもイベントや仕組みづくりを続けていきます。

1月27日イベント申込 :https://www.kokuchpro.com/event/sten1/3651785/