日本排尿機能学会 市民公開講座「春の“排尿不安”ゼロ宣言！～新生活を軽やかに迎える健康寿命プロジェクト～」3月15日開催

一般社団法人日本排尿機能学会（理事長：舛森直哉、札幌医科大学泌尿器科教授）が主催、株式会社産業経済新聞社が協力する市民公開講座「春の“排尿不安”ゼロ宣言！～新生活を軽やかに迎える健康寿命プロジェクト～」を、2026年3月15日（日）大手町ファーストスクエアカンファレンス イーストで開催します。

超高齢社会を迎えた日本では、夜間頻尿や尿失禁などの排尿トラブルを抱える方が増加しています。排尿トラブルは睡眠の質の低下や転倒リスク増加など健康寿命にも直結します。新年度を迎える春に「排尿不安ゼロ」で軽やかなスタートを切っていただきたいという願いから本講座の開催に至りました。

【イベント名】春の"排尿不安"ゼロ宣言！～新生活を軽やかに迎える健康寿命プロジェクト～

【開催日時】2026年3月15日（日） 14:00～15:30（13:30開場）

【会場】大手町ファーストスクエアカンファレンス イースト（東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー 2F）

【参加費】 無料（事前申込制・先着順）

【申込方法】

産経新聞社が運営するサイト「産経iD」より申込（会員登録不要）

URL : https://id.sankei.com/ev/31055-2/

【主催】一般社団法人 日本排尿機能学会（アステラス製薬 Educational Grants「教育助成」プログラム）

【協力】株式会社産業経済新聞社

■男女の悩みを解消する専門医による特別講演

講演1「夜寝ている間に、なんで何度もトイレに起きるの？」 関戸哲利医師

講演2 「お出かけ中、尿もれが気になりませんか？」 巴ひかる医師

男性・女性それぞれの排尿に関する「なぜ」にお答えする特別講演を実施。排尿機能の低下は、歩行速度の低下や転倒歴、併存疾患などの「フレイル（虚弱）」と強く関連しています。排尿の悩みは単なる不便さの問題ではなく、健康寿命に直結する重要なサインです。この講演では排尿の悩みを解消することで健康寿命を延命し、よりQOLの高い生活に導くヒントをお伝えしていきます。

■ハイヒール・モモコさんとともにクイズで学ぶトークセッション

1964年生まれ。NSC1期生として1982年にリンゴと共にハイヒールを結成。関西を中心にKTV「モモコのOH!ソレ!み～よ」などで活躍中。自身もメニエール病、帯状疱疹を経験するなど健康への関心が高く、今回のトークセッションでは会場の皆さまと一緒に〇×クイズに挑戦。「外出時トイレの場所を確認しないと落ち着かない？」など、誰もが思い当たる"あるある"な質問から医学的な問題を通じて、排尿の悩みについて楽しく学びます。

一般社団法人 日本排尿機能学会について

1973年に神経因性膀胱研究会として発足し、2014年10月には一般社団法人日本排尿機能学会となり、2023年に50周年を迎えました。医師のみならず看護師、薬剤師、臨床検査技師、理学・作業療法士、基礎研究者など、多種・多様方々が所属する学術団体です。学術の発展と国民の健康の増進に寄与することを目的とし、下部尿路機能に関する研究、教育、診療を包括的におこなっています。