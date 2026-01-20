株式会社ジーアイビー岩倉市と「循環型社会の推進・子育て支援」に関する連携協定を締結

株式会社ジーアイビー

株式会社ジーアイビー（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：鈴木 衛）は、2026年1月21日（水）、岩倉市と「循環型社会の推進および子育て支援に関する連携協定」を締結いたします。

本協定は、岩倉市とジーアイビーが相互に連携し、循環型社会の形成や子育て世帯の支援をはじめとした地域課題の解決に取り組むことを目的としたものです。双方が有する資源やノウハウを活かし、地域に根ざした持続可能な取り組みを進めてまいります。

■ 連携協定の主な内容

本協定では、以下の事項について連携を図ります。

（1）循環型社会の推進に関すること

（2）子育て支援に関すること

（3）その他、本協定の目的達成に資すること

なお、防災分野については、岩倉市とジーアイビーとの間で既に災害協定を締結しており、本協定には含まれておりません。防災に関する体制や取り組みに変更はありません。

■ 子ども服リユース活動を通じた取り組み

ジーアイビーは、コインランドリー「ブルースカイランドリー」を展開する中で、「“もったいない”が誰かのために。」というスローガンのもと、子ども服リユース活動に取り組んでいます。

この活動は、不要になった子ども服を回収し、必要とする家庭へ無償で提供することで、子育て世帯の負担軽減と資源の有効活用を同時に目指すものです。

岩倉市内のブルースカイランドリー カネスエ八剱店では、2025年11月21日に同リユースブースを設置し、地域の子育て支援と循環型社会の推進に寄与してきました。現在では、全国385店舗のうち186店舗でリユースブースを設置する取り組みへと広がっています。

今回の連携協定を機に、こうした子ども服リユース活動を自治体と連携して進めることで、地域全体で子育てを支え、循環型社会の形成に貢献してまいります。

■ 今後の展開

ジーアイビーは、本協定に基づき、岩倉市と定期的に協議を行いながら、地域の実情に即した取り組みを検討・推進していく予定です。

今後も、コインランドリーを通じて地域の日常に寄り添い、子育て支援や資源循環といった分野で、持続可能な地域づくりに貢献してまいります。

■ 連携協定締結式 概要

協定名：岩倉市と株式会社ジーアイビーとの連携協定締結式

日 時：令和8年1月21日（水）15時30分～

場 所：岩倉市役所 5階 応接室

■ 株式会社ジーアイビーについて

株式会社ジーアイビーは、愛知県名古屋市に本社を置き、「創造・挑戦・共生で『価値創造企業』を実践する」を経営理念に掲げ、人と社会に新たな価値を生み出す事業を展開しています。

全国に展開するコインランドリー「ブルースカイランドリー」をはじめ、電気料金の基本料金削減を実現する「GIブレーカー」など、暮らしと企業の双方を支える多様なソリューションを提供。

地域社会との連携を重ねながら、持続可能で豊かな未来を創造してまいります。