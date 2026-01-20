“リロクラブ予約”で500ギフトがもらえるＷ特典キャンペーンを開催！「TABLE REQUEST by RELO CLUB」から予約して、お得に美味しい時間を過ごそう♪【リロプロモーションズ】

株式会社リロクラブ

リログループ＜東証プライム市場 8876＞の一員であり、福利厚生アウトソーシングサービスのトップカンパニーである株式会社リロクラブ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 岡本 盛 https://www.reloclub.jp/ )は、子会社である株式会社リロプロモーションズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 平鍋 渡 https://www.relo-pr.jp/ ）が、2026年1月より予約サービスと予約台帳サービスを一体化させた「TABLE REQUEST by RELO CLUB」のサービス提供を開始したことを記念し、福利厚生倶楽部の会員に向けて同サービスを利用した「W特典キャンペーン」を2026年1月から開始しましたことをお知らせいたします。*1

■ 500ギフトがもらえるＷキャンペーンと「TABLE REQUEST by RELO CLUB」

リロプロモーションズが提供する「TABLE REQUEST by RELO CLUB」は、GoogleマップやInstagram、オンラインメディア、有名グルメサイト各社を通じて入った予約情報を、専用サイト上で各予約を一元管理できる予約管理台帳システムです。複数の予約経路からの情報をまとめて管理できるため、飲食店における予約対応の煩雑さを軽減し、日々の運営業務を効率化するサービスです。

リロクラブは、子会社であるリロプロモーションズの「TABLE REQUEST by RELO CLUB」提供開始を記念し、「TABLE REQUEST by RELO CLUB」を通じて会員特典を提供してくれる飲食店支援と、当クラブ会員への利用促進のために、2026年1月～3月31日まで、W特典キャンペーンを実施します。

Ｗ特典キャンペーンでは、福利厚生倶楽部の通常の特典サービスに加えて、『リロクラブ予約』*2 から「TABLE REQUEST by RELO CLUB」を経由して、対象の飲食店を予約し食事をすると、もれなく500ギフトが会員に付与されます。*3

新年会や春の歓送迎会が続くこの時期に、福利厚生倶楽部の会員がお得にお食事を楽しめると同時に、利用促進キャンペーンを行うことで、日ごろから福利厚生倶楽部へ特典サービスを提供してくださっている飲食店への支援にもつながるキャンペーンです。

■ キャンペーン概要

『リロクラブ予約』でW特典!!グルメ特集キャンペーン

・対象期間： 2026年1月1日(木）～3月31日(土）のご利用分(お食事をされた日)までのご予約

・特典内容： 1予約につき、福利厚生倶楽部のポイントサービス “Club Gift”を500ギフト贈呈

・対 象： 福利厚生倶楽部会員専用サイトのＷ特典キャンペーンバナーにて掲示される

店舗詳細ページにある「ご予約はこちら」から「TABLE REQUEST by RELO CLUB」を経由したご予約かつ、対象期間内の利用(お食事)が適用条件となります

・付 与 日 ： クラブギフトは、ご利用日(お食事をされた日）の翌月末日までに付与いたします

■株式会社リロプロモーションズについて

株式会社リロプロモーションズは、2022年から株式会社リロクラブのサービスパートナーに対したプロモーションを軸に、店舗が抱える経営課題の解決を支援するサービスを展開しています。リロクラブ会員向けのサービスプロモーションを中心に、新規集客やリピーター獲得の支援、業務効率化、店舗従業員の福利厚生まで、WEBマーケティングを基盤とした総合的な店舗支援サービスを提供しています。

このたび本格販売を開始した「TABLE REQUEST by RELO CLUB」は、リロクラブ会員の利用が多い飲食店から寄せられる「新規顧客獲得の負担を軽減したい」「新しい集客の窓口を増やしたい」といった切実な声にお応えするために生まれたサービスです。多くの飲食店が共通して抱える集客課題の解決を目指し、当社のサービスを安価に、より導入しやすい形でご利用いただけるよう開発しました。

▶▶▶詳しい料金などについては、下記よりお問い合わせください

株式会社リロプロモーションズ プロモーション事業部

代表TEL：03-6741-2238 Email： reloclub_kurukuru@relo.jp

■ 課題解決カンパニー“リロクラブ・福利厚生倶楽部”について

リロクラブは、1993年に「福利厚生倶楽部」のサービスを開始して以来、“中小企業にも大企業並みの福利厚生を！”をモットーに世界中で働く人々のくらしを福利厚生サービスで豊かにしてまいりました。

企業規模にかかわらず、全国で地域格差のない多様なサービスを、コスト・パフォーマンス高く25,800社、会員数1,340万人に提供し、高い従業員満足度を得ている福利厚生サービスのトップブランドです。*4

さらに、リロクラブは“課題解決カンパニー”として、企業が抱える人事・労務・福利厚生分野の課題に対し、多角的なソリューションを提供しています。働き方改革による福利厚生制度への注目の高まりに応えるため、育児・介護制度の充実やフェムテック分野の強化、内定者の採用に役立つ「内定者福利厚生倶楽部」の提供、優秀な人材の定着(離職防止)のための支援などに注力しております。

また、ヘルスケアサポート・スポーツジムなどへの利用強化はもちろんのこと、健康経営*5 や女性活躍の推進支援など、時代の変化に対応した幅広いサービスをご用意。総務人事・労務担当者の業務負荷軽減を目指すとともに、従業員エンゲージメントの向上につながるソリューションをお届けしています。

▼福利厚生倶楽部について

https://www.reloclub.jp/fukuri/fukurikouseiclub

★福利厚生倶楽部への資料請求・ご相談はコチラ ▶▶▶ https://www.reloclub.jp/fukuri/fukurikouseiclub/request/

【企業概要】

■株式会社リロプロモーションズ

□所 在 地 ： ＜本社＞

〒160-0022 東京都新宿区新宿四丁目2番18号

TEL：03-6741-2238 FAX：03-3225-3065

https://www.relo-pr.jp/

□設 立 ： 2025年4月1日

□資 本 金 ： 2,500万円 （株式会社リロクラブ100%出資）

□事 業 内 容 ：

・店舗総合支援サービス、集客コンサルティング

・WEBマーケティング業務、店舗DX推進業務、SNS

・広報支援業務

□代 表 者 ： 代表取締役社長 平鍋 渡

■株式会社リロクラブ

□所 在 地 ： ＜本社＞

〒160-0022 東京都新宿区新宿四丁目2番18号

TEL：03-3226-0244 FAX：03-3226-0280

https://www.reloclub.jp/

□設 立 ： 2001年8月17日（事業開始：1993年9月）

□資 本 金 ： 1億5000万円（株式会社リログループ100％出資）

□事 業 内 容 ：

・福利厚生代行サービス事業

・会員向け各種優待・特典代行サービス事業

・シニア向け生活支援サービス事業

□代 表 者 ： 代表取締役社長 岡本 盛

▼福利厚生倶楽部サービス概要【動画】

https://www.reloclub.co.jp/movie/profile/

▼RELO 総務人事タイムズ

https://www.reloclub.jp/relotimes/

福利厚生、働き方改革、健康経営、人事・組織開発を通じて、従業員満足を追求する総務・人事・経営者のための総合情報メディア｡総務人事向け実践的セミナーも毎月開催

▼福利厚生倶楽部（リロクラブ） Instagram

https://www.instagram.com/fukurikosei_reloclub/

≪本件に関するお問い合わせ≫

株式会社リロクラブ

■ニュースリリースに関するお問い合わせ

広報担当：ツシマ TEL：03-3225-1730

Email：reloclub-pr@relo.jp



≪福利厚生倶楽部に関するお問い合わせ≫

・福利厚生倶楽部入会などに関するお問い合わせ：03-3225-1730

・既存提携施設からのお問い合わせTEL：03-3225-1896(もしくは、0120-982291）

▶▶▶https://www.reloclub.jp/fukuri/fukurikouseiclub/request/



---------------------------------------------

福利厚生俱楽部の会員様のサービス・利用方法のお問い合わせについては、

会員専用サイトにログイン後「よくある質問」からご確認ください。



お電話でのお問い合わせは、

福利厚生倶楽部カスタマーセンター 0120-982291（会員様専用）

平日／10:00～18:00 土日祝／10:00～17:00 ※年末年始除く



---------------------------------------------

◆◆リロクラブはリログループ(東証プライム市場 <証券コード8876>/https://www.relo.jp/）の一員です◆◆

---------------------------------------------

*1 本キャンペーンは、「リロクラブ予約」経由かつ、対象期間内のご利用(お食事)が適用条件となります

*2 『リロクラブ予約』とは、福利厚生倶楽部会員専用サイトの特集ページ掲載店舗の詳細ページにある「ご予約はこちら」から「TABLE REQUEST by RELO CLUB」を経由したご予約です

*3 倶楽部ギフトは、人数に関わらず「リロクラブ予約」1件につき500ギフトを付与いたします。500ギフトは、ご利用日(お食事をされた日)の翌月末日までに付与いたします

*4 2025年6月1日現在

*5 「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です

*6 画像は全てイメージです