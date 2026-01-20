¡ÚËÌ³¤Æ»½é³«ºÅ¡ÛÂç¿Íµ¤¡Ö¥éー¥á¥ó³Ø¹»¡×3·î¤ËÂÔË¾¤Î¡Ö»¥ËÚ¡×½é³«ºÅ¤¬·èÄê¡¡Åìµþ¥éー¥á¥óÀìÌç´Û¤Ç³«ºÅ¤Î¡Ö¥éー¥á¥ó³Ø¹»¡×Ëþ°÷¸æÎé¡ª
Ãæ¸Å¿ßË¼µ¡´ïÎ®ÄÌ¤Î¹ñÆâºÇÂç¼ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥Ý¥¹¥Ð¥¹¥¿ー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹²¼ÆÆ»Ë¡Ë¤È¥¥Ã¥Á¥ó¥Æ¥¯¥Î³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹²¼ÏÂ¸÷¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡ÖÅìµþ¥éー¥á¥óÀìÌç´Û¡ÊÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡Ë¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø¥éー¥á¥ó³Ø¹»¡Ù¤¬¡¢Êç½¸³«»Ï¸å¤¹¤°¤ËÄê°÷¤ËÃ£¤·¡¢Ëþ°÷¸æÎé¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅìµþ¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢½é¤È¤Ê¤ëËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¹ï¤Ê¿Í·ïÈñ¡¦¸÷Ç®Èñ¹âÆ¤ËÇº¤àËÌ³¤Æ»¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¼ç¤Ë¸þ¤±¡¢ºÇ¿·ÀßÈ÷¤Ë¤è¤ë¡ÖÄ´Íý¤Î¹çÍý²½¡×¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥éー¥á¥ó³Ø¹»¡×¡¡3·î¤ËËÌ³¤Æ»2ÆüÏ¢Â³³«ºÅ
Åìµþ¥éー¥á¥óÀìÌç´Û¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥»¥ëÂÔ¤Á¡×¤ÎÀ¹¶·¡£Å¹¼ç¤¿¤Á¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß
1·î19Æü¤ËÂÎ©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥éー¥á¥ó³Ø¹»¡Ù¤Ï¡¢¹ðÃÎÄ¾¸å¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥éー¥á¥ó¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸÷Ç®Èñ¤Î¹âÆ¡×¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¡ÖÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Îºî¤êÊý¤Ç¤ÏÍø±×¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö»Å¹þ¤ß¤ò³Ú¤Ë¤·¤¿¤¤¤¬¡¢Ì£¤ÏÍî¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê¥Ëー¥º¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁá´üËþ°÷¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥éー¥á¥ó³Ø¹»¡×³«²ñ¼°
8Ì¾7ÁÈ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¡¢¥Æ¥ó¥Ý¥¹¡£
»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âËÜÅö¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢Ä´Íý¤Î·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤--¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ³ÆþÁ°¤ÎÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤ò¡¢¼Â±é¤È¼Â¿©¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥éー¥á¥ó³Ø¹»¡×¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
Âç¹¥É¾¤Î°µÎÏÀ£Æ¹¤Ë¤è¤ë¥¹ー¥×¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â±é
¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤âÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¤Þ¤º¤Ï¥¹ー¥×¤Å¤¯¤ê¡£½¾Íè10»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Å¹þ¤ß¤ò¡¢°µÎÏÀ£Æ¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌó4»þ´Ö¤Þ¤ÇÃ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥¹Âå¤Îºï¸º¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹ー¥×¤ÎÊâÎ±¤Þ¤ê¤â²þÁ±¡£Æ±¤¸¸¶ºàÎÁÎÌ¤Ç¤â¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¹ー¥×¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë¹â°µÄ´Íý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁÇºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Ãê½Ð¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤âÌ£¤¬Çö¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ï°µ¤Ç¤Ï°ú¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿É÷Ì£¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤à¤·¤í±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥¹ー¥×¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£°µÎÏÀ£Æ¹¤Î¼Â±é¤¬Ëè²ó¤âÂç¹¥É¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤é¡ÖÆÃ¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¼Â±é¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¥éー¥á¥ó¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ëÌÍ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£Â¾Å¹¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤È¸¶²Áºï¸º¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ë¤Î¤¬¼«²ÈÀ½ÌÍ¤Ç¤¹¡£ÂçÊÑ¤Êºî¶È¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ½ÌÍµ¡¤ò»È¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢»þ´Ö¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÛ¹ç¤ä²Ã¿åÎ¨¤ÎÈùÄ´À°¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤Ê¹©É×¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¡¢¼«²ÈÀ½ÌÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Á¥ãー¥·¥åー¤Ï¡¢Ä´ÍýË¡¤ÎÁªÂò¤¬»Å¾å¤¬¤ê¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£ ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤äÄã²¹Ä´Íý¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Î¶Ñ°ìÀ¤äÎÌ»ºÀ¡¢¾¯¤Ê¤¤¥¿¥ì¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Ì£¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÊýË¡¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¹¥Áー¥à¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ªー¥Ö¥ó¡Ê¥¹¥Á¥³¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£ ¥éー¥á¥ó³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥Á¥³¥óÄ´Íý¤â¼Â±é¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¿©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À½ÌÍµ¡¤Î¼Â±é
¥¹¥Á¥³¥ó¤Çºî¤Ã¤¿¥Á¥ãー¥·¥åー
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¹ー¥×¡¦ÌÍ¡¦¥Á¥ãー¥·¥åー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÄó¶¡¤Ç¤¤ë°ìÇÕ¤Î¥éー¥á¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤Ï¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤·°¤·¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ï¤º¤«4»þ´Ö¤Ç¥¼¥í¤«¤éºî¤Ã¤¿¥éー¥á¥ó¤ò¼Â¿©¤·¡¢¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢°µÎÏÀ£Æ¹¤ÎÆÃÀ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²È·Ï¡¦ÆÚ¹ü¤Ë²Ã¤¨¡¢À¶Åò¡Ê¥Á¥ó¥¿¥ó¡Ë¤Þ¤Ç¡¢·×3¼ïÎà¤Î¥éー¥á¥ó¤Î¼Â¿©¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
ºë¶Ì¸©ËÜ¾±»Ô¡¡¥éー¥á¥óÅ¹³«¶È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡§°µÎÏÀ£Æ¹Æé¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ì¤Æ¥éー¥á¥ó¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¡¥éー¥á¥óÅ¹³«¶È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡§ÌµÎÁ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¹¤´¤¤
3·î¡¢¤Ä¤¤¤Ë»¥ËÚ½é¾åÎ¦¡ª¡ÖÍø±×¤òÀ¸¤à¿ßË¼¡×¤ò¼Â±é
¤³¤ÎÇ®¶¸¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢3·î¤Ë¤Ï¥éー¥á¥ó·ãÀï¶è¤Ç¤¢¤ë»¥ËÚ¤Ë¤Æ¡¢½é¤ÎËÌ³¤Æ»³«ºÅ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ¡´ïÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ËÄ´Íý¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»î¿©¤¹¤ë¡×ÂÎ¸³·¿¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£
¼ç¤ÊÆâÍÆ- °µÎÏÀ£Æ¹¤Ë¤è¤ë¡Ö»þÃ»¥¹ー¥×¡×¤Î¼Â±é
10»þ´Ö°Ê¾å¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤ò4»þ´Ö¤ËÃ»½Ì¡£¥¬¥¹Âåºï¸º¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤òÎ¾Î©¡£
- ¼«²ÈÀ½ÌÍ¤ÎÆ³Æþ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
À½ÌÍµ¡¤Î¥Ç¥â¤ò¹Ô¤¤¡¢1ÇÕ¤¢¤¿¤ê¤Î¸¶²ÁÄã¸º¤Èº¹ÊÌ²½¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÄó¼¨¡£
- ¥Á¥ãー¥·¥åーÄ´ÍýÈæ³Ó
¥¹¥Á¥³¥ó¤È°µÎÏÆé¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Î°ã¤¤¤ò¼ÂºÝ¤ÎÀ½ºî¤òÄÌ¤·¤ÆÈæ³Ó¡£
- ¥éー¥á¥ó»î¿©²ñ
ºÇ¿·ÀßÈ÷¤Ç»Å¾å¤²¤¿°ìÇÕ¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¿©¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÂÎ´¶¡£
¡Ú»¥ËÚ³«ºÅ ³µÍ×¡Û
³«ºÅÆü¡§ 2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
»þ´Ö¡§ 10:30～14:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§ ¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¬¥ê¥ì¥¤ËÌ³¤Æ»»ÙÅ¹
½»½ê¡§ ¢©003-0013 ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶èÃæ±û3¾ò1-1-15
¤ª¿½¹þÀè :
https://docs.google.com/forms/d/1jsZJhR3ldxkF3ApwWf4gXxpfzU6SdzOEXL-qA_YLvm8/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¥Ã¥Á¥ó¥Æ¥¯¥Î
½êºßÃÏ¡§¢©162-0052¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¸Í»³3ÃúÌÜ15-1 ÆüËÜÃó¼Ö¥Ó¥ë1F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⾧¡¡¿¹²¼ÏÂ¸÷
URL¡§https://www.kitchen-t.co.jp/