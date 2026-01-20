【トマム】冬を最後まで遊びきる！多彩なコンテンツが期間限定で楽しめるイベント「トマフェス」開催

星野リゾートトマフェス イメージ

「北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート」星野リゾート トマムは、2026年3月20日～22日、および3月27日～29日の計6日間、冬を最後まで遊びきる！多彩なコンテンツが期間限定で楽しめるイベント「トマフェス」を開催します。滑らない人は圧雪車の乗車体験やラフトボートライドなどを体験できます。また、滑る人向けには、中・上級者向けに滑走のスピードやスキルなどを競う「トマムライダーズカップ」、お子さまやスキー初級者でも楽しめる「チョッカリ大魔神とスケーティング対決」など、レベルを問わず体験が可能。グルメや愛犬と一緒に楽しめるコンテンツも用意しております。滑る人から滑らない人まで、誰もが楽しめるイベントです。

背景

星野リゾート トマムは、リフト5基とゴンドラ1基、29のコースを有し、極上のパウダースノーが降り積もる、初級者から上級者まで楽しめるスキー場があります。また、霧氷テラスやスノーモービルなどノンスキーヤー向けのコンテンツもあり、滑っても滑らなくても楽しめる滞在型のスノーリゾートです。3月でもまだ雪が残るトマムで、すべての方に冬を最後まで遊びきってほしいという想いから、本イベントを企画しました。

特徴1 滑らなくても楽しめるアクティビティが充実ラフトボートライド イメージ

イベントのメイン会場である、スキー場の山麓部分に位置するリゾートセンター周辺では、滑らなくても楽しめるアクティビティが充実。ゲレンデ整備で活躍する圧雪車の乗車体験や、雪上をボートで滑走するラフトボートライド、雪だるまの完成度や個性をスタッフが判定し、順位を競う「雪だるまグランプリ」を体験できます。また、天候を気にせず楽しめる屋内コンテンツとして、ファーム星野（＊）の乳製品製造で生まれたホエイ（乳清）を再利用した、「ホエイ石鹸づくり」も実施。トマムならではのお土産作り体験ができます。

＊「旅×農業」をコンセプトに、当リゾートで展開している農業プロジェクト

特徴2 スキーヤー・スノーボーダー向けのコンテンツが充実

初級者から上級者まで、すべての滑走者が楽しめるコンテンツを用意しています。

チョッカリ大魔神とスケーティング対決＜初級者向け＞

始めたばかりの人やお子さまを対象に、初級者向け体験レッスンを開催。ゲレンデキャラクターであるチョッカリ大魔神とのスケーティング対決といった、スキーデビューにも最適な、楽しみながら上達できるコンテンツが揃っています。

トマムライダーズカップ イメージ＜中・上級者向け＞

イベント期間に合わせて造成された特設コースでは、滑走のスピードやスキルなどを競う「トマムライダーズカップ」を初開催。上位入賞者には景品が用意されています。また、スキー・スノーボードブランド「VECTOR GLIDE （ヴェクターグライド）」の試乗会も実施します。

特徴3 イベント限定グルメと「ぬくもり焚火広場」が登場ぬくもり焚火広場豚丼風たい焼きおにぎり

屋外で温まりながらグルメを楽しめる「ぬくもり焚火広場」が登場し、マシュマロやファーム星野のチーズなどを自分で焼いて食べることができます。また、昨年度も好評だった「豚丼風たい焼きおにぎり」をはじめ、限定グルメを販売する店舗も出店。 物販コーナーは昨年度から出店数が増え、アパレル用品が並び、イベントを盛り上げます。

イベントコンテンツ一覧

【滑らない人向け】

・圧雪車乗車体験

・ぬくもり焚火広場

・ホエイ石けんづくり

・雪だるまグランプリ

・ラフトボートライド

【滑る人向け】

・初心者体験レッスン

・チョッカリ大魔神とスケーティング対決

・チョッカリ大魔神と一緒に滑ろう

・トマムライダーズカップ～トマムを一番かっこよく滑るのはキミだ！～

・バンクコースフォトセッション

・VECTOR GLIDE 試乗会

・【お子さま限定】 浅川 誠＆鈴木彩乃 VECTOR GLIDE ライディングセッション

・【VECTOR GLIDEユーザー限定】 浅川 誠＆鈴木彩乃 VECTOR GLIDE ライディングセッション

・【VECTOR GLIDE エントリー限定】VECTOR GLIDE ライディングセッション

「トマフェス」概要

期間：2026年3月20日～22日、3月27日～29日

時間：10:00～15:30

場所：星野リゾート トマム スキー場

料金：トマフェスフリーパス 1,000円（税込）

会場で使用できるお食事券1,000円付

対象：宿泊客、日帰り客

備考：天候によって中止または内容が変更になる可能性があります。

ゴンドラ・リフトに乗車が必要なコンテンツは、別途リフト券の購入が必要です。

トマフェスのコンテンツへ参加の場合はフリーパスの購入が必要です。

URL：https://www.snowtomamu.jp/winter/topics/tomamufestival24/

会場マップ冬のトマムの参考情報わんスノーライド4200

【TOPIC 1】

愛犬家向けコンテンツも充実

愛犬と一緒にスキー場の4.2kmのコースを滑れる「わんスノーライド4200」や、イベント限定でスノーシューでのお散歩体験ができます。また、愛犬向けのおやつ販売や、リードフック付きの休憩スペースも設置。愛犬連れの方も、愛犬と一緒にイベントを楽しめます。

ドローンショー イメージ

【TOPIC 2】

3月限定のドローンショーを開催

リゾート滞在の締めくくりに、日本初の常設ドローンショーを開催します。3月のテーマは「雪と氷の世界」。500機のドローンで冬の夜空を彩ります。

期間：2026年3月3日～4月4日（期間中週4回）

時間：18:30、20:30（2回開催）

対象：宿泊客、日帰り客

備考：天候や気象条件により、中止となることがあります。

道民限定リフト券「トマとも」

【TOPIC 3】

道民限定のお得な割引情報

北海道民限定のリフト券「トマとも」や、6,000円分を5,000円で購入できる「どうみんバリューチケット」の利用が可能です。宿泊者向けにも、通常価格より最大40%割引の道民限定宿泊プランを販売しています。

星野リゾート トマム星野リゾート トマム 冬の全景

北海道のほぼ中心に位置する滞在型リゾートです。「トマム ザ・タワー」「リゾナーレトマム」の2つ

のホテルを中心に、四季を通して北海道を体感できるアクティビティが楽しめます。リゾナーレトマムは全室広さ100平方メートル を超えるスイートルームに展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせます。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。緑あふれる時期には、雲海テラスやファームエリア、冬には全29コースを誇るスキー場や幻想的な雪と氷の街「アイスヴィレッジ」などがあり、四季を通じて楽しみが尽きないリゾートです。

所在地 ：〒079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム

電話 ：0167-58-1111（代表電話）

客室数 ：735室（トマム ザ・タワー535室、リゾナーレトマム200室）

チェックイン：15:00～／チェックアウト：～11:00

料金 ：トマム ザ・タワー1泊12,200円～、リゾナーレトマム1泊25,400円～

（いずれも2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込、朝食付）

アクセス ：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分

(乗り換えあり、トマム駅より無料送迎バスあり、予約不要)

URL ：https://www.snowtomamu.jp

