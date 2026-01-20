Aladdin X、睡眠導入をサポートする「おやすみタイマー」に子ども向け新コンテンツを追加。声優・井上喜久子さん朗読の絵本『おやすみ、ケニー』を1月17日から提供開始

Aladdin X株式会社は、Aladdin X 製品向けオリジナルアプリ「Aladdin Timer」（※1）内で提供している、睡眠導入をサポートする「おやすみタイマー」において、子ども向けの新コンテンツとして、絵本『おやすみ、ケニー』を1月17日（土）から配信開始したことをお知らせします。



『おやすみ、ケニー』は、寝かしつけ絵本の定番として知られる『おやすみ、ロジャー』シリーズの新作で、声優・井上喜久子さんによる朗読音声を通じて、就寝前の子どもの睡眠導入をサポートします。



子ども向けの「おやすみタイマー」では、これまで絵本朗読コンテンツとして『おやすみ、ロジャー』『おやすみ、エレン』 を提供してきました。


今回、それらに加えて、『おやすみ、ケニー』を新たにラインナップしました。自宅での就寝前の時間を、家族や大切な人とより心地よく過ごすためのコンテンツとして活用いただけます。



※1　本機能は機種によりアプリ名称が異なります（Aladdin Timer /おやすみタイマー）。なお、Aladdin Pocaシリーズは本機能非対応となっており、2026年2月以降に順次搭載予定です。



■『おやすみ、ケニー』について




飛鳥新社が出版する寝かしつけ絵本の定番『おやすみ、ロジャー』シリーズの最新作。心理学的にお子さんを健やかな眠りへと導きます。



魔法のぐっすり絵本でお子さんが眠る３つのPOINT。


1. 心理学的に研究しつくされたアプローチで物語を構成


2. 本を読みながら「あくびする」「子どもの名前を呼ぶ」など独特の工夫


3. 今回も睡眠セラピスト三橋美穂さんによるぐっすり眠れる監訳！



第3弾の主人公はトラクター。みんな大好きな「乗り物」の力で元気な子もぐっすりです。主人公が「子どもが好きなもの・共感できるもの」であることで、物語に入り込みやすくなり、睡眠効果が高まります。


これまでの動物より、効果があるお子さんも。


ロジャーやエレン、あくびおじさん...おなじみのキャラクターたちも登場！



【出版社情報】


株式会社 飛鳥新社


所在地：東京都千代田区一ツ橋２-４-３ 光文恒産ビル２F


飛鳥新社ホームページ


https://asukashinsha.co.jp



■井上喜久子さんプロフィール



出身地：神奈川県


血液型：O型


趣味：はなうた・マトリョーシカ集め・どんぐり集め


特技：華道(池坊流師範)


資格・免許：中学国語教員免許・図書館司書教諭免許


所属：(株)オフィスアネモネ　ベルベットオフィス（ナレーション部門のみ）


受賞歴：第4回声優アワード 助演女優賞、第10回声優アワード 高橋和枝賞


＜代表作＞


アニメ


『らんま1/2』天道かすみ


『ああっ女神さまっ』ベルダンディー


『はたらく細胞』マクロファージ


『しまじろうのわお！』しまじろうの母


『おねがい☆ティーチャー』風見みずほ


吹替


『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』エリー・サトラー





＜利用方法・対応機種＞


本機能は、Aladdin X 製品の機種によってアプリ名称および操作導線が異なります。


■popIn Aladdin SE /popIn Aladdin 2 /popIn Aladdin 2 Plus /Aladdin X2 Plus /Aladdin Vase /Aladdin X2 Light の場合



「Aladdin Timer」アプリから利用できます。


操作手順：「Aladdin Timer」＞「子ども向け」＞「絵本」＞『おやすみ、ケニー』




■ popIn Aladdin / Z6 Polar Meets popIn Aladdin /Aladdin Marca /Aladdin Marca Max の場合



「おやすみタイマー」アプリから利用できます。


操作手順：「おやすみタイマー」＞「子どものおやすみモード」＞「絵本」＞『おやすみ、ケニー』





■ 非対応機種について


Aladdin Poca シリーズには本機能は搭載されていません。2月以降に順次搭載予定です。



■Aladdin Xについて


「おうちを、魔法の暮らし空間に。」をコンセプトに、照明一体型3in1プロジェクター「Aladdin X」（旧popIn Aladdin）、超短焦点プロジェクター「Aladdin Marca（アラジン マルカ）」、ポータブルプロジェクター「Aladdin Poca（アラジン ポカ）」などをラインナップした「Aladdin X（アラジン エックス）」シリーズを展開。また、「スイカゲーム(R)」の開発・提供を行っています。


Aladdin X：https://www.aladdinx.jp/


スイカゲーム：https://suikagame.jp/




(C) 2021 Aladdin X Inc.

※スイカゲームはAladdin X株式会社の登録商標です。