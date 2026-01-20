【ブロック1台で無限の可能性】ストレッチ+トレーニング+姿勢サポート、そしてインテリアまで。からだも気持ちも変わる「Tai Chi Balance Block」がMakuakeにて先行販売スタート

合同会社IWST

輸入物販事業を展開する合同会社IWST内 Select Gate（所在地：千葉県）は、多機能ブロック1台でからだも気持ちも変わる「Tai Chi Balance Block」を、2025年12月24日（水）より応援購入サービスMakuake（マクアケ）にて販売開始いたしました。

【販売ページ】https://www.makuake.com/project/taichiblanceblock/

【販売期間】2025年12月24日～2026年2月27日

商品概要

Tai Chi Balance Block（タイチーバランスブロック）は、「ストレッチ」「トレーニング」「姿勢サポート」が1台でできる多機能フィットネスツールです。独自のカーブ形状と中空構造で背中・腰・手首にやさしくフィットし、しまわず“見せて置ける”点が魅力です。



高齢者の座りながらの運動にも適しており、関節への負担を抑えながら血流促進や筋肉の活性化が期待できます。

再生可能なコルク調素材を使用し、環境にも配慮。「続かない」「邪魔になる」「面倒くさい」といった従来のトレーニングツールの課題を解消し、“ながら”で気軽に取り入れられる習慣づくりをサポートします。

Tai Chi Balance Block の特徴

01 スキマ時間でストレッチ。朝晩のルーティンにも。「毎日の“背中リセット”が、心と体の調律になる。」忙しい大人にこそ必要な、新しい習慣です。壁ストレッチで深まる。姿勢リセット＆呼吸もスムーズに。ストレッチで体を温め、そして柔軟性があがればケガを防ぐ力にもなります。

02 思い立ったら秒で運動。ヨガやピラティスにも。

手で押す、カラダで感じる。流れるようなポーズをサポート。揺らぎが効く、新しい足裏トレーニング。一歩ずつ、体幹にアプローチ。

03 リハビリ・セルフケアにも活用。

関節への負担を抑えながら血流促進や筋肉の活性化・可動域UPが期待できます。しかもおしゃべりしながら、テレビをみながら！サイドベントや体幹トレーニングで、無理なく深部筋へアプローチできます。

04 ”ながら”で楽々、姿勢サポート。

ソファや椅子に挟むだけで、骨盤から自然と背すじが伸びる。やわらかな曲線が背中に心地よく沿い、“ながら”で姿勢が整う実感を。長距離運転でガチガチになった腰や背中も、ブロックをセットするだけで骨盤からサポート。サービスエリアでのストレッチとあわせて、ガチガチな気分をリフレッシュ！

05 魅せるインテリア

インテリアに馴染むデザインで、出しっぱなしでも気にならない。コンパクトで場所を取らず、思い立ったらすぐ使えます。

06 サステナビリティ

天然ゴムの木の樹皮を持続可能な方法で調達し、コルク調に作られています。耐久性があり、無害で、環境に優しい素材です。

07 女性でも扱いやすいコンパクトさ

手の大きさに関わらずフィットするサイズ設計。約800gと軽量で、女性でも扱いやすい重さです。角を丸く加工することで安定感が増し、体重をかけても痛くなりにくい仕様に。肌ざわりの優しいコルク調仕上げも魅力です。

08 話題のマインドフルネス

こんな方にオススメ

・からだの不調を歳のせいにしがちな方

・外に出るのが億劫な方

・やらなくちゃとわかっているが面倒臭くなりがちな方

・色々な商品を購入しては1ケ月位でフェードアウトしてしまう方

・今の自分を変えたい方

・インテリアにこだわりたい方

・差別化したいヨガ・ピラティスインストラクターの方

・リハビリなどに活用したい医療関係者の方

・高齢の方が近くにいらっしゃりいつまで元気でいて欲しいと思っている方

・お得が好きな方

・サステナブル志向な方

製品仕様

サイズ：直径26cm×高さ9cm

重さ：800g

カラー：ベージュ

素材：天然ゴムの木の樹皮/コルク調

プロジェクト概要

Makuakeクラウドファンディング

プロジェクト名：Tai Chi Balance Block

