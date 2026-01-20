【本日発売！】佐岸左岸の最新作『ハンケチーフ持って、タイムマシーン待って、ラストシーン黙って、』がコミックス化！猪熊花虎が生きる世界のラブストーリー│栞（大洋図書）

株式会社大洋図書

『ハンケチーフ持って、タイムマシーン待って、ラストシーン黙って、1』（佐岸左岸／著）が、本日よりコミックス発売となりました。対象店舗にてご購入いただいた方には、特典を配布しております。特典はなくなり次第終了となりますので、ぜひこの機会にご購入ください。※特典の詳細は下記をご確認ください。

【あらすじ】

「俺、一日一回全人類死ねって思ってるけど。」

猪熊花虎、居酒屋アルバイト。

店長の代わりに苦労を背負いこむ変わり者。

遅くまで働いた帰り道、地べたに這いつくばる謎の男・可児と出会う。

「蟹も魚も動物です。

蟹も魚も私も動物で蟹は蟹でも私は可児です。

海胆のイントネーションで可児です。」

面倒くさそうな男だ。花虎は可児を気に入ったご様子？

家に帰ればルームシェアしている永山がいる。

家族、友達、恋人、同僚、猪熊花虎の人生とは。

猪熊花虎が生きる世界のラブストーリー。

2026年1月20日発売 コミックス『ハンケチーフ持って、タイムマシーン待って、ラストシーン黙って、1』（佐岸左岸／著）を、下記対象書店様にてお買い上げのお客様へ、各種特典を配布いたします。

