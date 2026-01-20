ラクスとパーソルビジネスプロセスデザイン、経理BPOで業務提携開始

株式会社ラクス

クラウド型経費精算システム「楽楽精算」を提供する株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村崇則、以下：ラクス）は、パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：市村和幸、以下：パーソルビジネスプロセスデザイン）と企業の生産性向上支援に向けた業務提携を1月20日（火）に開始いたします。

日本では少子高齢化により生産年齢人口が急速に減少し、多くの企業で労働力不足が深刻化しています。特に地方においては人口流出や採用難が顕著で、人手不足が企業経営に直結する大きな課題となっています。その一方で、定型業務に多くの時間を割かざるを得ず、本来注力すべき中核業務に十分に取り組めていないという課題があります。なかでも、経費精算は必要不可欠でありながら煩雑で工数がかかるため、効率化が急務となっています。

ラクスは「楽楽精算」の提供を通じて経費精算業務のDXを推進してまいりましたが、システムの導入による効率化だけでは対応しきれない、業務フローの設計・構築や運用定着・推進に関する支援を求めるお客さまのご要望に十分応えきれないケースもありました。

このたび、BPOをはじめコンサルティングやBPaaS※1を展開するパーソルビジネスプロセスデザインと提携し、エンタープライズ企業を中心とした経理・人事部門の高度化支援を軸としつつ、バックオフィス業務の業務代行サービス「StepBase」※2による柔軟な対応で中堅・中小企業までを支援するBPaaSサービスの開発を進めてまいります。これにより、大企業を含む多くのお客さまの複雑な業務要件構築や大規模組織の運用ニーズにも応えられるようになります。

※1 BPaaS（Business Process as a Service）： 特定の業務プロセスそのものを外部の企業へアウトソーシングするクラウドサービス。

※2 StepBase：パーソルビジネスプロセスデザインが提供するオンライン型のバックオフィス業務代行サービス。

「楽楽精算」を導入いただき、業務フローの設計や運用についての支援をご要望されるお客さまには、パーソルビジネスプロセスデザインをご紹介します。また、パーソルビジネスプロセスデザインからは、経費精算業務の効率化を検討されているお客さまを紹介いただき、双方でお客さまの課題解決を支援していきます。

これにより、お客さまが定型的な事務作業から解放され、中核業務に集中できる環境を提供し、企業の生産性向上に貢献してまいります。また、今後は経費精算にとどまらず、バックオフィス全体の効率化に向けて支援を拡大し、日本企業の働き方改革や生産性向上を継続的に支援してまいります。

概要

開始日 ：2026年1月20日（火）

対象顧客：業務効率化のためにコンサルティング支援を必要とする企業の経理担当部門

提供内容：

＜ラクス＞

「楽楽精算」を通じた経費精算業務のDX支援

（申請・承認フローの効率化、内部統制の強化）

＜パーソルビジネスプロセスデザイン＞

経費精算業務をはじめとしたバックオフィス業務のBPO支援