【販売実績１００万本】多彩な海鮮と、旨みの食材を絶妙なバランスで重ね、職人が一本一本丁寧に巻き上げた「がってん寿司」史上最大の特大太巻き。１８種の豪華具材が織り成す”極”の味わいを届けます。

株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦、本社：埼玉県熊谷市）グループのグルメ系回転寿司「がってん寿司」を運営する株式会社ジーエスアール（取締役社長：阿部康洋）は、2026年1月27日（火）から2月3日（火）までの期間、恵方巻を数量限定で販売いたします。

がってん寿司の恵方巻は、寿司屋ならではこだわりが詰まった具だくさんの９種類入り「海鮮恵方巻」や、お子様から大人まで幅広い世代に人気のサーモンがたっぷり入った「サーモン恵方巻」、本まぐろ入りでねぎとろとたくあんの美味しいコンビ「とろタク恵方巻」、黒毛和牛をふんだんに使った贅沢な「仙台牛恵方巻」などを食べやすいハーフサイズ（９ｃｍ）で販売いたします。

さらに贅沢を追求した、豪華ネタ14種類入りの「豪華海鮮招福太巻」（ロングサイズ18ｃｍ）も数量限定で販売いたします。この機会にぜひご堪能ください。

販売期間：2026年1月27日（火）～2026年2月3日（火）

販売商品概要（ハーフサイズ１本約９ｃｍ）

570円(税込615円)

海鮮恵方巻

570円(税込615円)

サーモン恵方巻

570円(税込615円)

とろタク恵方巻

570円(税込615円)

サラダ恵方巻

570円(税込615円)

ヒレかつ恵方巻

570円(税込615円)

キンパ風恵方巻

790円(税込853円)

海老天恵方巻

950円（税込1,026円）

仙台牛恵方巻

※写真は具材ををわかりやすくご覧いただくため、通常より手前に配置しております。実際の商品と異なる場合がございますのでご了承ください。

前日までの予約限定販売

がってん極太巻（２～３人前）

玉子/とびっ子/まぐろ/ネギトロ/おぼろ/数の子/真鯛/蒸しえび/いくら/高野豆腐/びんちょう/穴子/きゅうり/サーモン/サニーレタス/かんぴょう/いか/刻みたくあん

（豪華ネタ１８種類入り）

直径：約８ｃｍ

長さ：約１８ｃｍ

4,800円(税込5,184円)

豪華海鮮招福太巻

玉子/おぼろ/高野豆腐/数の子/味付かんぴょう/たくあん/蒸しえび/いくら/煮穴子/中とろ/上ねぎとろ/紅ずわいがに/サーモン/きゅうり

（豪華ネタ１４種類入り）

長さ：約１８ｃｍ

1,950円(税込2,106円)

対象店舗またはブランド

グルメ回転寿司【がってん寿司】について

- がってん寿司- 匠のがってん寿司- 磯のがってん寿司- 江戸前がってん寿司- 承知の助- 函太郎※一部店舗での販売価格、販売商品がことなる場合がございます。

市場直送・店内調理。グルメ回転寿司のパイオニア

厳選した素材を市場から直送。素材の持ち味を職人の手で最大限に引き出し、最良の状態でご提供しています。合い言葉は「がってんしょうち！」。笑顔と元気をお届けする活気ある接客も特徴です。

がってん寿司は1987年11月に店名「元禄寿司FC」で1号店を埼玉県寄居町にオープン。1995年4月から「がってん寿司」に屋号変更。新鮮で質のいいネタを手ごろな価格でお客様に提供できることがこだわり。がってん寿司を運営する株式会社アールディーシーは、がってん寿司の他にも焼肉業態「がってんカルビ」・ラーメン業態「優勝軒」・カフェ業態「ヒナノ珈琲」・とんかつ業態「かつ敏」「かつはな亭」など様々な業態を展開中。

がってん寿司 公式 :https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/gatten/

株式会社アールディーシーについて

会社概要

社名：株式会社アールディーシー

代表取締役社長CEO：大島 敏彦

所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地

創業：1986年12月26日

事業内容：グループ会社の統括・管理

株式会社アールディーシー :https://www.rdcgroup.co.jp/