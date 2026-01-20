パーソルビジネスプロセスデザイン、ラクスとあらゆる企業の人材不足解消にむけて経理領域のDX推進を目的とした業務提携を開始

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：市村 和幸、以下「パーソルビジネスプロセスデザイン」）は、株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 崇則、以下「ラクス」）と、経理領域におけるDX推進を目的とした業務提携（以下、「本提携」）を開始します。本提携により、ラクスの提供するクラウド型経費精算システム「楽楽精算」を当社のBPOサービスに組み込みます。大手から中小企業まで、企業規模に応じた経理業務をBPaaS※1モデルとしてワンストップで提供できるよう、開発を進めてまいります。

※1 Business Process as a Service。BPOとクラウドソリューション(SaaS)の組み合わせで、業務プロセス全体をクラウド経由で運用・提供する形態

日本では少子高齢化により労働力人口が減少し、2035年には1日あたり1,775万時間の労働力不足が生じると予測されています※2。こうした社会的制約は企業活動にも影響を及ぼし、特に経理・人事などのバックオフィス部門では、人材不足に加え、属人化や紙・アナログ業務の残存が顕在化しています。また、特に地方においては人口流出や採用難が顕著で、人材不足が企業経営に直結する大きな課題となっています。これらの課題を解決するためにはSaaSツールを活用したDX化や自動化が有効ですが、人員体制や業務の複雑さによっては、SaaSツールを導入しても定着・活用が進まないという現状があります。

このような背景のもと、企業が生産性を高めるためにはSaaSツールの導入に加え、業務プロセスそのものを見直し、運用面までを一体として支援する仕組みが必要とされています。

パーソルビジネスプロセスデザインはこれまで大企業を中心にBPOを通じて生産性向上を支援しており、ラクスは中小企業を中心に、大手企業にも幅を広げて「楽楽精算」などのシステムを通じたDXを推進してきました。

今回の提携により、両社の強みを活かし企業規模を問わず、SaaSだけでは解決できないDX課題に対してBPOとテクノロジーを掛け合わせた「BPaaSモデル」によって、生産性向上と業務全体の最適化を目指してまいります。

※2 パーソル総合研究所、中央大学「労働市場の未来推計2035」より

■本提携の概要

本提携を通じて、パーソルビジネスプロセスデザインとラクスは相互送客を行い、両社の顧客基盤とソリューションを連携させ、経理業務のDX支援を行います。

大手企業向け支援：

ラクスの「楽楽精算」を活用しながら、経理領域のみならず顧客が課題と感じている購買・人事などバックオフィス周辺業務を含むBPOサービスを提供し、業務全体の最適化を支援します。

中堅・中小企業向け支援：

パーソルビジネスプロセスデザインが提供する中小企業向けBPOサービス「StepBase」において、ラクスの「楽楽精算」を組み込んだパッケージを新たに提供開始予定です。これによりクラウドシステム導入から業務設計、運用までをワンストップで支援し、中小企業でも短期間で経理DXを実現できる低コスト・スモールスタート型のBPaaSサービスの開発を進めてまいります。

＜本提携による支援イメージ＞■展望

今回の連携を皮切りに、今後は経理領域にとどまらず請求管理や勤怠管理などの既存ソリューションとの連携をさらに強化し、企業規模を問わずBPaaSモデルによる業務効率化を推進し、持続可能なバックオフィス運営の実現に貢献してまいります。

■オンラインBPOサービス「StepBase」について＜https://www.persol-bd.co.jp/service/bpo/stepbase/(https://www.persol-bd.co.jp/service/bpo/stepbase/?utm_medium=prtimes260120)＞

「StepBase」は、企業のバックオフィス領域を中心とした業務について、パーソルビジネスプロセスデザインが直接雇用している実務経験の豊富なアシスタントがオンラインで効率的に行うサービスです。バックオフィス領域における7,000以上の業務フローを所有していることから、業務委託時の障壁となっていた手順書・マニュアルの準備が不要です。採用・経理・労務・総務・秘書・営業・WEB制作・事務などさまざまな業務のサポート体制が整っており、必要なタイミングで必要な分だけ委託できるため、担当者の採用にかかる経費や人件費の削減だけでなく、従業員が重要な業務に集中できる環境を構築することが可能です。

■株式会社ラクス

ITサービスで業務を「楽」に。企業の成長を継続的に支援。

ラクスグループは2000年に創業し、クラウド事業とIT人材事業を提供しています。

クラウド事業では、「楽楽精算」「楽楽自動応対」などの業務効率化を支援する「楽楽クラウド」を展開しています。

IT人材事業では、未経験者をITエンジニアに育成して企業へ派遣し、企業の事業推進を支えています。

これら2つの事業を柱として、着実な成長を実現しています。

■パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社について＜https://www.persol-bd.co.jp/(https://www.persol-bd.co.jp/)＞

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社は、プロセスデザイン力や組織・人材マネジメント力、人材育成力の3つの力に、AIなどのテクノロジーを掛け合わせ、お客様の課題に寄り添ったBPOサービスを提供しています。「あらゆる仕事と組織を革新し、より良いはたらく環境があふれる社会をつくる」をミッションに掲げ、組織が目指す未来を実現し、はたらく人が活躍できる社会づくりに貢献してまいります。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、人と組織にかかわる多様な事業を通じて、持続可能な社会の実現とSDGsの達成に貢献していきます。