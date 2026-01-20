2026年2月19日（木）開催｜鹿児島市で「顧客対応におけるAI活用」をテーマにした特別セミナーを実施！

株式会社ドゥファイン

株式会社ドゥファイン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：恩田謙太郎）は、地域の皆さまとともにAI時代の新たな働き方を考える無料セミナー「AIと働く、まちが輝く ― 顧客対応の未来と鹿児島の可能性」を開催いたします。

本セミナーでは鹿児島県での顧客対応を想定し、

- 観光立県・鹿児島の“おもてなし”をAIでどう支えるか- 人手不足でも顧客満足を落とさない“AI×接客”の実践

をテーマに、対面開催ならではの体験型プログラムとして、AI音声による応答デモやスマートグラスの活用体験デモを実施。

ウェビナーでは得られない“その場の気づき”と具体的アクションにつなげます。

様々な業種・業態の企業に向け、AI活用による業務効率化・顧客満足度向上の可能性を共有いたします。

■オフライン開催だからこその特徴

スマートグラス「Rokid」

本セミナーは、オフラインでのみの開催となります。その理由や特徴は以下の通りです。

- 実機に触れて“体感”で理解スマートグラス「Rokid」を実際に装着し、視界・操作感を確認していただけます。実際に使い勝手をお試しいただくことで、資料や配信では伝わりにくい要素をその場で確かめられます。- AIと“本当に会話する”デモ代表電話・予約・通販受注などのシナリオで、AI一次応対とやり取りを体験。聞き取り精度、言い回しの自然さなど、細部をリアル音声で検証し、自社での具体的な活用イメージを持っていただけます。



デモンストレーション後は登壇者へ質問し、導入のステップまで確認することも可能。そのためウェビナーでは得にくい“意思決定の確度”が上がります。



また、参加企業の疑問や工夫を共有し、明日から使えるヒントを獲得。同じ課題を持つ経営者・DX担当とのネットワークも広がります。



同様のセミナーを2025年11月に秋田で実施しております。その際に好評だった「Rokid実機体験」「AIとの会話デモ」を拡充。

学びの密度をさらに高めた参加型セミナーとなっていますので、お楽しみに。

■セミナー内容

- 「なぜ今、AIなのか ―企業が直面する課題とチャンス」- AI 基礎講座「AIの歴史と現在」- ドゥファイン × BS Code の取り組み紹介- 「人材×AIでつくる、持続可能な業務運営」- 実践事例紹介（PoC・導入事例）- デモンストレーション- - 「AI音声によるリアル応答体験」- - 「スマートグラス Rokid活用体験」

※セミナーの内容は変更になる場合があります

セミナー終了後には、参加者同士の懇親会も実施いたします。セミナー登壇者とはもちろん、鹿児島の経営者やDX推進担当者との交流の機会もありますので、ぜひご参加ください。

▼参加することで得られるメリット

- 繁忙期・観光シーズンでも、人手を増やさずに電話・問い合わせ対応を安定させるヒントが得られる- ホテル・旅館・温泉施設・観光施設・自治体など、鹿児島の実情に近いユースケースで自社に置き換えた改善の見取り図ができる- 対面だからこそ、デモを見て確認→その場で質問→自社に当て込むまでを一気通貫で体験でき、ウェビナーでは得にくい導入判断の確度と現場適用の具体性が高まる- 懇親会にも参加することで、経営者・DX担当・開発ベンダーとつながることができ、地域ネットワークが広がる

▼このような方にオススメです

- 人材不足に直面している企業の経営者・管理職- BPR（業務改革）やSaaSツールの活用に興味がある方- 社内の非効率な業務を改善したいと考えている方- ＡＩ活用・ＤＸ推進を担われている方

また、以下の業種・業態の方々にもおすすめです。

- ホテル・旅館・温泉施設- 飲食店・観光施設- コールセンター・BPO事業者- 自治体・観光協会・商工会議所以前鹿児島で開催したセミナーの様子

■開催概要

開催日：2026年2月19日（木）

時間：

第1部：セミナー 15:00～17:00

第2部：懇親会 18:00～20:00（任意参加）

会場：鹿児島中央ビルディング8階（鹿児島市山之口町1-10）

参加費：無料（懇親会は別途費用として\5,800がかかります）

対象：経営者、管理職、人事部やDX推進のご担当の方、AIのことを深く知りたい方

注意事項：本セミナーは体験型プログラムの価値を最大化するため、会場開催のみで実施いたします（オンライン配信はございません）。

▼お申し込み方法

本セミナーは無料ですが、定員に限りがありますので、事前申し込みが必要です。

以下のリンクをクリックし、専用フォームからお申し込みください。

申し込みフォーム：お申し込みはこちら(https://forms.gle/aRBNFcEfEcPDLyTc8) ※Googleフォームに遷移します。

電話：099-285-0600（イベント事務局）

■登壇社紹介

BS Code株式会社株式会社ドゥファイン

ドゥファインは2025年6月に創立35周年を迎え、その記念プロジェクトとして、音声系AI開発を事業の柱とするBS Code株式会社と共同で、AI自動応答コールセンターサービス／CRM「DF-スマートコンタクトセンター」を開発しております。

AIの便利さと人の温かさを融合させ、地域の企業や自治体の“困りごと”を解決し、鹿児島から新しい働き方の拡大に寄与する所存です。

セミナーでは、BS Codeとドゥファインの密接な連携により、地域の現場に寄り添ったAI活用をご紹介します。

BS Code株式会社

所在地：東京都港区赤坂２丁目１１－３

HP：https://bscode.co.jp/

事業内容：受託開発、自社SaaS開発・提供、運用・保守

■共同開発を進めている「DF-スマートコンタクトセンター」

株式会社ドゥファインはBS Codeと共同で、24時間365日、AIが人のような自然な対話で一次対応を行う、次世代のAIソリューション「DF-スマートコンタクトセンター」を開発しています。

代表電話の応対や通販の注文、ホテル予約にも対応。

注文・予約情報をCRMへ連携することができるため、夜間帯の対応や売り上げの最大化に寄与することもできます。

時間帯を問わず顧客応対が可能になる上、英語や中国語、スペイン語など多言語での応対も可能なため採用・教育、夜間シフトのコストを抑制します。

セキュリティ面においても、個人情報は学習に使用せず、必要最小限（氏名・電話番号等）の情報を取得し、CRM連携後に破棄する仕組みとなっており、運用の透明性を担保可能です。

詳細は以下のプレスリリースからご確認ください。

ドゥファイン、AI一次応対とCRM連携を備えた「DF-スマートコンタクトセンター」開発開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000108943.html)

■会社概要

会社名： 株式会社ドゥファイン (Do Fine Co., Ltd.)

本社所在地：東京都千代田区神田猿楽町2-7-6 TK猿楽町ビル3F

鹿児島支社所在地：鹿児島県鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル7階

代表者： 代表取締役社長 恩田 謙太郎

設立： 1990年6月12日

会社HP：https://www.dofine.co.jp/

事業内容： コンタクトセンター事業、人材派遣事業［派１３-０９００４７]、教育事業、物販事業