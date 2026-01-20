世界で4,500万個以上、ボードゲームの金字塔「カタン」シリーズがついにリニューアル！！

株式会社ジーピー

報道機関各位

2026年1月20日

大人気ボードゲーム「カタン」がリニューアル！

第1弾「スタンダード版」は26年4月発売予定！

玩具メーカー、株式会社ジーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役：米川秀治）は、

『カタン スタンダード版』のリニューアル版を2026年4月(予定)に発売いたします。

カードなどのデザインが一新！

昨年、『カタン』30周年に合わせてドイツをはじめとする各国でリリースされたリニューアル版に準拠し、日本語版『カタン』もついにリニューアルが決定しました。

リニューアル版では、カードやボードなどのゲームパーツのデザインをより現代的なものへ一新。

カードの視認性向上に加え、コマ箱の追加などにより、これまで以上に遊びやすい仕様となっています。

◆製品情報

製品名：カタン スタンダード版 価格：4,500円（税抜予価）

発売日：2026年4月発売予定 ※正式な発売日は3月中旬頃に発表いたします

JANコード：4543471004512

プレイ人数：3-4人 対象年齢：8歳以上 プレイ時間：60分以上

URL：https://www.gp-inc.jp/boardgame_catan_new_s.html

製品パンフレット：https://www.gp-inc.jp/assets/pdf/catan_new_panph.pdf

※追加情報等は2026年3月中旬を予定しております。

◆コピーライト

(C)2026 GP Inc. Japan.

◆シリーズ製品について

『カタン』シリーズの他製品につきましても、順次リニューアルを予定しております。

詳細が決まり次第、あらためてご案内いたしますので、どうぞご期待ください。

【カタンとは】

販売累計、脅威の4,500万個以上、ボードゲームブームの起源とされる作品（※）。

カタンとは無人島カタンを舞台に、陣取り合戦を行い、建設した建物などから獲得したポイントを競い合う開拓ゲーム。将棋のような先読みに加え、交渉、運などの要素が組み合わさった完成度の高いゲームシステムで、初心者から上級者まで幅広いプレイヤーから人気を獲得し、日本最大のボードゲーム選手権「カタン日本選手権」開催まで拡大しています。

近年ではカタンは学びとしての活用も拡大。交渉を学ぶツールとして研修での活用、授業としてボードゲーム活用など、遊びという枠を超えて人や学び、地域を繋ぐツールとしての活用が広がっています。

※ブームの起源：1995年にカタンがドイツで登場、その画期的なゲームシステムと完成度の高さから世界中で大ヒット！以降、世界中でボードゲームが注目されたことからブームの起源と言われています。

※販売数は2025年12月時点の世界累計販売数。

※前回2025、関東地区大会、600人規模、全会場累計で1300人

◆お問い合わせ先

株式会社ジーピー 広報担当：和田、米川

Webサイト：https://www.gp-inc.jp/

TEL：03-6273-9245 E-mail：mail@gp-inc.jp