“香りを纏う”新体験が、ここから始まる─香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」の常設導入第1号機が2026年2月10日(火)、ルクア大阪で始動

香りとの出会いを、より自由で身近な体験へ。Amulette株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：長田寛太）は、香りを通じて日常に新たな価値を届けることを使命に、国内正規代理店として香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC（パフューマティック）」の展開を進めてまいりました。そしてこのたび、JR西日本SC開発株式会社（大阪市北区）が運営する駅直結型ファッションビル「ルクア大阪」において、「PERFUMATIC」常設第一号機を2026年2月10日(火)、設置いたします。

設置場所の「ルクア大阪」B1Fは、JR大阪駅・大阪メトロ梅田駅と直結しているため、1日を通して多くの人が行き交う交通量の多いフロアです。

自動販売機「PERFUMATIC」は、1プッシュから香水を購入することでき、通勤・通学の合間やお買い物の途中、気分を少し高めたいときなど、日常のさまざまなシーンで気軽に香りを楽しめます。

忙しい日常の中でも、自分好みの香りをまとう選択肢を提供し、ライフスタイルに彩りと心地よい変化をもたらします。

■ 香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」

1プッシュから香りを試せる、選ぶ・楽しむ体験型の香水スプレー自動販売機。 世界65カ国以上で累計3,000台超が稼働し、国際特許を取得した唯一の機器として、グローバルで高い評価を得ています。

本製品に関するプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000165229.html)

■ 導入ブランド

展開する香水ブランドは、ハイブランドからメゾン系・ニッチブランドまで幅広く、常時約20種類の香水をラインアップ。ルクア大阪には3～4台を導入予定で、約1か月ごとに香水のセレクションを入れ替えることで、訪れるたびに“新しい香りとの出会い”が生まれる設計としています。

■ 取り扱い予定のブランド例

- BVLGARI- Miller Harris- FERRAGAMO- Acqua di Parma- Van Cleef & Arpels- CIRO(シロ)- La Nuit parfum（ラニュイ パルファン）- FURLA（フルラ）など

ルクアB1Fは、うめきた新駅およびグラングリーン大阪の開業を背景にお客様が増加し、通勤・通学客を中心に幅広い年代に利用されています。年齢やライフスタイル、利用シーンを問わず楽しめる多彩なブランドと香りをラインアップ。日常の中でふと立ち寄りたくなる存在として、豊富な香水の中から、その日の気分や自分らしさに寄り添う香りとの出会いを提案します。

■ 公式LINEで、最新情報を手軽にチェック

■ 設置・サービス概要- 展開香水：ハイブランド～メゾン系・ニッチブランド約20種類を約1か月ごとに入れ替え- 設置台数 : 3～4台- 決済方法：クレジットカード／QR決済／交通系電子マネー他- 価格帯：100円～500円 (※商品によって価格は異なります。)- 設置場所：ルクア大阪 B1F- 利用可能時間：6:30～23:30

香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」の導入に伴い、弊社では公式LINEアカウントを開設いたしました。公式LINEでは、香水スプレー自動販売機で取り扱う香水のラインナップをはじめ、最新情報を随時発信してまいります。また、弊社が運営する香水メディア「Amulette」とも連携し、お一人おひとりの好みやライフスタイルに寄り添った香水・香りのご提案も行ってまいります。

ぜひこの機会に、公式LINEをチェックしてみてください。

公式LINE URL : https://lin.ee/G8GLXfY

【公式LINE掲載情報】

・取り扱いの香水ラインナップ

・香水の詳細や特徴

・香りの選び方やHOW TO

・シーンや季節、香調別からのおすすめ一覧

・よくあるご質問

・限定イベント / キャンペーンの最新情報 など...

■ 今後の展開

Amulette株式会社 代表取締役 長田寛太

PERFUMATICは、香水体験を特別な売場から日常へとひらく存在です。ルクア大阪での日本初・常設導入を起点に、今後も全国の商業施設・百貨店と連携しながら、香水を誰もが気軽に楽しめる文化として、全国へ広げていきたいと考えています。

Amulette株式会社では、今回のルクア大阪での日本初・常設導入を皮切りに、全国の主要商業施設・百貨店への展開を順次進めていく予定です。香水を“買うもの”から“体験するインフラ”へ。

PERFUMATICは、日本における香水体験のあり方をアップデートしていきます。

■ 本件に関するお問い合わせ先

百貨店・商業施設への導入をご検討のご担当者様、また導入先施設への出店・設置、POPUP・展示会への設置をご希望の企業・ブランド様は、下記窓口までご連絡ください。

Amulette株式会社 PR担当窓口

お問い合わせフォーム : https://amulette.co.jp/contact/(https://amulette.co.jp/contact/?contents=%E9%A6%99%E6%B0%B4%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%A9%9F%E3%80%8CPERFUMATIC%E3%80%8D)

E-mail：info@amulette.co.jp

TEL：03-6820-5465（受付時間：平日10:00～19:00）

【会社概要】

社名：Amulette株式会社

本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

代表者：長田寛太

事業内容：香水・フレグランス領域に特化したメディア運営・マーケティング支援

URL：https://amulette.co.jp/

◻︎各SNS一覧

Instagram : https://www.instagram.com/amulette_inc

TikTok : https://www.tiktok.com/@amulette_inc

YouTube : https://www.youtube.com/@amulette_inc

X(旧Twitter) : https://x.com/amulette_inc