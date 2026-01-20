チケットのサブスクrecriが、関西で初の会員限定イベントを実施！ミュージカル「愛の不時着」バックステージツアー

株式会社recri

株式会社recri（本社：東京都港区、代表取締役：栗林嶺、以下：recri）が運営する、「チケットのサブスクrecri（レクリ）」（https://subscription.recri.jp/）が、ミュージカル「愛の不時着」（会場：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール／主催：フジテレビジョン、STUDIO 363、ぴあ、サンライズプロモーション大阪）にて、関西で初となるrecri会員限定イベントを開催しました。

本イベントでは、キャストおよびプロデューサーとの交流会やフォトセッション、舞台上での解説付き小道具見学など、ここでしか体験できない特別なコンテンツを実施。参加者約50名を対象に行ったアンケートでは、平均満足度4.5（5段階評価）を超える高評価を獲得しました。

イベントレポート

まずは会員受付からスタート！

イベント当日、会場にはrecri会員様専用の受付を設置。スタッフよりイベント参加用のrecri会員様専用パスをお渡ししました。「recriの関西展開を楽しみにしていた」という会員様からのお声も直接いただきました。

ミュージカル本編鑑賞

まずはrecriから届いたチケットで本編を鑑賞。会場となったWWホールで、韓国版キャストによる迫力あふれるミュージカルを堪能。原作のドラマの内容がぎゅっと凝縮された濃密な2時間の舞台でした。

※撮影：三上富之

第１部：キャスト・プロデューサー交流会＆フォトセッション

特別ゲストとして、第5中隊を演じたキャスト4名（パク・ジンサンさん、チョ・ヒョヌさん、ソン・グァンイルさん、キム・ビョンヨンさん）と本作のプロデューサーであるキム・テヒョンさんが登壇！

公演制作の裏話や役作りにまつわるエピソードを語るアフタートークに加え、フォトセッションを実施しました。質疑応答の時間では、参加者からの質問にキャストが直接答えるなど、距離の近い交流の場となりました。

第２部：舞台上体験・解説付き小道具見学

続いて、グループに分かれ実際に舞台上へ。普段は見ることのできない舞台上からの景色を、キャスト目線で体感できる貴重な機会となりました。さらに、美術セットを間近で見学しつつ、公演で使用された小道具を解説付きで見学しました。一つひとつに込められた工夫や意味を知ることで、作品への理解がより深まりました。

観るだけでは終わらず、作品の裏側や作り手の想いに触れられるのも、限定イベントならでは。ミュージカルの感動を胸に刻みつつ、より深く味わえる一日となりました。

ミュージカル「愛の不時着」について

【概要】

韓国を代表するスタジオドラゴンが制作した「愛の不時着」は、パラグライダー飛行中の事故で北朝鮮に不時着してしまった韓国の財閥令嬢ユン・セリと朝鮮人民軍軍人のリ・ジョンヒョクの国境を超えたラブストーリーです。2019年12月から韓国で放送開始後、世界で大きな人気作として注目となり、5年以上たった今なお根強い人気を博しています。

2022年9月に韓国にてミュージカル化され、多くの日本上演希望の声を受けて2024年2月に日本初上演されました。実力派キャストの歌と演技が話題となり、異例の速さで同年7月に再演。そして今回、大阪での上演となりました。

【STORY】

韓国の財閥令嬢で実業家でもあるユン・セリは、パラグライダーで飛行中に突然の竜巻に巻き込まれ、軍事境界線を越えた北朝鮮の非武装地帯に辿り着く。木に衝突し動けなくなっている所を朝鮮人民軍軍人のリ・ジョンヒョクに発見されるが、自分が北朝鮮に来てしまった事に気づいたセリは逃走。しかし、よりによって韓国とは逆方向に進んでしまい、北朝鮮軍の社宅村に迷い込む。そこで見つかりそうになった所を間一髪でジョンヒョクが助け、セリを自宅に匿う。

ジョンヒョクの家にセリがいることが周囲にバレると、ジョンヒョクはセリを南朝鮮で特殊活動（スパイ）をしていた自分の婚約者だと偽る。そして、一刻も早くセリを韓国に帰そうと計画を企てるが次々と失敗。時間が経つにつれ、2人は敵対国家の国民同士にもかかわらず互いに恋愛感情を抱くようになる。しかし、ジョンヒョクにはデパート社長令嬢のソ・ダンという本物の婚約者がいた。

また、セリの北朝鮮不時着と時同じくして、韓国の若き実業家ク・スンジュンも北朝鮮にやって来ていた。セリのかつてのお見合い相手だったスンジュンは、セリと北朝鮮で思わぬ再会を果たす。スンジュンは韓国でセリの兄セヒョンへの詐欺の罪で追われ、時効成立までイギリス人外交官と身分を偽り、ブローカーを通じて北朝鮮に潜伏。それによりセリが北朝鮮で生きている事が兄たちに知らされるが、父から後継者に見込まれる優秀な妹を出し抜こうとしている兄たちはセリの帰韓を望んでいなかった。はたしてユン・セリは韓国に戻れるのか？そして2人の恋の行方は？

【公式HP】https://www.love-fujichaku.jp/

COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールについて

大阪の新たなエンタテインメント発信拠点として、2019年2月23日に大阪城公園に開業した「COOL JAPAN PARK OSAKA」に所在する、大・中・小3つの劇場の一つです。その中で最大のＷＷホール（1,138席＋車いす6席）は、ミュージカル、コンサート、演劇、ダンスなど様々なジャンルのエンタテインメントの上演が可能なホールです。施設空間を最大限に活用したプロジェクションマッピングによる映像演出にも対応し、世界に通ずるステージコンテンツの創出を可能とする環境が整備されています。

【公式HP】https://cjpo.jp/theater/

【住所】大阪府大阪市中央区大阪城３-６

【アクセス】JR環状線 森ノ宮駅から徒歩7分、地下鉄中央線／地下鉄長堀鶴見緑地線（1番出口、3-B番出口）森ノ宮駅から徒歩5分、JR環状線 大阪城公園駅から徒歩6分

「チケットのサブスクrecri」とは

「チケットのサブスクrecri」は、厳選されたおすすめ作品の中から、毎月舞台を観られるチケットのサブスクサービスです。演劇、ミュージカル、歌舞伎、コンサートなど、recriが提案する作品の中から好きなものを選ぶと、チケットが自宅に届きます。自分では選ばない作品を観てみたい方や、あたらしい趣味をつくりたい方にご利用いただいています。月に一度の自分へのご褒美や、ご家族やご友人へのプレゼントにも最適です。必見の名作から話題の最新作まで、作品との心がうごく出会いを、お届けいたします。

詳細を見る :https://subscription.recri.jp/

株式会社recriについて

「感性溢れる、刺激的な世の中を」をミッションに掲げ、厳選されたおすすめ作品の中から、毎月舞台を観られる「チケットのサブスクrecri」を運営しています。敷居の高さを感じている鑑賞初心者と、新しい顧客との出会いを必要としている興行主をマッチングすることで、両者の課題を解決しています。多くの大手興行主の皆様と連携し、会員数も急拡大中しています。エンターテインメントや芸術には人生を豊かにしてくれる力があると信じています。心がうごく素晴らしい作品との出会いを、より多くの方にお届けするべく、recriは新時代のエンターテインメントプラットフォームとして進化してまいります。

会社名：株式会社recri（レクリ）

代表者：代表取締役社長 CEO 栗林嶺

所在地：東京都港区元麻布三丁目10番4号 Re-Flat 503

会社HP：https://corp.recri.jp/

サービスサイト：https://subscription.recri.jp/

お問い合わせ：https://recri.jp/contact