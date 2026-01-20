20年続くロングセラーふりかけが進化。鉄分・カルシウムを効率よく補いながら、“素材本来の味わいがパワーアップしたふりかけ3種を2月中旬より順次発売

株式会社 浜乙女

のりやごま、ふりかけ、お茶漬けの素などの製造、販売を行う株式会社浜乙女（本社：名古屋市中村区、代表取締役社長：服部義博）は、発売20年以上のロングセラー商品の「鉄分が豊富なひじきふりかけ」、「Caが豊富な金ごま本鰹ふりかけ」、「Caが豊富なしらすふりかけ」を刷新し、2月中旬より全国で順次出荷いたします。

鉄分が豊富なひじきふりかけCaが豊富な金ごま本鰹ふりかけ

■愛され続けて20余年！さらにおいしくリニューアル！

Caが豊富なしらすふりかけ

浜乙女「○○が豊富なふりかけ」シリーズは、“添加物を気にせず、素材本来の味とおいしさを楽しめるふりかけ”として2003年発売以来、皆様に愛され続けて来ました。このたび、よりおいしいふりかけを食卓へお届けするために、全面リニューアルいたします。味わいもパッケージも素材感溢れるふりかけに仕上げました。

■商品特徴

リニューアルポイント- 【ひじきふりかけ】うまみがアップ、さらにごはんが進む味わいになりました。【金ごま本鰹ふりかけ】味わいはそのままに、こだわりの「本鰹」を商品名に大きく配しました。【しらすふりかけ】青のりを加え、磯の風味を一層引き立たせました。- デザインを一新、味わいを想起させる写真を追加し、豊富な栄養素もわかりやすくなりました。- 食品添加物（着色料・酸化防止剤・甘味料）不使用食品添加物（着色料・酸化防止剤・甘味料）を一切使用せず、素材の味を追求しました。- 鉄分・カルシウムが豊富！ひじきふりかけは「鉄分」、金ごま本鰹・しらすふりかけは「Ca（カルシウム）」が豊富です。- ごはんがすすむ味わい【ひじき】ひじきの煮物のような甘辛い味わいです。【金ごま本鰹】本鰹削り節と香り豊かな金ごまをバランスよく仕上げました。【しらす】しらすの塩味と青のりが香る、磯の風味豊かな味わいです。ひじきふりかけ イメージ

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/149800/table/25_1_35797fc7262a9e39dc907d2a7593f9a0.jpg?v=202601201151 ]

■浜乙女について

浜乙女は、1946年創業の総合食品メーカーです。のりやごま、ふりかけ、お茶漬けの素、パン粉などを製造、販売しています。本社所在地の名古屋では、イメージキャラクターでえたらぼっちが登場する「のりは浜乙女」のCMでもご愛顧をいただいております。「食卓に満足と笑顔を届けよう」という理念のもと、全国に商品をお届けしています。

■会社概要

商号：株式会社浜乙女

代表者：代表取締役社長 服部 義博

所在地：名古屋市中村区名駅四丁目１６番２６号

創業：1946年5月

設立：1951年5月

事業内容：（1）のり、ごま、ふりかけ、お茶漬けの素、パン粉などの製造と販売

（2）総合食品の卸売、小売

（3）衣料品の販売

資本金：3億2,000万円

https://www.hamaotome.co.jp(https://www.hamaotome.co.jp/index.html)

【お客様からのお問い合わせ】

株式会社浜乙女 お客様相談室

tel：0120-147-178

※9:00-17:00（土・日・祝日を除く）