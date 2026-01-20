世界有数のブランドと提携してスマートフォンを始めとするIoT機器、住宅、自動車などの包括的な保証サービスを提供するリーディングカンパニーAssurant, Inc.（NYSE: AIZ）は、RL Circular Operations（旧TIC Reverse Logistics）を取得したことを発表しました。

RL Circular Operationsは、オーストラリア発のグローバル・サプライチェーン大手TIC Groupの事業部門で、オーストラリア及びニュージーランドにおける小売業者やメーカー向けの返品管理・再流通サービスのリーディング・プロバイダーです。この戦略的な取り組みは、ポストパーチェスの未来を形作り、AIを活用した先進テクノロジーを活用することで、同地域における小売業および端末のライフサイクル・マネジメント・プログラムにおける持続可能な取り組みを推進するというAssurantのコミットメントをさらに強化するものです。





Assurant のEVP兼グローバル・コネクテッド・リビング事業部門のプレジデント、ビジュ・ナイア（Biju Nair）は次のように述べています。

「スムーズな返品や環境に配慮した製品のライフサイクル・ソリューションに対する消費者の期待が高まる中、Assurantは、廃棄物削減、業務効率化、そして顧客の信頼向上に資する統合型サービスへの投資を進めています。RL Circular Operationsのグループインは、オーストラリア及びニュージーランド市場でのポストパーチェスの顧客体験強化に直結します。また同社は地域における強い存在感と専門性を兼ね備えており、私たちの理想的なパートナーです。両社が連携することで、消費者には卓越した体験を、小売業者には資産価値の最大化を提供し、サステナビリティとポストパーチェスのエコシステムにおけるオペレーショナル・エクセレンスの新たな基準を打ち立ててまいります。」





Assurant APACのプレジデント、ヘマカ・ペレラ（Hemaka Perera）は次のように述べています。

「RL Circular Operations をAssurantに迎えることで、イノベーションを拡大し、地域全体のお客様およびパートナー企業に、これまで以上の価値を提供する体制を強化することができます。今回の合流は、オーストラリア、ニュージーランドという重要市場におけるリテールチャネルでの競争力強化に加え、延長保証やスマートフォンを始めとするモバイル端末のバリューチェーン拡充にも寄与します。」





1989年創業のTIC Groupは、アフターサービスの顧客対応、集中型返品センター、資産再活用の3つの主要事業を展開し、メルボルン、オークランド、ムンバイ、グルガオンに拠点を構えています。今回のRL Circular Operations（旧TIC Reverse Logistics）の取得により、Assurantはスマートフォンを始めとするモバイル端末の価値最大化と、サステナビリティに寄与するエンド・ツー・エンドの端末ライフサイクル・マネジメント能力を拡大し、同時に外部物流パートナーへの依存度を低減することを可能にします。





RL Circular Operations のマネージング・ディレクターであるサンジェイ・セーガル（Sanjay Sehgal）は次のように述べています。

「本提携は、私たちのチームとクライアントに新たな可能性をもたらすと確信しています。AssurantのグローバルなケイパビリティとAI及びロボティクスへの投資、そしてRL Circular Operationsの専門性を融合することで、サービスの水準を一段と引き上げ、オーストラリア・ニュージーランド全域でイノベーションを促進できます。これにより、私たちは、小売業者やメーカーが、進化する消費者ニーズやサステナビリティの目標に対応できるよう、力強い支援を提供することが可能となります。」





Assurant Japan株式会社 代表取締役社長 藤本 潤一は、次のように述べています。

「この度、アジア太平洋地域において素晴らしい統合が実現されたことを、誠に嬉しく思います。Assurantは、スマートフォンを始めとする端末ライフサイクルのマネジメント及びエコシステム構築のエキスパートとして、クライアントの収益拡大、顧客体験の向上、サステナビリティへの貢献と、様々な価値を提供しています。この統合により、私たちのケイパビリティはさらに強化され、より高い価値提供を実現することができると確信しています。」









■Assurant Japan（アシュラント・ジャパン）について

ニューヨーク証券取引所に上場し、幅広い分野における保証ソリューションを世界21か国で展開する米国企業、Assurant, Inc.（アシュラント）の日本拠点です。グローバルで培った専門性とAIを含む最新テクノロジーを日本市場に最適化し、スマートフォンの保証・下取り・端末プロセシング・再販といった携帯端末エコシステムのトータルマネジメント事業、日本最大級の家電管理アプリ「トリセツ」を通じてお客様のくらしを支えるデジタルライフサポート事業、画期的な家電保証とテクニカルサポートの開発と運営を行うホーム事業を通じて、コネクテッド時代に求められる最適なサービスと革新的なソリューションを提供しています。

詳細はAssurant JapanのHP（ https://www.assurant.co.jp/ ）をご覧ください。









■Assurant（アシュラント）について

Assurant, Inc. （NYSE: AIZ） は、世界の主要なブランドと提携し、スマートフォンを始めとするIoT機器、住宅、自動車などを対象に、お客様のくらしを守る包括的な保証サービスを提供する世界有数のリーディングカンパニーです。フォーチュン500企業として21カ国で事業を展開するAssurantは、データドリブンなテクノロジーソリューションを活用し、卓越した顧客体験を提供しています。

詳細はAssurantのHP （ https://www.assurant.com/ ）をご覧ください。