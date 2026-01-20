革新的で創造性の高いシャンパンブランドとして躍進するANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)が、アタッシュケース『ANGEL CHAMPAGNE Vintage Eclat Chrome (エクラ・クロメ)』の発売を2026年2月2日(月)に決定しました。





ANGEL CHAMPAGNE Vintage Eclat Chrome(1)





ANGEL CHAMPAGNEより、Vintageコレクション専用のアタッシュケースが登場しました。ブラックで統一された外観は、シンプルなデザインで、ANGEL CHAMPAGNEを象徴する羽のラベルをモチーフにしたエンブレムがついています。また、内側もブラックで統一しており、高級感の中に気品も感じられるメタリックカラーが特徴的なボトルを引き立たせます。今回はそれぞれのボトルを象ったキーリングも購入者特典として付いてきます。





ANGEL CHAMPAGNE Vintage Eclat Chrome(2)





◆詳細

商品名： ANGEL CHAMPAGNE Vintage Eclat Chrome

価格 ： 880,000円(税込)





▼ANGEL CHAMPAGNE Vintage2007

内容量 ： 750ml

原産国 ： フランス

種類 ： シャルドネ／ムニエ／ピノ・ノワール

アルコール度数： 12.5％





芳しい香りの中にある蜂蜜の上品でエレガントな香り。口に含むと、砂糖漬けした柑橘類と蜂蜜の香りが、口いっぱいに広がります。リズミカルに感じるオレンジとタンジェリンのマーマレードの力強さに、 軽やかに感じるヘーゼルナッツが、風味にアクセントを加えています。特徴的な香ばしい香りとANGEL CHAMPAGNEらしい複雑さが後に残ります。特別な日にふさわしいプレミアムな1本です。





▼ANGEL CHAMPAGNE Vintage2011

内容量 ： 750ml

原産国 ： フランス

種類 ： シャルドネ／ムニエ／ピノ・ノワール

アルコール度数： 12.5％





Vintage2011はエレガンスさと職人技を見事に体現した芸術的な一本です。 華やかなブーケの香りが瞬時に広がり、その中に焼き立てのブリオッシュ、トーストしたアーモンドの風味が優しく漂います。 ほのかに香るテロワールはシャンパーニュ地方の芳醇な大地を想起させ、柑橘系果実の色鮮やかな果皮から濃厚な蜂蜜のような甘みまで、多様な味わいを楽しむことができます。





Vintage2007/2011 キーリング(3)





◆購入方法

発売日 ： 2026年2月2日(月)

購入方法 ： 公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店

公式ショップ ： https://angelchampagne.shop/

公式ショップTEL： 03-6807-4030

銀座店 ： 東京都中央区銀座7丁目6-12

銀座店TEL ： 03-6264-5772









◆ANGEL CHAMPAGNEについて

「ANGEL CHAMPAGNE」という名前は、「完全なる美」を探究するという意味を込められて名付けられました。「ANGEL CHAMPAGNE」は数十年という歴史がありますが、最も新しいシャンパーニュの一つでもあります。名高いエノロジスト*と経験豊富な醸造責任者の監視の下造られた類のない味わいは、まさに最高級品です。完全ブラインドで行われる、ロンドン・ソムリエ・ワイン・アワード2019で、史上初の全3種にてゴールドメダルを受賞、最も革新的で独創的ブランドと評価されています。視覚的にも味覚的にも、ダイレクトに伝わる最高級品の味わいとスタイルに魅了されることでしょう。





*ぶどうの栽培から、収穫、醸造、びん詰めに至るまで全行程を指揮し監督するスペシャリスト









◆会社概要

社名 ： ANGEL JAPAN株式会社

代表者 ： 代表取締役 本村 哲也

所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目6-12

URL ： https://angelchampagne.jp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCouSPXATm-KzpbnCtbjfbWQ