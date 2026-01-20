ハイセンスジャパン株式会社(所在地：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張 喜峰)は、ハイセンス(Hisense Group／本社)が米国ラスベガスで開催された世界最大級のテクノロジー展示会「CES 2026」において、合計58の業界アワードを受賞したことをお知らせします。

本受賞は、ディスプレイ技術およびスマートホーム・白物家電分野における、ハイセンスの継続的な技術革新とグローバルでの存在感を示すものです。





CES 2026









1.CES Innovation Awardsを含む高い評価

CES 2026では、ハイセンスの技術力を象徴する4製品がCES Innovation Awardsを受賞しました。

「163 MX」および「X-zone Master」は、それぞれの分野においてCES 2026 Innovation Award - Best Innovationを獲得。

また、「116UXS RGB MiniLED TV」および「Laser Projector XR10」はInnovation Award Honoreeに選出され、先進的なディスプレイ技術とスマートホーム分野の両面で高い評価を受けました。





受賞トロフィー









2.次世代ディスプレイ技術による存在感

ディスプレイ分野では、新開発の「RGB MiniLED evo」プラットフォームを搭載した116UXS RGB MiniLED TVが世界初公開されました。本製品は、光スペクトルを拡張することで、色再現性と視聴快適性を高めた次世代大画面ディスプレイです。

CES会場では、Android Headlines、CNET、Tom's Guide、TechRadar、T3などの海外主要メディアから、Best of CES、Best TV of CES、Editors' Picksといった評価を獲得し、ハイセンスのディスプレイ技術の先進性を強く印象づけました。

また、163 MXも複数の国際メディアからBest of CESに選出され、超大型・プレミアムディスプレイ領域における技術的優位性を示しています。

加えて、UR9 RGB MiniLED TVもBest of CESおよびEditors' Picksを受賞し、RGB MiniLEDシリーズ全体の完成度の高さが評価されました。





ディスプレイ分野









3.レーザーディスプレイと大画面戦略の進化

レーザーディスプレイ分野では、Laser Projector XR10を世界初披露。Best of CES、Editors' Picks、Innovation Award Honoreeなどを獲得しました。

RGB MiniLEDテレビとTriChromaレーザープロジェクターの両軸により、リビング用途から本格的なホームシアターまでをカバーする、ハイセンス本社の包括的な大画面戦略が示されています。





レーザーディスプレイ分野









4.スマートホーム・白物家電分野での評価

スマートホームおよび白物家電分野では、世界初の「X-in-one ヒートポンプ洗濯乾燥機」であるX-zone Masterが、革新的なモジュール構造と衣類ケア技術を評価され、CES 2026 Best of Innovation Awardを受賞しました。

そのほか、PureFit冷蔵庫・ワインキャビネット、Slide In Smart IHレンジ、除湿機なども、Best of CESやTWICE Picks 2026に選出され、キッチン・ランドリー領域におけるハイセンス本社の競争力が示されています。





スマートホーム・白物家電分野









〈グローバル市場での成長評価〉

市場調査会社ユーロモニター・インターナショナルの調査(Consumer Appliances 2026 Edition)によると、ハイセンスグループは2021年から2025年にかけ、世界TOP10洗濯機メーカーの中で最も高い成長率を記録しました。

白物家電分野におけるグローバル競争力の拡大が、第三者機関によっても裏付けられています。









〈今後に向けて〉

ハイセンスは今後も、ディスプレイおよび家電分野におけるシステムレベルでの技術革新を通じて、よりスマートで没入感が高く、ユーザーに寄り添った製品体験の提供を目指していきます。

ハイセンスジャパンは、こうしたハイセンスグループの取り組みや最新技術動向を、日本市場に向けて継続的に発信してまいります。









■会社概要

社名 ： ハイセンスジャパン株式会社

本社 ： 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2 興和川崎西口ビル 19階

設立日 ： 2010年11月4日

代表者 ： 代表取締役社長 張 喜峰

事業内容： 家電の輸入・販売等

URL ： https://www.hisense.co.jp