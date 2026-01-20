本格タイ料理店を都内に4ブランド16店舗を展開している株式会社SUU・SUU・CHAIYOO(スー・スー・チャイヨー／所在地：東京都大田区大森北1-8-2icot大森B1、代表取締役：川口 洋)は、2026年1月12日(月)から冬季限定メニューの販売を開始いたしました。

当社初登場の「カオパットプー」カニ入りあっさりチャーハンをはじめ、広島県情島産牡蠣を使用した逸品など、海鮮の旨みと刺激を同時に楽しめるメニューが勢ぞろいしました。





冬季限定メニュー





■「カオパットプー カニ入りあっさりチャーハン」

価格 ：1,580円(税込) ※一部追って販売の店舗あり

販売店舗：一部店舗を除く全店舗(府中店、秋葉原店を除く)

販売期間：2026年1月12日(月)～





ジャスミンライスにカニのうまみが加わった、香り豊かなタイ式チャーハン。

活の天然蟹を蒸し上げ、職人の手で丁寧にほぐし、低温殺菌で仕上げたブルースイミングクラブ(ワタリガニ)ミートを使用して仕上げました。蟹本来の甘みと旨みが格別で、蒸し加工によって引き出された香りは、炒めた際にも香りが立ちすぎず、ごはんや調味料と自然に溶け合うのが特徴です。手むきされたクラブミートは、繊維が細かく、ふわっとほどけ口当たりがやわらかいため、チャーハンに使っても身が硬くならず、米粒の間に自然に馴染みながら存在感があります。主張しすぎず、しかし確実に記憶に残る味をご堪能ください。





カオパットプー カニ入りあっさりチャーハン





■「カイジャオホーイ 牡蠣入りタイの卵焼き」

価格 ：1,580円(税込)

販売店舗：全店舗 ※一部追って販売の店舗あり

販売期間：2026年1月12日(月)～





タイの卵焼き(カイジャオ)は、揚げるように焼き上げることで「外はカリカリ、中はふんわり」とした食感が特徴です。

家庭料理の定番であり、屋台でも親しまれているこのメニューに、プリっとした牡蠣の身を加えました。一口頬張ると、牡蠣の身から濃厚で甘みのある旨みがじゅわっと広がり、ふんわりとした卵と合わさって思わず頬がゆるむ美味しさ。

牡蠣のコクと香りが卵全体に行き渡り、シンプルながらも奥行きのある味わいに仕上がっています。





カイジャオホーイ 牡蠣入りタイの卵焼き





■「ガパオ・ホーイ ぷりぷり牡蠣のホーリーバジル炒め」

価格 ：1,580円(税込)

販売店舗：全店舗 ※一部追って販売の店舗あり

販売期間：2026年1月12日(月)～





過去の販売時に多くの反響をいただいた、牡蠣を使ったガパオが再登場。

今回は広島県情島産の牡蠣を使用しており、旨味が強くとろける甘味が特徴。

牡蠣は強火で一気に火入れし、縮ませずぷりっとした食感に。

ガパオの香りと辛さを軸に、牡蠣の旨みを引き立てる味設計にこだわりました。一度食べたら忘れられない、旨み重視のガパオです。





ガパオ・ホーイ ぷりぷり牡蠣のホーリーバジル炒め





■「チムチュムホーイ 牡蠣入りタイイサーン地方の酸っぱい鍋」

価格 ：1,580円(税込)

販売店舗：全店舗 ※一部追って販売の店舗あり

販売期間：2026年1月12日(月)～





チムチュムは、タイ東北部・イサーン地方で親しまれてきた、ハーブの香り豊かな伝統的な鍋料理。香草やスパイスの風味が凝縮され、立ち上る湯気とともに食欲をそそります。

濃厚でミルキーな牡蠣を加えることで、旨味がスープに溶け込み、タイハーブがもたらす爽やかな酸味と奥行きのある香りが絶妙に調和。ひと口ごとに、深みのあるコクと軽やかな後味をお楽しみいただけます。野菜や具材もたっぷりで、食べ進めるほどに味わいが変化するのもチムチュムならでは。体の芯から温まる、寒い季節にぴったりの、滋味深いあったかメニューです。





チムチュムホーイ 牡蠣入りタイイサーン地方の酸っぱい鍋





◆株式会社SUU・SUU・CHAIYOOとは

HappyThailandを世界へ届ける！タイの素晴らしい文化や人々との触れ合いを通じ、社会へ貢献する企業です。皆様に親しみやすい「食事」へ視点を向け、タイ料理を通じてタイの文化や人々の魅力を、皆様に伝えるためタイ料理レストラン事業、タイ食品製造販売事業、農園事業を営んでおります。









