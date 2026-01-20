うるおいを守り、洗うたびにふっくらなめらかな肌へ美容成分を贅沢に配合したエイジングケア※石けん『FRACORA モイスト＆エナジーソープ』発売 ※年齢に応じたお手入れ
その肌にサイエンス。株式会社FRACORA（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：堀内泰司）は、「FRACORA モイスト＆エナジーソープ」を2026年1月20日(火)より発売いたします。
乾燥・エイジングサイン、洗顔後のつっぱり感が気になる方に、
「美容液層」と「洗浄層」に分かれた枠練り石けんにより、
洗うたびに、うるおいを守りなめらかな肌へと導きます。
2021年の終売から、お客様の多くの声により、再販いたします。
FRACORA モイスト＆エナジーソープ商品特徴Point１. 美容液層×洗浄層の二層仕立て
赤の「美容液層」と透明の「洗浄層」を熟成して作り上げた“枠練り石けん”
たっぷりの美容成分がうるおいを保ちながら汚れを落とします。
ー配合成分：アスタキサンチン、ビタミンB12、プラセンタ、コラーゲン、セラミド（保湿成分）
Point２. 濃密泡がお肌を包み込んで密着
フコイダン配合でとろりとした濃密泡が肌の隅々まで密着し、汚れや古い角質を取り除きます。
Point３. しっとりうるおい肌へ
吸着型ヒアルロン酸配合で洗顔後もつっぱらず、しっとりやわらかに洗い上げます。（保湿成分）
Point４. 清潔感あふれるグリーンフローラルの香り
～枠練り石けんとは～
枠練り石けんとは、時間と手間をかけてじっくりと作られる、伝統的な製法の石けんです。石けんの素地と美容成分や保湿成分を混合して木枠などに流し込み、じっくりと乾燥させるため、美容成分や保湿成分を贅沢に配合できるのが特長です。また、結晶の密度が高くなるため、泡立ちはきめ細かく、肌に吸いつくような濃密泡を生み出します。洗うたびに感じるやさしさと、しっとりとした洗い上がりは、肌本来のうるおいを守りながら洗浄する枠練り石けんならではの魅力です。
FRACORA モイスト＆エナジーソープ商品情報◆商品詳細
・商品名：FRACORA モイスト＆エナジーソープ
・内容量：80g
・発売日：2026年1月20日
・通常価格1,700円（税込）
【こんな方におススメ】
・乾燥・エイジングサイン、洗顔後のつっぱり感が気になる方
・原液美容液・SHINPI美容液をご愛用の方
・原液美容液・SHINPI美容液の効果をいまいち実感できない方
【ご使用方法】
１.顔と手はあらかじめ濡らしておきます。石けんに水またはぬるま湯を少しずつ加えながら、両手のひらでころがし、たっぷりと泡立てます。
※泡立てネットをご利用いただくと、一層キメ細かなクリーム状の泡を簡単につくることができます。
２.泡で顔全体をやさしく包み込むように洗います。
３.水やぬるま湯でていねいに洗い流します。
【ご使用手順】
クレンジング（メイク落とし）の後にご使用ください。
※朝などクレンジングの必要がないときは、モイスト＆エナジーソープからご使用ください。
■会社概要
会社名 ： 株式会社 FRACORA
設立 ： 1960年
住所 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル 9F
代表取締役社長： 堀内 泰司
事業内容 ：ビューティ＆ヘルス事業
https://www.fracora.jp/