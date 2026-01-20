プロのようにドリップできる、8段階の温度コントロールケトルに新色ホワイトが新登場！ティファール「カフェ ロック コントロール ホワイト 0.8L」発売

株式会社グループセブ ジャパン

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長：ジュリアン・メジャー）は、2026年2月、ティファールから電気ケトル「カフェ ロック コントロール ホワイト 0.8L」を発売いたします。

「カフェ ロック コントロール ホワイト 0.8L」は、コーヒーをプロのようにハンドドリップで美味しく淹れることができる温度コントロールタイプの電気ケトルです。この度、人気のブラックに加えて多くのお客様から寄せられていた「白が欲しい」「キッチンになじむ明るいカラーが欲しい」という声に応え、軽やかでやさしい印象の新色ホワイトが登場します。

コーヒーをハンドドリップで美味しく淹れるコツは、注ぐお湯の量やスピードを繊細にコントロールすること。「カフェ ロック コントロール 0.8L」の細い注ぎ口は、狙った場所に注ぎたい分量のお湯を注げる形状で、先端の角度にこだわり、注いだ後の湯切れが良いのも特長です。また、人間工学に基づいて設計したハンドルはしっかり握りやすく、お湯を注ぐ時の細かな手元の調整も思いのまま。プロのように香り高いドリップコーヒーを簡単に淹れることができます。

温度は8段階（40/60/70/80/85/90/95/100℃）に設定可能で、コーヒーのおいしさを引き出すと言われている 80～95℃前後の湯沸かしもボタン一つで手軽にできます。

さらに、うっかり倒してしまった際もフタが外れにくい構造でお湯がこぼれにくいため安心です。やわらかな印象のホワイトは、キッチン空間を軽やかに演出し、インテリアにも自然に調和。毎日のコーヒータイムを、より心地よく、穏やかなひとときへと導きます。

カフェ ロック コントロール ホワイト 0.8L

■品番：KO9201JP

■参考価格（税込）*：18,500円

■製品サイズ WxDxH： 約290 x 220 x 220 mm （電源プレートを含む）

■製品重量：約1230g（電源プレート含む）

■内容量：0.8L ■コードの長さ： 約1.3m

■定格消費電力：1,250W ■電源： 100V～ 50/60Hz

*本リリース記載の価格は参考価格であり、再販売価格を拘束するものではありません。

「カフェ ロック コントロール ホワイト 0.8L」製品特長

狙ったところにドリップしやすい注ぎ口

注ぎ口の形状が最大の特長。狙ったところに注ぎたい分量のお湯を注げるので、ドリップコーヒーはもちろん、普段使いにもおすすめです。コーヒー粉の蒸らしから抽出まで、コツを押さえておいしく淹れることができます。また、先端の形状にこだわり、注いだ後の湯切れが良いのも嬉しいポイントです。

持ちやすく注ぎやすいハンドル

人間工学に基づき設計したこだわりのハンドル形状で、握った際に手がフィットして持ちやすく、お湯のコントロールがしやすくなっています。ドリップ時の繊細な調節も思いのままに行えます。

8段階の温度設定と60分の保温機能付き

40、60、70、80、85、90、95、100℃まで、8段階の温度設定が可能です。コーヒーをおいしく淹れる理想の温度は 80～95℃前後と言われており、浅煎りの豆ならお湯の温度は高めに、深煎りなら低めの設定がおすすめです。

豆の特徴やお好みに合わせて温度が設定できるため、誰でもおいしいコーヒーを簡単に淹れることができます。コーヒー以外にも、緑茶、紅茶、ハーブティーなど、それぞれお好みの温度で楽しむことができます。

安全設計■倒れてもお湯がこぼれにくい構造

倒れてしまった時も重心がハンドル側に移り、

お湯がこぼれにくい設計になっているので安心です。

※若干お湯が流れ出る場合があります。

■自動電源オフ

お湯が沸くと自動的にスイッチオフする安全設計です。

■空焚き防止機能

ケトル内が空、または水が少量の状態でスイッチを入れても、自動的にオフになる空焚き防止機能を搭載しています。うっかり水を入れずに沸かし始めても、空焚きをする心配がなく安心です。

その他の特長■洗練されたデザイン

注ぎ口の美しい曲線と丸みを帯びたボディが印象的な、シンプルで洗練されたデザイン。明るくやわらかな印象のホワイトカラーが、キッチン空間を軽やかに演出し、インテリアにも自然になじみます。

■タッチパネル式電源プレートで快適操作

スタイリッシュなデジタルディスプレイは、温度表示も見やすく、温度もひと目で確認できます。

■ひと目で湯量がわかる目盛り

湯量がひと目で確認でき、必要な分だけ沸かせます。

※最低水量 300ml 以上でご使用ください。

■かんたんに開け閉めできるフタ

フタは片手でラクラク取り外しができるので給水しやすく、内部のお手入れもスムーズに行えます。

■1250Wのハイパワー

1250Wのハイパワーで、必要な量のお湯をすぐに沸かすことができます。

※最低水量 300ml 以上でご使用ください。

ティファール 電気ケトル ラインナップ

【ティファール】 https://www.t-fal.co.jp/(https://www.t-fal.co.jp/)

ティファールの製品情報・生活に役立つ楽しいコンテンツやレシピがいっぱい！

※写真、イラストはイメージです。印刷のため、実際の色と多少異なる場合がございます。また、このリリース記載の情報（製品価格、製品仕様、デザイン、サービスの 内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

≪読者の方のお問い合わせ≫

株式会社グループセブ ジャパン

ティファールお客様相談センター 0570-077-772 （ナビダイヤル）

≪本件の掲載に関する問い合わせ先 ≫

株式会社博報堂Gravity ティファールPR事務局（株式会社PA Communication内）

担当：大木、加藤、野島

Mail：t-fal@h-gravity.co.jp TEL: 03-6447-0395 FAX: 03-6447-0396