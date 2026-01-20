雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤雅俊）は、2026年2月1日（日）開催の「第67回 雪印メグミルク杯ジャンプ大会」（主催：公益財団法人札幌スキー連盟、公益財団法人北海道スキー連盟）に協賛いたします。

北海道の冬の風物詩として、1958年の第１回以来長きにわたり親しまれてきた「雪印メグミルク杯ジャンプ大会」は、今年で67回目を迎えます。成年組、少年組、ジュニア組、女子組と、幅広いジャンパーが参加し、これまでも本大会で好成績を収め世界に羽ばたいていった選手も多く、「若手ジャンパーの登竜門」として重視されてきた大会です。多くの選手が日頃の練習の成果と実力を発揮し活躍できる大会となるよう、未来の日本代表をサポートしてまいります。また、雪印メグミルクでは前回大会に引き続き、北海道の森林保全により創出されたＪｰクレジットを活用し、本大会で消費されるエネルギーや来場者等の移動に伴い排出されるＣＯ₂ 排出量をオフセットし、環境に配慮した大会運営を行います。会場内イベントスペースでは、皆さまが明るく健やかに過ごせるよう、「食の大切さと尊さ」「牛乳・乳製品の価値」を伝える食育活動や骨の健康度チェックなど、当社ならではのコーナーを設けています。また、屋外アトラクションコーナーでは、キッズ向けのウィンタースポーツ体験コーナーを設けるなど、ご家族で楽しんでいただけるプログラムもご用意していますので、ぜひこの機会にお越しください。雪印メグミルクは、2025年に創業100周年の節目の年を迎えました。これからも、若手スキージャンプ選手の育成とウィンタースポーツの振興を通じて社会貢献に取り組んでまいります。

【第67回大会ポスター】

本大会のポスターデザインは、雪印メグミルクスキー部コーチ・原田侑武が担当しました。スキージャンプを生活の一部と感じていた現役時代の思いを原点に、「スキージャンプは意外と身近で日常の中にあるもの」というテーマで、少しファンタジーな世界観に仕上げました。スキージャンプの楽しさと魅力を多くの人に共有したいという思いを込めています。

【大会概要】(予定)

●日 時2026年2月1日（日）8:30～受付/9：15～国旗掲揚/9：30～試技開始/10：30～競技開始/競技終了後表彰式、閉会式●会 場札幌市大倉山ジャンプ競技場 （札幌市中央区宮の森1274）●競技内容女子組、ジュニア組、少年組、成年組●テレビ放映2026年2月1日（日）14:30～15:24 （ＨＢＣ北海道放送）●ＹouTube配信ＨＢＣスポーツ公式YouTubeチャンネルにて、競技開始から大会終了までライブ配信します。●チケット中学生以下入場無料、高校生以上は当日券1,000円（前売り券800円）です。シニア（65歳以上の方）500円 ※年齢を確認できるものをご持参ください。●前売券発売所ローソンチケット Ｌコード： 12554 ※前売券の最終販売は2月1日（日）10:30までです。●アクセス無料往復バス運行地下鉄「円山公園駅」バス乗り場、「円山動物園正面前」バス停に加え、今回新たにＪＲ札幌駅北口観光バス乗り場からも、大倉山ジャンプ競技場行きの無料バスを運行します。ぜひご利用ください。（運行時間／8:30～11:00）※天候またはその他の事情により、バスの運行時間が変更となる場合がございます。無料駐車場用意お車でお越しの方は札幌市円山公園第１駐車場をご利用ください。第１駐車場入口前にて無料駐車券を配布いたします。

【若手ジャンパーの育成支援】

（１）第50回記念大会時に新設した特別奨励賞※を今大会も実施※特別奨励賞：大会に出場した若手選手を対象に、思い切りの良いジャンプで今後を期待できる選手に対して表彰します。（対象：ジュニア組、女子組）（２）北海道内のジャンプ少年団に所属する小中学生をご招待ジュニアジャンパーの育成に貢献したいとの願いから、未来のトップジャンパーを目指す北海道内のジャンプ少年団に所属する小中学生を今年も招待し、国内のトップジャンパーが出場する競技会を生で観戦できる場を提供します。

【会場内イベントスペースのご案内】

（１）食育活動・骨の健康度チェックコーナー「食の大切さと尊さ」「牛乳・乳製品の価値」を伝える食育活動や、20歳以上の方を対象にした骨の健康度チェックを実施します。（２）搾乳体験・紙工作コーナー牛の模型を使った乳搾り体験や、牛乳パックの素材を使用して折り紙感覚で楽しめる紙工作コーナーなど、ご家族でお楽しみいただける、雪印メグミルクならではのプログラムもご用意しました。（３）勝源（カツゲン）神社会場内に勝源（カツゲン）神社を設置します。北海道限定のご当地乳酸菌飲料「雪印ソフトカツゲン」は、勝つ源（みなもと）とされ、受験生やスポーツ選手の合格・必勝を祈願する守り神として親しまれています。（４）観戦エリアの特別開放と新たな観戦エリアの設置通常は立ち入ることができないブレーキングトラック周辺を特別に開放し、ジャンプ選手を間近で観戦していただけます。また、座ってゆっくり競技をお楽しみいただけるよう、観戦エリアに１００台のベンチを設置するとともに、新たな試みとして、大倉山ジャンプ競技場・ミュージアム屋上を活用した「大会観戦屋上テラス」も設置します。大倉山を背景にしたフォトスポットにもおすすめです。（席数には限りがあります）（５）屋外アトラクションコーナーキッズ向けにスノーボードやスノースケートを体験できるコーナーを設置します。（６）温かい飲料の無料提供イベントスペース内にて「雪印メグミルクおいしい牛乳」「雪印コーヒー」「雪印ソフトカツゲン」をホットドリンクで無料提供します。（７）世界記録に輝いたカレーパンの限定販売やキッチンカーでのフード販売2025年開催「さっぽろ雪まつり」で、8時間で1万個販売するギネス世界記録を達成したカレーパンを、本会場限定仕様で販売します（限定350個）。そのほか、キッチンカーでの温かいフードの販売も実施します。 （８）バックヤードツアー事前に応募いただいた40名様を対象に、大会時のリフト乗車や展望台見学、併設の札幌オリンピックミュージアム見学など、雪印メグミルク杯ジャンプ大会ならではのバックヤードツアーを実施します。（募集期間：1月9日～23日まで）（９）来場特典雪印メグミルクグッズ等が当たる、入場チケットの半券にてご参加いただける来場者抽選会や（先着2,000名様）、「オリンピックミュージアム」の無料開放も実施します。※この他たくさんのブースをご用意して皆さまのお越しをお待ちしています。※イベントは予告なく変更になる場合があります。

【カーボンオフセット証明書】