1枚ずつスムーズに取り出せるコンパクトなパック仕様「サラヤニトリル検査検診用グローブGP」新発売

サラヤ株式会社

サラヤ株式会社（本社：大阪／代表取締役社長：更家悠介）は、2026年1月19日（月） に、使い捨て手袋「サラヤニトリル検査検診用グローブGP」を発売したことをお知らせいたします。

「サラヤニトリル検査検診用グローブGP」は、1枚ずつ衛生的に取り出せる梱包技術Goodpac+を採用した使い捨て手袋です。

当社ニトリル手袋の新たなラインアップとして、従来品より取り出しやすく、パッケージのコンパクト化により、日々の使用や保管のしやすさに配慮しました。また、専用ホルダーを使用することで、異なる2サイズの製品を壁面に同時設置可能です。

商品特徴

1.使いやすさと衛生面を追求したGoodpac+による梱包技術

・ティッシュペーパーのように1枚ずつ最後までスムーズな取り出しが可能

・指先部分に触れずに手首側から取り出せる衛生的な包装設計

・複数枚が一度に出てくることを防ぎ、廃棄ロスを削減

・コンパクトなパック包装で、省スペース化を実現

・製造から包装まで完全自動化により、異物混入リスクを低減

2.専用ホルダー（別売）※で異なる2サイズを同時に壁面設置可能

3. 作業性に配慮したフィット感とグリップ

4.優れたバリア性能（耐薬品性・血液不浸透性・抗がん剤耐性）

5.パウダーフリー・ラテックスフリー

6.食品衛生法適合

※ホルダーでの使用には、別売の「サラヤニトリル検査検診用グローブGPホルダー」と「サラヤPPEホルダー（ステンレス製）手袋・エプロン用」が必要です。

商品詳細

販売名：サラヤニトリル検査検診用グローブGP

一般医療機器 届出番号：27B1X00120000203

非天然ゴム製検査・検診用手袋、歯科用手袋

食品衛生法適合品

規格等：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56238/table/132_1_a1209df8231be16b901955be334b18f5.jpg?v=202601201121 ]

※「サラヤPPEホルダー（ステンレス製）手袋・エプロン用（商品コード：51088）」は、既存製品です。

発売日：2026年1月19日（月）

製品情報ページ：

https://med.saraya.com/products/ppe/50925.html