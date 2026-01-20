全国に73施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）は、2026年3月1日（日）に「大江戸温泉物語わんわんリゾート 西伊豆」（以下、わんわんリゾート 西伊豆）をリニューアルオープンいたします。オープンに伴い、宿泊予約を1月20日（火）より開始いたします。「大江戸温泉物語わんわんリゾート」シリーズの静岡県における出店は初めてとなります。公式サイト https://x.gd/8joI8

伊豆半島はユネスコに認定されている世界ジオパークのひとつであり、特に西伊豆エリアは首都圏から約2時間30分の好アクセスで夕日の絶景、そして温泉と大自然の恵みを満喫できるリゾート地です。その西伊豆エリアにある旧大江戸温泉物語土肥マリンホテルが、お部屋でのくつろぎ時間やお食事の時間も愛犬と一緒に過ごせる温泉宿「わんわんリゾート 西伊豆」として生まれ変わります。 近年拡大するペットツーリズム市場や多様化するお客様のニーズにお応えするため、わんちゃんとそのご家族のための空間として一新。客室やレストラン、ロビー、ドッグランに至るまで、館内のどこにいても愛犬と一緒にお過ごしいただけます。伊豆の大自然の中で、愛犬との絆が深まる特別な滞在時間をご提案します。

オープン日 ：2026年3月1日（日）所在地 ：〒410-3302 静岡県伊豆市土肥2791-4交通アクセス（車）：東名高速道路 沼津ICより約1時間20分新東名高速道路 長泉沼津ICより約1時間30分公式サイト ：https://x.gd/8joI8電話 ：050-3615-3456（受付時間：9:00～19:00）宿泊料金 ：1室2名様 大人1名様1泊2食付20,000円～（わんちゃん2,200円/1泊1匹）※宿泊料金は参考料金。お日にち・ご利用人数・お部屋タイプにより変動※宿泊料金は消費税込み、入湯税、宿泊税別途

■わんわんラウンジ

チェックイン時や湯上りなどに自由にご利用いただけるわんわんラウンジでは、無料のドリンクをご用意いたします。わんちゃんと一緒にゆったり過ごしながら、お客様同士の新たな出会いや交流が生まれる場としてもお楽しみいただけます。【ラウンジメニュー：アルコール約7種、ソフトドリンク約15種】

■屋内・屋外ドッグラン

プールデッキの一部を改修し約200㎡の屋外ドッグランを新設いたします。わんちゃんも自然の潮風を浴びながら遊ぶことができます。館外へはロビーから出入り可能で、わんちゃん用の足洗い場も設置します。また、天候を問わず楽しめる約35㎡の屋内ドッグランも新設いたします。 そのほか、グルーミングコーナーなどわんちゃん用の設備が充実します。

■レストラン

お食事は夕朝食ともにバイキングをご提供いたします。ライブキッチンではえび・ほたて・いかの海鮮浜焼きに、熱々のサーロインステーキを出来たてでご提供いたします。ご当地グルメとして、アジフライ、静岡黒はんぺんなど静岡県・伊豆の名物や季節限定メニューも取り揃えております。また朝食では大江戸温泉物語で人気ののっけ丼をはじめ、塩かつお出汁うどん、フレンチトースト、焼魚など朝から元気の出るメニューを食べ放題でお楽しみください。※サーロインステーキは調味牛脂を注入した加工肉です【夕食：約70種類、朝食：約65種類、ソフトドリンク無料、アルコール有料（飲み放題あり）】 わんちゃん用のメニューとして、静岡のブランド牛のあしたか牛を使用したハンバーグ、ステーキやビーフWANバーガー、さつまいもと豆乳のモンブランなどを別料金でご注文いただけます。【わんちゃんメニュー：約6種類（フロント・レストランにてご注文、一部事前予約制）】

■客室

全室がわんちゃんと宿泊可能な客室となっております。リニューアルに伴い、わんちゃんの足腰に負担がかからないよう客室の畳やカーペットなどを張り替え、衛生対策のための「空間除菌脱臭機 ジアイーノ」も設置。あると便利なわんちゃん用のエチケットアイテムもご用意いたします。

※お部屋により畳・カーペットはオープン後に随時張り替えとなります

■温泉施設

駿河湾を一望できる海の見える大浴場をご利用いただけます。夕刻になれば、黄金色に染まる景色を眺めながら温泉体験が可能です。（季節・天候・時間により景色は異なります）【泉質：カルシウム・ナトリウム-硫酸塩温泉 ※加水、一部加温、循環ろ過】

■周辺観光

伊豆半島西側、駿河湾に面する西伊豆エリアは、夕日の名所として知られ、ドライブにも最適なエリアです。海を望む断崖絶壁の景勝地や、青の洞窟で知られる堂ヶ島、海が割れて道が現れるトンボロ現象など、見どころにあふれています。「わんわんリゾート 西伊豆」を拠点に、周辺観光もあわせてお楽しみください。・黄金崎：ホテルから車で約20分・堂ヶ島のトンボロ：ホテルから車で約25分・堂ヶ島 天窓洞（わんちゃんは乗船不可）：ホテルから車で約25分・伊豆・三津シーパラダイス（ケージ・キャリーでのわんちゃん入場可）：ホテルから車で約45分

「わんわんリゾート 西伊豆」詳細は公式サイトをご覧ください。公式サイト：https://x.gd/8joI8※掲載写真は全てイメージです

「大江戸温泉物語わんわんリゾート」シリーズとは

わんちゃんとの家族旅行を楽しむ温泉宿。わんちゃん同伴専用の温泉宿だから、ほかのお客様に気兼ねすることなく、わんちゃんとゆっくりお過ごしください。ドッグラン、わんわんラウンジ、フォトスポットなど、わんちゃんとの滞在を快適にする多彩な施設やアイテムをご用意。わんちゃんとずっと一緒の家族旅行をお楽しみください。【わんわんリゾート施設一覧】栃木県 わんわんリゾート 那須塩原【2026年3月1日(日)オープン】静岡県 わんわんリゾート 西伊豆【2026年3月1日（日）オープン】石川県 わんわんリゾート 粟津石川県 わんわんリゾート 矢田屋松濤園長野県 わんわんリゾート 信州上田詳細はこちら：https://x.gd/K7WCn

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）■資本金 100百万円■代表取締役 川粼 俊介■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年1月現在）■URL https://www.ooedoonsen.jp/corporate/