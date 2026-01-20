ドイツ時計ブランド「NOMOS GLASHUTTE /ノモス グラスヒュッテ 」から、リーフ針を使用した日本限定のエレガントな特別モデル「LUDWIG / ラドウィッグ AOYAGI」を新発売

株式会社大沢商会

株式会社大沢商会は「NOMOS GLASHUTTE 」の定番モデル「ラドウィッグ」に日本限定の新モデル２型を2026年1月24日に発売いたします。

リーフの輝きに宿る、「青柳」のしなやかな力

ノモスを代表するモデルの１つ「ラドウィッグ」は、ローマンインデックスとレイルウェイミニッツトラックが特徴の最もクラシックなシリーズです。その端正な佇まいは、時代に左右されない静かな品格を宿しています。

2025年に人気を博した「タンジェント ジャパン ブラウ」に続く、2026年の日本限定モデル「ラドウィッグ AOYAGI」は、よりクラシックな趣をまとう“リーフ針”を組み合わせ、”青い柳”の清々しさを重ね合わせました。

新しい旅たちが始まる新年。日本の伝統文化である初釜では「今年一年、皆が健康に過ごし、来年も再びお目にかかりましょう」という願いを託し、柳を丸く輪に結ぶ「結び柳」を飾ります。

円を描く、流れるようなラインの青い針は、風に揺れる「青柳」のしなやかさを思わせ「ラドウィッグ AOYAGI」のエレガントな表情に深みを与えます。

エナメルホワイトの文字盤に配されたクラシカルなローマンインデックスに、「青柳」の凛々しさを表す藍色で精密に刻まれたレイルウェイミニッツトラック。清澄なカラーハーモニーのダイヤル上を静かに滑るリーフ針は、季節の移ろいを大切にする日本の美意識を、控えめながら確かに映し出します。

特別仕様は細部のデザインにも。レイルウェイトラックには、5 分毎に日本伝統の菱形紋様のマーカーが配置されています。

「ラドウィッグ AOYAGI 」は、33と35の２サイズで展開。

繊細なリーフ針は小ぶりなサイズのドレスウオッチに優雅さと高い視認性を与えています。さりげない上品さを纏う手元の演出で、男性にも女性にもご使用いただけるユニセックスなコレクション。サイズ33にはベージュのヴィーガンベロアストラップ、35サイズにはブラウンのシェルコードバンのストラップをそれぞれにセットし印象の違う仕上がりに。

ラドウィッグ 33 DUO AOYAGI

REF : NM241.S5

小ぶりな33サイズにベージュのヴィーガンベロアのストラップがセットされ軽やかな印象に。シンプルでエレガントな手元が、あらゆる装いに上品な印象を添えます。

ラドウィッグ AOYAGI

REF : NM205.S5

35サイズのシンプルでクラッシックなデザインが、深みのあるブランンのシェルコードバンのストラップで知的な印象の手元を演出します。

「ラドウィッグ 33 DUO AOYAGI」と「ラドウィッグ AOYAGI」の印象が異なるモデルは、さりげないペアウオッチをお楽しみいただけます。

美しく時を刻む時計の内部には、パワーリザーブが53時間に強化された、ノモスが誇る自社製手巻きムーブメントDUW4001。その規則正しい動きは、柳が根を張り続けるように揺るぎありません。

裏蓋には日本限定の証である「LUDWIG SONDERMODEL JAPAN」の文字とシリアル番号が刻印されます。

クラシックなラドウィッグの造形に、青き葉の輝きを添えるリーフ針。

ドイツの精密さと日本の感性がひとつの時間として腕元に宿ります。

「ラドウィッグ AOYAGI には青柳をモチーフにした特製のスリーブケースとクロスが付属します。

限定時計にはオリジナルの(左）特製クロスと（右）スリーブケースが付属されます。洗練されたパッケージは特別な方へのプレゼントにもお勧めです。

「ラドウィッグ AOYAGI」 :https://josawa-watch.com/ludwig_aoyagi2026/

【商品概要】

ラドウィッグ 33 DUO AOYAGI

REF : NM241.S5

ケース径 : 32.8mm、厚さ 6.6mm

ストラップ：ヴィーガンベロア半ヘリ返し仕

立て、ベージュ

ラグ幅 : 17mm

価格 : 281,600円（税込）

日本限定50本

ラドウィッグ AOYAGI

REF : NM205.S5

ケースサイズ : 35mm、厚さ 6.7mm

ストラップ︓ ホーウィン社製シェルコードバン、ブラウン

ラグ幅 : 18mm

価格 : 365,200円（税込）

日本限定 70本

【共通仕様】

ケース : ステンレススチール、シースルーバック

ガラス : クリスタル

文字盤 : エナメルホワイト、ベロ藍のインデックスと

レイルウェイミニッツトラック

針 : 青焼き、リーフ

パワーリザーブ : 53時間

防水 : 5ATM

ムーブメント : モス自社製手巻きキャリバー DUW4001

1月24日発売予定

NOMOS GLASHUTTE :https://nomos-glashuette.com/ja?showStoreSelector=1

1990年、ドイツ時計産業の中心地ザクセン州グラスヒュッテに創業。創業以来、一貫して研究開発およびムーブメントの製造・組立をグラスヒュッテで行う一方、デザインに関してはベルリンのデザインスタジオにて行なっている。ドイツ工作連盟やバウハウスの理念を色濃く反映したデザインは、世界的に認められこれまで170以上のデザイン賞を受賞している。その原点にはドイツ工作連盟とその理念を継承して設立されたバウハウスの精神がある。

＊現在「グラスヒュッテ製の時計」と謳うためには、「ムーブメント価値の50％以上をグラスヒュッテ地内で生み出さなければならない」という厳格なルールが存在する。ノモスでは95％以上の部品生産と組み立てをグラスヒュッテの自社工房で行っているため、ブランド名はNOMOS GLASHUTTEとなっており、ドイツ製品としての品質を保証している。