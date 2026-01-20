【1月22日開催】8社共催セミナー『EC業界の“本当にあったゾッとする話”～失敗・ヒヤッと事例を学ぶ真冬の1日～』を開催

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、8社共催のオンラインセミナー『EC業界の“本当にあったゾッとする話”

～失敗・ヒヤッと事例を学ぶ真冬の1日～』を2026年1月22日（木）11時から開催いたします。

EC業界の有名企業8社が、1月22日に大集結します。



セミナー概要



EC運営には「見えているリスク」と「見えていないリスク」があります。

2023年に実施し、多くのEC事業者から「自社にも起こりうる内容だった」「社内共有に最適」と大好評をいただいた“ゾッとする事例”カンファレンスが、この冬帰ってきました。



倉庫・在庫・広告・CRM・顧客対応・法務・システム・モール運営…

ECは多様な商流・専門領域が複雑につながるからこそ、

日常での判断ミスが、売上・ブランド・オペレーションに深刻な影響を及ぼすことも少なくありません。

本イベントでは、EC現場で実際に起きた

・予想外の売上急減

・オペレーションの大事故

・モール規約違反による停止

・広告運用での大幅ロス

・CRM設計ミスで顧客離脱



…といった、リアルな「失敗」「ヒヤッと事例」を集中的に共有。

当時の状況、発生した原因、影響、そして再発防止策までを、実務目線で丁寧に紐解きます。

「うちには関係ないだろう」と思っていても、ECの失敗は“気づいた時には遅い”ことが特徴です。

2026年の繁忙期に向けて、同じミスを繰り返さないための“組織の保険”となる学びの1日。

ぜひ、チームやパートナーとご参加ください。

こんな方におすすめ- AIを使った業務効率化を試したいが、具体的な使い方が分からない方- Amazonに出品しているすべてのブランド広告主- 海外商品の輸入販売で“相乗り・価格競争”のリスクを避けたいEC事業者- 物流の見直しで競争力を強化したいECマーケティング担当者- KPI設計やインフルエンサー選定の基準を見直し、施策の再現性を高めたいEC担当者- ECの立ち上げを検討するにあたり、事前に「よくある失敗パターン」を体系的に学びたい方- 短期成果ばかり追いかけてしまい、中長期の売上計画に不安があるマーケ責任者

セミナープログラム

第1部（11:00～11:40）

株式会社WUUZY マーケティンググループ マネージャー 吉田 拓未

ECのプロ所属 楽天トップコンサルタント 中川プロ

楽天でのAI活用！あなたは業務効率化できてますか？

楽天運用の現場では、日々の更新・分析・施策判断など膨大な業務が発生します。

本講演では、楽天専門コンサルタントとともに「AIを活用してどこまで業務効率化できるのか？」をテーマに対談形式で深掘りします。

ページ改善案の自動生成、レビュー分析、RPP広告の最適化、競合調査の自動化など、実際の支援現場で成果が出ているAI活用事例も紹介。

AIが“人の手を完全に置き換える”のではなく、“成果の出る作業に集中できる環境をつくる”ためにはどう使うべきかまで具体的に議論します。明日から使える実践ヒントを多数お届けします。

第2部（11:40～12:10）

GMO TECH株式会社 プロダクトマーケティング事業本部 ストラテジック営業部 部長 小林 秀彰

AI流入はまだ1%未満。だからこそ今仕込む、ブランドをAIに正しく学習させる「AIO」の極意

「SEOはオワコン」という言葉に惑わされていませんか？ 実は、AI経由の流入はいまだ1%未満。検索ボリュームも減ってはいません。

しかし、この数字に安心し「AI対策はまだ先でいい」と結論づけるのは、時期尚早です。

全体流入は減らずとも、AIの学習データが不十分なサイトは、CVに近い重要なキーワードにおいて、自社が推奨されず競合が推奨されていたりするリスクに晒されているのをご存知でしょうか。

ブランドがAIに正しく認識されていないとき、顧客は競合へと流れていきます。

本セミナーでは、AIO（AI最適化）・LLMOのメカニズムを紐解きながら、「なぜ、足元のSEO強化（エンティティ最適化）が、ブランドを守る最強のAI対策になるのか？」を解説。

さらに、指名検索流入を1.4倍に伸長させた実践事例も公開。

2026年、AIに選ばれ続けるための「本当に賢いSEO戦略」をお届けします。

第3部（12:10～12:40）

株式会社GROOVE 新規事業部/事業責任者 藤田 敦也

これを知らないまま広告使うと失敗する!?Amazon広告運用に潜む落とし穴と回避策

Amazonで売上を伸ばしていくためには広告の運用は必要不可欠です。

しかし、あることを意識しておかなければ多くの広告費を無駄にしてしまい、広告費を割いている割には売れない・利益が残らないという状況が生まれてします。

本セッションではこのような落とし穴にはまらないためにはどうすればいいのか、最新の事例をもとにしてお話しいたします。

第4部（12:40～13:10）

株式会社LeaguE 代表取締役 武智 翔太郎

物販に潜む“2大悲劇”！相乗り地獄と在庫リスクを完全回避する方法

海外製品をECで販売する際、独占販売権を取らずに参入してしまい、転売・せどり業者の相乗りによって価格競争に巻き込まれ、気づけば「売れるほど薄利」という状態に陥るケースは少なくありません。

また、MOQ（最低発注数量）の高すぎる契約をそのまま受け入れてしまい、不良在庫とキャッシュフロー悪化に苦しむ“ゾッとする例”も多く存在します。

本講演では、これらの失敗例をもとに、独占販売権を獲得して自社独占ブランドとして展開する方法、そしてMOQをゼロに近づける具体的な交渉術を分かりやすく解説します。

リスクを抑えつつ、EC輸入ビジネスを安定成長させたい事業者の方にとって実践的な内容です。

第5部（13:30～14:00）

株式会社オープンロジ パートナー・アライアンスエキスパート 川崎 文吾

EC物流に潜む怖い話！“見えないコスト”への対処法を徹底解説

ECやモールを活用して事業を拡大していく中で、出荷量の増加とともに人件費や業務負荷、誤出荷・CS対応といった“見えないコスト”も膨らみます。

結果として、「売れているのに儲からない」状態に陥ってしまうケースも少なくありません。

そうした問題の原因となる「コスト構造のゆがみ」に着目し、物流業務の最適化によって、利益率を改善するための実践的な考え方と選択肢をご紹介します。

今後の成長フェーズに備えた「物流の見直し」のヒントとしてご活用いただける内容です。

第6部（14:00～14:30）

株式会社REECH（エクスクリエ） ゼネラルマネージャー 長谷川 孔介

インフルエンサー施策に潜む"落とし穴"

EC担当者が陥りやすい課題と2026年型インフルエンサー活用の最新潮流

「インフルエンサー施策で認知やリーチは獲得できているのに利益に結びつかない」「フォロワー数など表層的な指標を重視しすぎて、施策が空回りしてしまう」──こうした“落とし穴”は、多くのEC担当者が直面しやすい構造的な課題です。

本セッションでは2.5億件超の投稿データと豊富なEC支援実績をもとに、従来型インフルエンサー施策の限界と、2026年以降に成果を出すためのKPI設計・インフルエンサー選定基準の最新トレンドを解説します利益を確実に残すための実践的ノウハウを「なぜ失敗が起きるのか」「成功企業はどこが違うのか」まで具体的にご紹介します。

第7部（14:30～15:00）

株式会社これから インサイドセールス コーチ 金子 利来

知らないと手遅れに！？自社ECの売上と利益を奪うゾっとする事例10選と対処法

EC運営での「リスク」を放置すると、予想外の売上急減やオペレーションの事故といった「ゾっとする事態」を招きかねません。

この課題を解決し、事業の「静かなる死」を回避するためには、リスクを正確に数値で把握し、組織的な対策が不可欠です。

本セッションでは、EC現場で実際に起きたリアルな失敗事例を紐解き「自社EC事業者が抱えるリスク10選」を数字で解説します。そして、「気づいた時にはもう遅い」といった事態を未然に防ぎ、2026年を生き抜くための実践的な改善・再発防止策をご紹介します。

第8部（15:00～15:30）

株式会社マイクロアド ダイレクトグロース部 第1営業局 鈴木 優斗

リターゲティングが好調な時ほど危険？気づけば新規ユーザーが枯渇していたECの怖い話

リターゲティングは短期的にCPAが安定しやすく、EC企業にとって“成果を出しやすい王道施策”として重宝されがちです。

しかし、その“安定感”ゆえに配信比率がリターゲティングに偏り、気づかないうちに 新規流入が増えていない状態に陥るケースが後を絶ちません。

結果として、既存ユーザーだけを何度も追いかける構造になり、 母数の枯渇 → CPAの高騰 → 売上の伸び悩み という典型的な成長停滞パターンが起きてしまいます。

本セッションでは、実際に“リターゲティング依存”が影響して成長にブレーキがかかってしまったEC企業の事例をもとに、

・なぜ新規獲得の伸びが鈍くなってしまうのか

・どのタイミングでリターゲティング依存に気づけるのか

・どのようなアプローチで成長軌道に戻していけるのか

といったポイントを、短期成果に引っ張られず、中長期で売上を伸ばすための“新規最大化の思考法を具体例を交えながらわかりやすく解説します。



※ご興味のあるパートのみ、ご視聴も可能です。（途中入室/退出可）

開催概要

日時：2026年1月22日（木）11:00～

アーカイブ期間: 2026年1月22日 (木) ~ 2026年2月6日 (金)

参加方法：オンライン

参加費：無料

備考：途中入退室可

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

