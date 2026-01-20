ワンランク上の爽体験　第3弾！！一番摘み抹茶を使用した濃厚抹茶フレーバーのプレミアムな爽『爽　贅沢濃味（こいあじ）抹茶』2026年1月26日（月）より全国で発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹）は1月26日（月）に、微細氷入りでくちどけの良い食感とさっぱりとした後味が楽しめる 「爽」ブランドから、『爽 贅沢濃味抹茶』を発売いたします。昨年11月に発売した「爽 贅沢濃味バニラ」、12月発売の「爽 贅沢濃蜜プリン」（コンビニエンスストア先行）に続く、贅沢な仕上がりのシリーズ好評第3弾です！濃厚でリッチな味わいが支持を得ている“冬アイス”をカップアイスの定番「爽」で表現した商品で、通常の爽をアイスミルクグレードへワンランクアップさせた贅沢な仕上がりです。アイスとソース部で異なる一番摘み抹茶を使用し、それぞれの抹茶を楽しめる仕立てです。アイス部には、渋みと旨味のバランスが良く、さわやかな味わいの一番摘み抹茶を、ソース部には、香り高い味わいの一番摘み抹茶を使用したこだわりの一品です。

暦はもうすぐ立春。鮮やかな緑色と贅沢な和素材で、一足早い春の訪れを感じられる新作です。この機会にぜひ通常の爽とは違うワンランクアップした爽をご堪能ください！

■爽 贅沢濃味抹茶

品質ポイント！

１.一番摘み抹茶を使用した抹茶アイスとソースを充填した濃く贅沢な味わい

２.アイス部とソース部で異なる一番摘み抹茶を使用し、それぞれの抹茶を楽しめる仕立て

■商品特長- 食べた瞬間に感じるアイスの満足感のある味わいと、微細氷が口の中を洗い流すことで生まれるすっきりとした後味が特長です。- 微細氷が織りなすくちどけの良いおいしさと食感が楽しめます。- 一番摘み抹茶を使用したアイスとソースを充填しました。- アイス部とソース部で異なる一番摘み抹茶を使用し、それぞれの抹茶を楽しめる仕立てです。 アイス部：渋みと旨味のバランスが良く、さわやかな味わいの一番摘み抹茶を使用 ソース部：香り高い味わいの一番摘み抹茶を使用[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2571_1_bdcbd8f8e2ea7b61c0ca4c42f7513aa8.jpg?v=202601201121 ]

研究担当者インタビュー『贅沢濃味シリーズ開発秘話～両立する味わいの追及～』中央研究所 中内篤

微細氷入りでくちどけの良い食感とさっぱりとした後味が楽しめる爽。そんな爽が“贅沢で濃厚”な味わいになったらどうなのか・・・？というところから贅沢濃味シリーズの開発がスタートしました。

贅沢濃味シリーズの開発は濃厚とスッキリという相反するものを一体化させる難しさがありました。

試行錯誤の中で原料選定や様々な原料の配合比率にこだわることで濃厚とスッキリの両立を実現させました。

本商品では一番摘み抹茶にこだわっています。アイス部には渋みと旨味のバランスが良く、さわやかな味わいの一番摘み抹茶を使用し、抹茶の濃厚な味わいがありながら、スッキリした味わいを楽しめるようにしています。ソース部には香り高い味わいの一番摘み抹茶を使用し、抹茶のおいしさを存分に味わえるようにしています。

爽ファンの方はもちろん、抹茶好きの方にも満足いただける仕上がりになっていると思います。

2つの異なる抹茶が織りなす、濃厚なのに重くない贅沢な抹茶の味わいをお楽しみください。

