「記念日が会社を好きになる日」になる　会社から社員の家族に“ありがとう”の花束を。満足度100％(*1)の新しい福利厚生

花キューピット株式会社

花キューピット株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：吉川 登）は、企業が社員やその家族へ花で感謝を伝えることができる福利厚生サービス“「記念日が会社を好きになる日」になる”のサービスページを2026年1月20日に公開しました。

本サービスは、2024年7月に開始した「初任給で花束を」企画から発展したものです。導入企業の拡大に伴い、入社・結婚・出産・勤続・退職など社員の人生の節目や、誕生日・母の日・創立記念日など毎年訪れる記念日にまで対象を広げ、“会社からのありがとう”を花束で届ける新しい企業文化を提案します。

背景

少子化・人材流動化が進む中、従業員エンゲージメントの向上は企業課題のひとつです。

厚生労働省の調査によると、就職後3年以内の離職率は、新規高卒就職者が37.9％、新規大学卒就職者が33.8％（*2）となっており、企業の「定着・愛着づくり」への取り組みが求められています。

2024年に開始した「初任給で花束を」の導入企業からは「家族の心にも届いた」「会社の温かさが伝わった」との声が多く寄せられました。また新卒社員に限らず、会社の記念日や社員の誕生日や記念日に社員やその家族へ花を贈りたいとの相談や導入事例も増えています。こうした反響を受け、花を通じて“感謝を伝える福利厚生”をさらに広げる形で新ページ”「記念日が会社を好きになる日」になる”を開設しました。

*2令和7年10月24日発表厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和４年３月卒業者)」より

導入実績と満足度

福利厚生として本サービスを導入する企業は拡大し、2025年度(2025年4月～2026年3月)は約1,000件（*3）の導入が見込まれています。

導入企業を対象に実施したアンケートでは、「とても満足」「満足」の合計が100％(*1)となり、社員のモチベーション向上や自立心の醸成など、多くの効果が報告されています。

*1満足度：2025年11月に導入企業に行ったアンケートにて「当サービスについて、ご担当者様として満足度はいかがでしたか？」の質問に「とても満足」「満足」と回答した合計の率

*3導入見込み数：2025年4月～2026年3月における福利厚生用途のフラワーギフト件数（2026年1月20日時点）

サービス概要

本サービスでは、社員の人生の節目や毎年の記念日に合わせて、会社から社員本人、または社員のご家族に花束を贈ることができます。また、導入企業が用意するオリジナルメッセージカードを添えることも可能で、言葉とともに感謝の気持ちを届けます。企業文化やトップメッセージを伝えるツールとしても活用されています。

入社時の「初任給で花束を」をはじめ、結婚・出産・永年勤続・退職などの節目、さらに誕生日・母の日・創立記念日など、毎年訪れる記念日のシーンでも活用されています。海外へのお届けにも対応しています。

詳細は サービスページ(https://www.i879.com/biz/howto/p01) よりご確認ください。

海外へのお届けにも対応

“「記念日が会社を好きになる日」になる”は、海外約140の国や地域へのお届けにも対応しています。

2025年度の新入社員向けに「初任給で花束を」を実施したペイクラウドグループの株式会社バリューデザイン、アララ株式会社では、海外出身の新入社員のご家族へお花をお届けしました。

詳細はこちら：https://www.hana-cupid.co.jp/pr/6321/

花キューピットについて

「花キューピット」は注文者に代わってお花屋さんがお花で気持ちを直接お届けするサービスです。花キューピット加盟店もしくはオンラインストアで注文をいただくと、お届け先近くの加盟店へ連絡が入り、その加盟店がフラワーギフトをつくって届けます。

国内約4,000店に加え海外約140の国や地域の生花店をネットワークしています。

１つ１つ、新鮮な花束をつくって直接手渡しで届ける「花キューピット」が、企業に代わって大切な社員やその家族へ直接想いをお届けします。

■花キューピット株式会社

代表者：代表取締役 吉川 登

所在地：東京都品川区北品川4丁目11番9号日本フラワー会館

主な事業内容：花キューピットブランドによる生花の通信配達受注業務／花材供給事業／小売支援事業

URL ：https://www.hana-cupid.co.jp/