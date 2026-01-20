栗山米菓が学生向け冬季インターンシップを開催学生が主体となって先輩社員にインタビューを行い、業界や企業文化への理解を深める

株式会社栗山米菓

“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、2025年11月と12月に学生向け冬のインターンシップを実施しました。対面・オンラインあわせて計3回開催し、18名の学生が参加しました。参加した学生からは「会社の雰囲気を肌で感じることができた」「自分のイメージとのギャップを埋めることができるいい機会になった」といった声が寄せられました。

写真左：先輩社員インタビュー、右：ばかうけファクトリー見学

■ 実施背景・内容

就職活動を控えた学生が、企業理解をより深め、自身の将来像を具体的に描ける機会を提供することを目的に、実際に働く社員との対話を中心に据えた体験型プログラムとして、本インターンシップを企画しました。

対面、オンラインいずれの回においても、参加した学生が主体となって先輩社員へインタビューを行い、仕事内容や企業文化への理解を深めるプログラムを実施しました。また、インタビュー内容を発表する場を設けることで、参加した学生同士がお互いの視点を通じて、会社や業務への理解をさらに深められる構成としています。

あわせて対面開催では、当社の主力商品である米菓“ばかうけ”の製造工場「ばかうけファクトリー」にて工場見学を実施しました。見学通路から実際の製造現場を間近で見学することで、商品がつくられる工程や現場で働く社員の姿に触れ、ものづくりへの理解を深める機会となりました。

2025年8月に開催した夏季インターンシップでは、業界や企業研究を目的とした参加者が多く見られた 一方、今回の冬季１DAYインターンシップでは、働くことをより具体的にイメージしながら参加する学生が多かったことが特徴でした。

■ 開催概要

開催日程：

・対面 2025年12月12日

・オンライン 2025年11月13日、12月16日

主なプログラム

・業界、会社説明

・ばかうけファクトリー工場見学

・先輩社員インタビュー

・インタビュー内容発表

会社紹介（栗山米菓 管理本部採用担当 山崎）

■ 参加学生の声

・1日のプログラムを通じて事業内容や価値観、そして社員の方の雰囲気も肌で感じることができ、とても有意義な時間でした。

・インタビューでは、自分が気になること、聞きたいことを質問することができ、自分のイメージとのギャップを埋める機会になりました。

・同じ就活生が何を大事にして就職活動を進めているのかを、発表を通して知ることができました。今後の就職活動に生かしていきたいです。

■ 担当者コメント（株式会社栗山米菓 管理本部採用担当 岩崎）

当社の仕事や雰囲気をより身近に感じていただき、将来のキャリアを考えるきっかけにしてもらいたいという思いから、夏季インターンシップに続き、本インターンシップを開催いたしました。実際に働く社員との対話を通じて、当社の仕事に対する理解を深め、これまでのイメージをより具体的なものとしていただけたと考えております。今後も多くの学生の皆様にとって学びのある機会となるよう、取り組んでまいります。

栗山米菓では新卒・中途採用を積極的に行っています。エントリーや募集要項は以下をご覧ください。

【栗山米菓リクルートサイト：https://recruit.befco.jp/recruit/(https://recruit.befco.jp/recruit/)】

■ 会社概要

社名 株式会社栗山米菓

本社 新潟県新潟市北区新崎2661番地

代表者 代表取締役社長 栗山 大河

設立 1949年2月5日

社員数 約750名（男性52%、女性48%）

資本金 8,677万円

事業内容 米菓の製造・販売

主要商品 「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など

■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは

「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。

■事業内容

「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。

“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。

■その他会社データ(2024年度)

売上 268億円

平均年齢 37歳

平均勤続年数 約15年

育児休業取得率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）

育休取得後復帰率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）

※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/

■ 代表取締役社長プロフィール

栗山 大河（くりやま たいが）

生年月日：1994年4月30日（31歳）

成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。

2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。

