宇宙スタートアップ 起業家・CXO育成プログラムの開講について

Frontier Innovations 株式会社（本社：東京都中央区日本橋室町、代表取締役社長：西村 竜彦、以下「FI」）は、国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）、一般社団法人クロスユーと連携し、掲題プログラムを開講いたしますことをお知らせいたします。

本プログラムは、宇宙スタートアップへの豊富な投資・EXIT実績を持つFIが、JAXA・クロスユーと連携し、宇宙領域での起業やスタートアップへの経営参画に関心がある方々を対象に、起業家・CXO候補の裾野を広げ、その挑戦の成功確度を高めることを目指して実施いたします。ご関心のある方は、募集要項をご確認のうえ、応募フォームよりお申込みください。

【プログラムの特徴・メリット】

１. 宇宙領域で次のユニコーン級企業を生み出すための「起業家・CXO候補」を育成するプログラム

- 国内外の宇宙市場やスタートアップ動向、事業計画・資本政策を体系的に学べます

- FI のキャピタリストから ベンチャーキャピタル（VC）視点で学べる点も特徴です

２. 将来の宇宙領域での起業やスタートアップ参画につながるコミュニティ形成の場

- 宇宙領域に関心を持つ仲間と出会い、ネットワークを築けます

- 志を共有するコミュニティの中で、将来の挑戦につながる環境を得られます

３. 事業構想の具体化や壁打ちの機会を提供

- FI のベンチャーキャピタリストを相手に事業構想の壁打ちや、国内・海外の成功事例から学ぶ機会を含め、事業構想の具体化に向けた場を提供します

- またプログラム終了後に、希望者には、将来の起業準備を進める為のプロの投資家への相談や、実践フェーズ（若干名・選抜制）への参加など、宇宙領域での起業・スタートアップ参画に向けた次のステップにつながる機会を用意しています

【募集要項】

- 受講対象者・参加要件

- 宇宙領域での起業、または宇宙スタートアップのCXO として参画することに関心がある方

- 全6 回参加できる方

- アンケートに協力できること

- 受講期間

隔週木曜 全6回開催

１. 2026年3月12日（木）19:00～21:00（18:30開場）

２. 2026年3月26日（木）19:00～21:00（18:30開場）

３. 2026年4月09日（木）19:00～21:00（18:30開場）

４. 2026年4月23日（木）19:00～21:00（18:30開場）

５. 2026年5月14日（木）19:00～21:00（18:30開場）

６. 2026年5月28日（木）19:00～21:00（18:30開場）

- 受講内容

講義＋質疑 / 議論・個人グループワーク等

詳細なプログラム内容・スケジュールはこちら(https://drive.google.com/file/d/1fb8PpCIRmo-NO1s5zfqiW9M1IJ50SQoV/view)をご参照ください

- 受講場所

X-NIHONBASHI TOWER / BASE（https://www.x-nihonbashi.com/#map）

遠方の受講者等は一部オンラインを応相談

- 受講料

無料（本プログラムは東京都のTOKYO SUTEAM 事業に採択されており、東京都の支援により無料となります）

- 募集人数

最大30名

- 申込期間

2026年1月12日～2月27日

- 申込方法

こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq-LfGNWimAlzaIHuVRJ41DaSOnb5oWASwvpPe4E0Linnd3A/viewform)の登録フォームよりご応募ください

- 留意事項

簡単な書類審査がございます。受講対象者にのみ後日受講の案内をご連絡いたします

【Frontier Innovationsについて】

Frontier Innovations株式会社

本社 ： 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 日本橋三井タワー7階

代表者 ： 代表取締役社長 西村 竜彦

ウェブサイト ： https://www.frontier-innovations.jp/

ジェネラルパートナー ： 西村 竜彦、浜野 豊、湯田 聡

FI概要 ：

FI は、シード・アーリーステージの宇宙・ディープテックスタートアップを中心に、リード・ハンズオン投資を行う独立系VC です。上場宇宙スタートアップ5 社を含む、数多くの宇宙・ディープテックスタートアップ等へのリード投資の経験を持つ、産業革新機構出身のチームが設立。JAXA から唯一アンカーLP 出資を受けるVC として、JAXA との密な連携のもと、宇宙領域のエコシステム形成を推進しています。



＜本件に関するお問い合わせ＞ Email：suteam_fi@frontier-innovations.jp