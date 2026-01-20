株式会社シップス（所在: 東京都中央区銀座 代表取締役社長: 原裕章、以下シップス）は、同社が商標を取得している「Southwick（サウスウィック）」について、関連会社である株式会社エム・エス・ティー（所在: 東京都中央区銀座）を通じて、この2026年春シーズンの商品より卸売事業として展開を開始いたします。今後は、グローバルな展開も視野に入れ、さらなる拡販を目指してまいります。「Southwick(サウスウィック)」は、イタリア系移民のニコラス&ビトのグリエゴ兄弟によっ て、1929年米国マサチューセッツ州・ローレンスに設立されたテーラリングファクトリー。 当初は、英国のスーツスタイルに影響を受けた製品が主でしたが、その後ナチュラルショルダーを新たに提案し、いま現在までアメリカントラディショナルの神髄として受け継がれている歴史的なスタイルを確立してきました。2020年までは、Brooks Brothers社の傘下にて、同社における最高峰ラインのスーツを製作。メイド・イン・USAを貫く希少なファクトリーとして、数多くのブランドのOEMも手掛 けるほど全幅の信頼を寄せられる存在でした。シップスは、この“アメリカントラディショナルウェアの歴史”とも言える「Southwick(サウスウィック)」を継承し、2022年より従来の米国製を中心に再始動。さらに2026年春シーズンからは、米国製および日本製を軸とした卸売事業をスタートさせ、よりグローバルな認知拡大を図ります。

ブランドコンセプト

“Your” American Classic

Statement

「服は“私たち”ではなく、“あなた”を表すものであるべき。」1929年にアメリカで創業し、ニューイングランドの歴史と文化に育まれてきた「Southwick」は、創業以来貫いてきた思想とものづくりへの姿勢、そしてナチュラルショルダーの哲学を大切にしています。アメリカ流の合理性と日常性が融合した、飾らない美しさを追求したプロダクトをベースに、着る人の個性や自由な生き方を楽しむ、新しいアメリカンクラシックを提案します。 様々な“あなた”のために。

Southwick 2026 SPRING & SUMMER

これまで以上に「Southwick」の魅力や価値の可能性を広げていきます。

〈Information〉

2026 FALL ＆ WINTER EXHIBITION

2026年2月2日（月）～5日（木）の期間、2026年秋冬シーズンの展示会を開催いたします。2月10日（火）以降は、MSTショールームにて展示を行う予定です。※本展示会はアポイント制となります。詳細につきましては、下記担当者までお問い合わせください。担当：矢澤E-mail：yazawa30385@mstinc.co.jpTEL：03-5159-6072（代表）

Southwick 公式インスタグラム

この度、公式Instagramアカウントを新たに開設いたします。また2026年3月には、ブランド単独の公式サイトをオープン予定です。Southwick 公式インスタグラムアカウントURL：https://www.instagram.com/southwick_1929/

株式会社エム・エス・ティーについて

株式会社エム・エス・ティーは、世界各地で愛されている「本当に良いモノ」を厳選し、紹介するスペシャリスト集団です。アメリカのヘリテージブランドやトラディショナルなアイテムを軸に、ファッション衣料および関連商品の輸入卸売・企画販売を展開しています。単なる輸入にとどまらず、長年培った知見とネットワークを活かし、1929年創業の「Southwick」や「Barry Bricken」、「IKE BEHAR」といったアメリカンスタイルを象徴するブランドを取り扱い、ハワイの至宝「REYN SPOONER」、さらには「RANCOURT」や「Quoddy Trail Moccasin」といった、今では希少となったアメリカ製ハンドソーンモカシンまで多岐にわたります。時を経ても色褪せない本物の価値を提案し続けています。

株式会社シップスについて

http://www.mstinc.co.jp/

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。

https://www.shipsltd.co.jp/https://www.shipsltd.co.jp/pages/sp_50th_anniversary.aspx