Nemielu、茨城乳配で危険運転削減、年間500万円の損失を防止

株式会社ネミエル

スリープテック事業を展開する株式会社ネミエル（所在地：東京都新宿区、代表取締役：松本光浩、以下「当社」）が提供するサービス「Nemielu」を導入した茨城乳配株式会社（所在地：茨城県水戸市、代表取締役：吉川国之、以下「茨城乳配」）において、1年間を通した運用による事故予防効果を検証した結果、年間0.25件の重大事故削減効果を確認しました。これにより年間500万円相当の事故損失を防止するとともに危険運転の発生率も前年同期比で平均15.5%減少し、職場の安全性の向上に大きく貢献しました。

導入背景と課題

運輸業界では漫然運転や居眠り運転などが大きな事故に繋がるリスクがあり、教育や事後対応だけでは事故の減少に限界が見えていました。茨城乳配が根本原因を考察したところ、睡眠の質に問題がある可能性が明らかになったため、Nemielu※1の導入に至りました。

※1 Nemielu=日中の覚醒度測定からAIが睡眠改善アドバイスを生成する企業向けアプリケーション。ウェアラブルデバイス不要のため簡便に客観指標の測定と科学的根拠に基づいたアドバイスで行動変容を促すサービス。

1年間の運用で事故削減効果を実証

(1) 危険運転（ヒヤリハット）※2の削減

・前年同期比でサービス利用者の危険運転が平均15.5%減少しました。※3

・未利用者との比較でも明確な差があり、サービス利用者は未利用者と比較すると平均11.6%減少しました。

・利用期間中のサービス利用者の危険運転データは、年間を通じて継続的な改善傾向が確認されました（未利用者は増加傾向）。※4

※2 危険運転は車両に搭載されているデジタルタコグラフを用いて、車線逸脱やふらつき、速度超過など危険運転とされるヒヤリハット数を走行距離1,000kmごとの回数に算出して分析。

※3 前年同期比分析：2024年2月～7月 vs 2025年2月～7月（利用者n=21、未利用者n=21）。十分なサンプル数を確保するため、サービス導入前後の上記期間を分析。

※4 サービス提供期間（年間推移分析）：2024年9月～2025年7月（利用者n=25、未利用者n=26）

(2) 睡眠改善効果

・ユーザーのサービス利用前後※5に取得したアテネ不眠尺度※6の点数を比較した結果、「睡眠がとれている（3点以下）」の割合が28%増加、「不眠症の可能性が高い（6点以上）」の割合が19%減少し、睡眠の改善傾向が確認されました。

※5 サービス利用前回答：2024年9月、利用後回答：2025年7月

※6 アテネ不眠尺度とは、WHO（世界保健機関）が中心となり設立した「睡眠と健康に関する世界プロジェクト」が作成した世界共通の不眠症判定法。

500万円相当の損失を防止

サービス利用者と未利用者の危険運転の発生件数の差に、労働災害研究で広く用いられる「ハインリッヒの法則（1:29:300）」を適用すると、年間0.25件の重大事故の削減効果が期待できます。重大事故をトラックの全損と仮定し、1件2,000万円と試算した場合、年間500万円相当の損失防止効果となります。また、この結果によりサービス導入コストを大きく上回る明確な投資効果を実現しました。

詳細や解説動画などはこちらのページからご覧ください。

https://nemielu.com/2026/01/20/post-14/

担当者のコメント

茨城乳配株式会社 渡邊 様

ネミエル様の Nemielu 導入により、当社のドライバーの睡眠の質が改善され、危険運転の減少と 500万円相当の事故損失を防ぐ成果が得られました。事故は起きてから対策するのではなく、起こさせないことが何より重要です。今後も Nemielu を含めて多角的な安全・健康対策を充実させ、社会を支える物流はもとより、社員の健康と命を守る経営を最優先に取り組んでまいります。

会社概要

企業名：株式会社ネミエル

代表者：代表取締役 松本光浩

所在地： 東京都新宿区若宮町15番地 神楽坂先端情報科学イノベーションセンター

設立月：2022年12月

U R L ：https://corp.nemielu.com