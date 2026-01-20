株式会社GREEN BIRD

仙台の北欧家具店 ＜Chickadee & HOME＞ が伊勢丹新宿店に初出展。

フィン・ユールやウェグナーら、巨匠の名作が一堂に会するエキシビションを開催。

2026年2月7日(土)より

「The past is always full of new discoveries - 過去はいつも新しい発見に満ちている」

をテーマに展開

宮城県仙台市を拠点に、厳選された北欧ヴィンテージ家具を取り扱う

＜Chickadee & HOME / チッカディーアンドホーム＞（運営：株式会社GREEN BIRD）は、

2026年2月7日(土)から2月10日(火)までの4日間、伊勢丹新宿店 本館5階 センターパーク/ザ・ステージ#5にて、初のエキシビションを開催いたします。



"The past is always full of new discoveries" ― 過去はいつも新しい発見に満ちている。

ヴィンテージ家具は、単に「古い」だけのものではありません。そこにはデザインの歴史、名工による卓越した技術、そしてその時代を映し出す社会的背景が息づいています。

本展では、フィン・ユール、ハンス・J・ウェグナー、アルヴァ・アアルトといった、デンマークや

フィンランドを代表する巨匠たちの名作を展示・販売いたします。

期間中は、＜Chickadee&HOME＞オーナーの沼田氏が来店予定。実際に名作に触れながら、デザインの真髄をご体感ください。



仙台の店舗でしか見ることのできなかった希少なコレクションを、東京・新宿にて実際にご覧いただける貴重な機会となります。

ぜひ会場で、その魅力をご体感ください。

開催概要

・タイトル： Chickadee & HOME - The past is always full of new discoveries -

・会期： 2026年2月7日(土) ～ 2月10日(火)

・会場： 伊勢丹新宿店 本館5階 センターパーク/ザ・ステージ#5

・住所： 東京都新宿区新宿3-14-1

・営業時間： 午前10時 ～ 午後8時

※2026年2月6日（金）は伊勢丹新宿店本館・メンズ館は全館イベント開催につき休業させていただきます。

イベントや展開作品の詳細につきましては、1月28日（水）以降順次、三越伊勢丹オンラインにて

お知らせいたします。

Chickadee & HOME（チッカディーアンドホーム）

宮城県仙台市を拠点に、北欧のヴィンテージ家具を専門に扱うショップ。

家具だけでなくデザイン文化そのものを広めたいという想いから、県内に常設デザインミュージアム

「Numata（DESIGN + ART）Museum」を開設。

世界のデザイン史に触れられる場をつくり、日々その魅力を発信しています。