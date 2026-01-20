全国にジュエリー店舗を展開するオーダーメイド企業の株式会社ケイ・ウノ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：青木 興一）のジュエリーブランド ケイウノは、エシカルな体験ができる企画として「2026リフォームフェア」をケイウノ直営店10店舗で2月6日（金）～23日（月・祝）の期間に開催します。https://www.k-uno.co.jp/news/reformfair2026

■リユース市場、エシカル消費の高まり

近年、社会や人、環境に配慮した消費行動への関心が世界的に高まっています。環境省「令和6年（2023）度リユース市場規模調査」によると、2023年3兆1,227億円、2030年には4兆円に達すると報告されています。また、民間企業が調査した2026年トレンド予測では、プレスリリースで見えた急上昇キーワードの中で「プレゼント」が前年比1.10倍、「ギフト」前年比1.17倍と発表されています。 このような社会状況からケイウノは、“オーダーメイドで特別な感動と喜びを贈り続ける”というパーパスのもと、お手持ちのジュエリーをリフォームするサービスを、期間限定のフェアとして開催します。ジュエリーのリフォームで新しく生まれ変わるアイテムが、自分へのご褒美や、大切な方への贈り物（ギフト）となり、幸せな日々となることを目指します。

■ケイウノの「選べる2つのジュエリーリフォーム方法」

コンシェルジュ・デザイナーがご提案

お品物の背景やデザインのご要望を伺いながら、どのようなリフォームが可能かご案内いたします。（デザイン画提案・見積もり無料）

伝統技法から最新技術まで、オーダーメイドで培ってきた技術を持つ職人が約150名在籍。お客さまの想いをカタチにします。

貴金属の下取りサービス

ご不要になった貴金属をお買取りし、新しく製作するジュエリーの代金に充てていただくことが可能です。ご不要の貴金属がございましたら、ぜひご一緒にお持ちください。

＜2026リフォームフェアについて＞

■開催期間：2026年2月6日（金）～2月23日（月・祝）■開催店舗：【関東地方】新宿店 ：東京都 新宿区新宿3-3-1 龍王堂ビル1F TEL: 03-5367-0333表参道店：東京都 港区北青山3-6-1 オーク表参道2F TEL: 03-6418-4740町田店 ：東京都 町田市原町田6-21-27 ヤマカビル1･2F TEL:042-739-3445横浜本店：神奈川県 横浜市西区北幸1-2-15アスカ2ビル1F・2F TEL:045-412-6171大宮店 ：埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1丁目6-1大宮スカイビル そごう大宮内専門店街1F TEL:048-783-5175【関西地方】梅田店 ：大阪府 大阪市北区茶屋町 15-27 TEL:06-6486-1011心斎橋店：大阪府 大阪市中央区東心斎橋1-11-13 TEL:06-6120-5773神戸店 ：兵庫県 神戸市中央区三宮町2-10-15 TEL:078-327-2334【中国地方】広島店 ：広島県 広島市中区本通3-13 TEL: 082-545-8839【九州地方】福岡店 ：福岡市中央区大名2-6-26 TEL:092-736-1121

■来店特典：お持ちのジュエリーの輝きがよみがえる『リフレッシュ仕上げ』1点無料

1組様1点まで。他社製品も承ります。メッキ製品など加工内容によって対応できない場合がございます。

■成約特典

成約金額の10%相当のショッピングWEBチケット※総額2万2千円以上のリフォーム製品（ファッションジュエリー）をご購入の方が対象です。一部対象外商品がございます。

■オーダーメイドブランド ケイウノ https://www.k-uno.co.jp/

■オーダーメイドブランド ケイウノ https://www.k-uno.co.jp/

・オフィシャルサイト（オンラインショッピング）：https://www.k-uno.co.jp/onlinestore/・公式SNSアカウント【Instagram】https://www.instagram.com/k.uno_official【X(旧Twitter)】https://x.com/kuno_pr【LINE】https://page.line.me/k-uno【Facebook】https://www.facebook.com/KunoOfficial/「オーダーメイドでお客様に特別な感動と喜びを贈り続ける」というパーパスのもと、デザイン・製作・販売の一貫体制をとり、宝飾品のオーダーメイド専門店として国内で唯一全国展開するブランドです。「選んで買う」から「自分に合わせて作る」時代へ――。ケイウノは新しい文化を創る挑戦を続けています。会社 ：株式会社ケイ・ウノ 名証ネクスト 証券コード259A本社所在地 ：愛知県名古屋市千種区猫洞通3-9設立日 ：1991年3月29日（創業1981年）従業員 ：547名（2024年９月末）ショップ ：北海道・東北2、関東14、東海・北陸8、関西4、中国・四国2、九州・沖縄2、台湾3（2025年2月現在）事業内容：ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理

