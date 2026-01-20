【よなよなビアワークス】なめらかな口当たりとトロピカルな香り　数量限定「ASAMA BOYA」

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野博明）は、よなよなエール公式ビアレストラン「よなよなビアワークス」にて、株式会社ヤッホーブルーイング（本社：長野県軽井沢町）と宮城県気仙沼市のクラフトブルワリー「BLACK TIDE BREWING」が共同で醸造したコラボレーションビール「ASAMA BOYA_Collaboration with BLACK TIDE BREWING」を、数量限定で提供開始します。

本商品は、両ブルワリーの技術と思想を掛け合わせて造られたHazy IPAです。

2つのブルワリーが向き合い、共に仕上げたコラボレーションビール

本商品は、BLACK TIDE BREWINGの定番ビール「Hoya Boya」をベースに、ヤッホーブルーイング独自の解釈を加えて醸造しました。仕込みの現場では、両ブルワリーのブルワーが意見を交わしながら、その場の判断で製法を細かく調整。互いの強みを融合させることで、ブルワリーコラボレーションならではの表現を追求した一杯に仕上げています。

重なり合う果実香と、なめらかな飲み口が特長

トロピカルフルーツに加え、桃やアンズを思わせるやわらかな甘い香り、さらに爽やかなシトラスのニュアンスが感じられるHazy IPAです。複数の香りが重なり合うフルーティーなアロマが広がり、苦味を抑えたなめらかな口当たりに仕上げました。フレッシュさとジューシーさをあわせ持ち、最後まで心地よく楽しめる味わいが特長です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7752/table/846_1_6cf9bb37803e3dd1a03bc3495fa4a05e.jpg?v=202601201121 ]

※価格はすべて税込です

※なくなり次第、終了となります。

スマート予約で快適な体験を

ご予約は「Club Wonder」からどうぞ。年会費無料で、スマートフォンから簡単に予約ができ、来店ポイントも貯まります。貯まったポイントはデジタルギフトカードに交換できるほか、来店回数に応じて会員ステータスがアップし、様々な特典が追加されます。

Club Wonder :https://wondertable.com/pages/club-wonder?deep_link_value=pressrelease&deep_link_sub1=direct-lp&deep_link_sub10=registration

ヤッホーブルーイングのドラフトビールを最も多く味わうことができる、よなよなエール公式ビアレストランです。2013年、赤坂見附に1号店をオープンし、現在では都内に6店舗展開しています。お料理は、クラフトビールとの相性が良いローストチキンやクラフトソーセージ、契約農家から取り寄せた産直野菜を使ったメニューなど、豊富に取り揃えています。

2026年3月には、品川インターシティに醸造所を併設した新スタイルのブルワリーレストラン『YONA YONA TOKYO BREWERY』がオープン予定。出来立てのフレッシュなビールと、料理とのペアリング体験を五感で楽しめる、特別な空間です。

https://yonayonabeerworks.com/

株式会社ヤッホーブルーイング

「ビールに味を！人生に幸せを！」というミッションのもと、日本のビール文化にバラエティを提供し、お客様にささやかな幸せをお届けするという想いで、品質にこだわった個性的で味わい豊かなクラフトビールを製造しています。フラッグシップである『よなよなエール』は日本を代表するクラフトビールとしてご好評いただいています。今後もより美味しいビールづくりを目指し、お客様に幸せをお届けできるよう努力してまいります。

https://yohobrewing.com/

BLACK TIDE BREWING

宮城県気仙沼市に2020年に誕生。「BREWED WITH PRIDE IN KESENNUMA」という言葉を掲げ、「気仙沼でビールを作れることに誇りを持ちながら、品質第一の美味しいビールを作り、気仙沼の人たちに誇ってもらえるような醸造所になろう」というモットーで数多くのクラフトビールを醸造しています。

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブルは、国内37店舗・海外101店舗の飲食店、各種商品を取り扱うオンラインショップを展開しています。しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店「モーモーパラダイス」やビアレストラン「よなよなビアワークス」などの自社ブランドを国内外で展開する一方、創業135年となるニューヨーク・ブルックリンのステーキ専門店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京」、ニューヨーク料理「ユニオン スクエア トウキョウ」、シュラスコ専門店「バルバッコア」、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」などの海外ブランドを誘致して経営しています。

https://wondertable.com/

