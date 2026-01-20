大人気ぷくぷくシール・スクイーズ『なんでもいきもの』第二弾商品が予約発売開始！
ライフスタイルカンパニー株式会社（所在地：東京都中央区 URL：https://lifestyle-co.fun/）は、ホビー関連ブランド「TOKOTOYZ（トコトイズ）」から『なんでもいきもの』シリーズより「ぷくぷくドロップシール」「ぷにっこ」の第二弾を発売いたします。https://tokotoyz.jp/collections/nandemoikimono
商品概要
なんでもいきもの ぷくぷくドロップシール
大人気のぷくぷくドロップシールから春らしい新シリーズがでました🌸「お花見」・「ピクニック」の2種類があります。・価格 ：550円（税込）・バリエーション ：お花見・ピクニック・対象年齢 ：6歳以上・サイズ ：幅95mm×奥行き3mm×高さ195mm
販売場所
・オンライン1月20日（火）11時 TOKOTOYZ公式オンライン・楽天市場で予約販売を開始予定2月20日（金）11時 TOKOTOYZ公式で本発売開始予定楽天・Amazon・TikTokShop・Qoo10など各オンラインストアなどで順次発売予定・店舗2月下旬 バラエティ、ホビーショップ、おもちゃ売り場などで順次発売予定
なんでもいきもの ぷにっこ
もちもちスクイーズのりおにぎりから新シリーズができました🍙・価格 ：1,650円（税込）・バリエーション ：やきおにぎり・天むすおにぎり・うめおにぎり・対象年齢 ：12歳以上・サイズ ：幅65mm×奥行き55mm×高さ60mm・重さ ：156g
販売場所
・オンライン1月20日（火）11時 TOKOTOYZ公式オンライン・楽天市場で予約販売を開始予定2月20日（金）11時 TOKOTOYZ公式で本発売開始予定楽天・Amazon・TikTokShop・Qoo10など各オンラインストアなどで順次発売予定・店舗3月上旬 バラエティ、ホビーショップ、おもちゃ売り場などで順次発売予定
※表記価格は、実店舗および公式オンラインストアでのメーカー希望小売価格です。一部のオンラインストアでは、送料込みの価格で販売されることがあります。
会社概要
会社名：ライフスタイルカンパニー所在地：東京都中央区八丁堀２丁目２４番３号 PMO八丁堀Ⅱ７階TEL：03-6262-8580 （営業のご連絡は問い合わせフォームよりお願いいたします。）
ブランド概要
TOKOTOYZ（トコトイズ）「TOKOTOYZ」は、“Play Beyond Borders ― 遊びに限界はない” をコンセプトに、世代や国境を越えて楽しめるトレンドトイを発信する新ブランドです。国内外のキャラクター・ファンシーグッズ市場に向け、コレクション性とデザイン性に優れた商品を展開していきます。
TOKOTOYS 公式サイト / SNS
公式サイト：https://tokotoyz.jp/公式Instagram：https://www.instagram.com/tokotoyz_official/公式X：https://x.com/tokotoyz公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tokotoyz_official