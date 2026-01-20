°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄKAIZEN¤è¤ê¾ëÆî¤¹¤³¤ä¤«²ñ¤Î·Ð±Ä¸¢¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄKAIZEN¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§³ðÃ«°¦µÝ¡¢°Ê²¼ ÅöË¡¿Í¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26ÆüÉÕ¤Ç¡¢°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¾ëÆî¤¹¤³¤ä¤«²ñ¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Î·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤ß¤Ê¤ß¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖJLC¾ëÆî¥ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è´ú¤ÎÂæ¡Ë¡×¡¢¡Ö¾ëÆî¥ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÉÊÀî¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ¡Ë¡×¤Î·×3µòÅÀ¤¬KAIZEN¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤ÏÃ±¤Ê¤ë»ö¶È¾µ·Ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿°åÎÅ¤ÎÅô¤òÀä¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¿Ç»¡¼¼¤Ç´°·ë¤¹¤ë°åÎÅ¡×¤«¤é¡ÖÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢·ò¹¯¤ò¼çÂÎÅª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¾ì¤ÎÄó¶¡¡×¤Ø¡¢°åÎÅÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ú´µ¼ÔÍÍ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
- 1¿Í1¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â´ó¤êÅº¤¨¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹º£²ó¤Î¥°¥ëー¥×²½¤Ë¤è¤êÌÜ¹õ¡¦ÉÊÀî¡¦´ú¤ÎÂæ¤È¤¤¤¦¾ëÆî¥¨¥ê¥¢¤Î¼çÍ×µòÅÀ¤òÌÖÍå¤¹¤ë¿ÇÎÅÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¡ÖÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¡×°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
- ¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹°ìÈÌÉØ¿Í²Ê¡¦Ç¥ÉØ·ò¿Ç¡¦½÷ÀÈçÇ¢´ï²Ê¤òÃ´¤¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÌÜ¹õ¡¦´ú¤ÎÂæ¡Ë¤È¡¢¹âÅÙÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÉÊÀî¡Ë¤¬Ì©¤ËÏ¢·È¡£Ç¥³è¤«¤éÇ¥¿±¡¢½Ð»º¸å¤Î¥±¥¢¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÅ¬¤Ê°åÎÅ¤òÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¹Ô¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼çÂÎÅª¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¤¾ì½ê¡×¤òºî¤ê¤Þ¤¹ÅöË¡¿Í¤¬ÌÜ¹õ¤Î¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤ß¤Ê¤ß¡×¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¡Ö¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¹Ô¤¯¾ì½ê¡×¤«¤é¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¾ì½ê¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡£¿ÇÎÅ¸å¤Ë¥¢¥¤¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹Àß·×¤ä¡¢Í½Ìó¤«¤é¿ÇÎÅ¤Þ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤¹DX¤Î¹©É×--¤³¤¦¤·¤¿¡Ö°åÎÅ¤ÈÆü¾ï¤Î¶³¦¤ò½À¤é¤«¤¯¤¹¤ë¡×¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¤É¤ÎµòÅÀ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°Â¿´¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´ÖÀß·×¡¢DX¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎºÇÅ¬²½¡¢ÃúÇ«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡£KAIZEN¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¼Á¡×¤ò¡¢´ú¤ÎÂæ¡¦ÉÊÀî¤ÎµòÅÀ¤Ë¤â½ç¼¡Å¸³«¤·¡¢¤É¤³¤Ç¼õ¿Ç¤µ¤ì¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦´Ø·¸¶È¼Ô¤ÎÊý¤Ø¡Û
- ¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö°å»Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
ÃÏ°è°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ä·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤êÊÄ±¡¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë--¤³¤Î²ÝÂê¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¾µ·Ñ¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- ·Ð±Ä¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢°åÎÅ¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹
ÅöË¡¿Í¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¥É¥¯¥¿ー¤¬ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÏÃ¡×¤ä¡Ö°åÎÅ¤Î¼Á¸þ¾å¡×¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡£ºÎÍÑ¡¢¹Êó¡¢¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¡¢ºâÌ³¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð±Ä¡¦»öÌ³ÉéÃ´¤òÁÈ¿¥¤Ç»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÀ¸Êý¤Ë¤Ï¿ÇÎÅ¤½¤Î¤â¤Î¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ÍýÇ°¤òÂçÀÚ¤Ë°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
º£²ó¾µ·Ñ¤¹¤ë¾ëÆî¤¹¤³¤ä¤«²ñ¤¬Ä¹Ç¯ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Î¿®Íê¤È¿ÇÎÅÊý¿Ë¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Êºâ»º¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµîÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿ÅÚÂæ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅöË¡¿Í¤Î·Ð±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¡¢´µ¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- Ã±¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¤è¤¤ÂÎ¸³¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤¹
»ä¤¿¤Á¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥³¥¹¥Èºï¸º¡×¤ä¡Ö¶ÈÌ³É¸½à²½¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤ÐÌÜ¹õ¤Ç¤Ï¡¢¿ÇÎÅ¸å¤ËË¬¤ì¤ë¥¢¥¤¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤¬´µ¼ÔÍÍ¤Î¡Ö¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÀ¸¤ß¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ÷·Ê¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿°åÎÅ¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤³¤½¡¢KAIZEN¤Î¾µ·Ñ¤¬Â¾¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
- ¡Ö»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤òÌ¤Íè¤Ø·Ò¤²¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
º£¸å¤âÅöË¡¿Í¤Ï¡¢ÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤È¤ÎÄó·È¤ä»ö¶È¾µ·Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍýÁÛ¤Î°åÎÅ¡×¤ò¡¢°ì½ï¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë»Ù±ç¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
·Ð±Ä¸¢¼èÆÀ¸å¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¤ä¿ÇÎÅ¥Çー¥¿¤ÎÏ¢·È¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤Ë¹ç¤¦¼Á¤Î¹â¤¤°åÎÅÄó¶¡¤ò¥¹¥±ー¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ ÅöË¡¿Í¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤Î¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡×¤È¤·¤Æ¡¢»º²Ê¡¦ÉØ¿Í²ÊÎÎ°è¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢´µ¼ÔÍÍ¤Ë¤Ï°Â¿´¤ò¡¢¤½¤·¤Æ°åÎÅ¶È³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏ°è°åÎÅÏ¢·È¤È»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¡×¤ò¼¨¤»¤ë¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤ª¡¢³Æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤äÌ¾¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´µ¼ÔÍÍ¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á ÅöÌÌ¤Ï¸½Ì¾¾Î¤Ç¤Î±¿±Ä¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ KAIZEN¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë·Á¤Ø¤ÈÃÊ³¬Åª¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¢³Æ»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§JLC¾ëÆî¥ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
½êºßÃÏ¡§¢©142-0064 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è´ú¤ÎÂæ£³ÃúÌÜ£±£´－£¹ ´ú¤ÎÂæ±ØÁ°¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹1³¬
¿ÇÎÅ²ÊÌÜ¡§»ºÉØ¿Í²Ê
URL¡§https://johnan-clinic.com/
»ÜÀßÌ¾¡§¾ëÆî¥ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÉÊÀî
½êºßÃÏ¡§¢©108-0074 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ£´ÃúÌÜ-£²£´-£µ£¸ ¥µ¥Þ¥»¥Ã¥ÈÉÊÀîÅìµþ1³¬
¿ÇÎÅ²ÊÌÜ¡§ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡¢°ìÈÌÉØ¿Í²Ê¡¢Íñ»ÒÅà·ë
URL¡§https://www.johnan-clinic-s.com/
»ÜÀßÌ¾¡§¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤ß¤Ê¤ß
½»½ê¡§¢©153-0063 ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÌÜ¹õ£±ÃúÌÜ£¶－£±£· DaiwaÌÜ¹õ¥¹¥¯¥¨¥¢ 1³¬
¿ÇÎÅ²ÊÌÜ¡§»ºÉØ¿Í²Ê¡¢½÷ÀÈçÇ¢´ï²Ê¡¢½÷ÀÆâ²Ê
¿ÇÎÅÆâÍÆ¡§Ç¥ÉØ·ò¿Ç¡Ê¥»¥ß¥ªー¥×¥ó¥·¥¹¥Æ¥àÂÐ±þ¡Ë¡¢NIPT¡Ê¿··¿½ÐÀ¸Á°¿ÇÃÇ ¢¨Ç§¾Ú»ÜÀß¡Ë¡¢3D/4D¥¨¥³ー¡¢¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¡¢ÉØ¿Í²Ê°ìÈÌ¡Ê·î·ÐÉÔ½ç¡¦PMS¡¦¹¹Ç¯´ü¾ã³²¡Ë¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡¦Ç¥³èÁêÃÌ¡¢¥Ô¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¥Ô¥ë½èÊý¡¢½÷ÀÈçÇ¢´ï²Ê¡Êç¯æù±ê¡¦GSM¡¦Ç¢Ï³¤ì¼£ÎÅ¡Ë¡¢½÷ÀÆâ²Ê¡ÊÊÒÆ¬ÄË¡¦À¸³è½¬´·ÉÂ¡Ë¡¢¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥É¥Ã¥¯¡¢¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥ìー¥¶ー¼£ÎÅ¤Ê¤É
URL¡§https://naminamicl.jp/
