日本の住環境に最適化した、コンパクト＆高機能の洗濯専用ドラム式洗濯機を発売
グローバル家電ブランドである株式会社TCL JAPAN ELECTRONICS(本社：東京都中央区日本橋本町、代表取締役：蒋 賛)は、日本の住環境に合わせたコンパクト設計でありながら、高い洗浄性能と操作性を兼ね備えた、洗濯専用ドラム式洗濯機を2月10日(火)に発売いたします。限られたスペースでも設置しやすく、日常の洗濯をより快適にするための多彩な機能を搭載しています。
製品イメージ
■ 製品の主な特長
1. コンパクトサイズで設置しやすいドラム式設計
マンションや住宅の洗濯スペースに配慮したスリム設計。ドラム式ならではの衣類にやさしい洗浄が手軽に導入できます。
2. しわケア・消臭コースを搭載
衣類のしわを軽減し、気になるニオイもケア。日常着の仕上がりをワンランクアップさせます。
3. 使いやすい洗剤投入口デザイン
迷わず入れられるシンプル構造で、毎日の洗濯準備がスムーズになります。
4. 節水設計で環境にも家計にもやさしい
高効率の洗浄システムにより、水使用量を最適化。環境負荷を抑えながら経済性も向上します。
5. 「しっかり脱水コース」で乾燥時間を短縮
脱水性能を強化し、室内干しや乾燥機利用の時間短縮に貢献します。
6. 多彩な洗濯コースで幅広い用途に対応
普段着、デリケート衣類、時短ニーズなど、目的に応じて最適なコースを選べます。
7. ダイヤル操作で直感的に使える
誰でも操作しやすいダイヤル式UIを採用。視認性の高いパネルと組み合わせ、初めての方でも簡単に扱えます。
■ 発売概要
【商品名】
洗濯専用ドラム式洗濯機
【型名】
TW-DV7A
【発売日】
2026年2月10日(火)予定
【価格】
オープン価格
【市場推定価格】
50,000円前後(税込)
【カラー】
ホワイト
【商品ページ】
https://www.tcl.com/jp/ja/washing-machine/tw-dv7a
【ドア開閉】
左開き
【標準洗濯容量】7
.0kg
【外形寸法 mm(約)】
幅601×奥行510×高さ865
【定格消費電力】
洗濯時：110W 脱水時：220W
【標準使用水量】
53L
【運転音】
洗い：36dB
脱水：46dB
【質量(約)】
58kg
【付属品】
万能ジョイント、給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約1.2m)キャップ(4個)ホースバンド(1個)スパナ(1個)
【販売チャネル】
全国の家電量販店、ECサイト ほか
■ 会社概要
株式会社TCL JAPAN ELECTRONICS
所在地 ：東京都中央区日本橋本町
事業内容：テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、モニター、
タブレット等の製造・販売
特徴 ：160以上の国と地域で事業展開し、Mini LED技術をはじめとする
ディスプレイ・家電テクノロジーで業界をリードするグローバルブランド。