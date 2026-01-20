グローバル家電ブランドである株式会社TCL JAPAN ELECTRONICS(本社：東京都中央区日本橋本町、代表取締役：蒋 賛)は、日本の住環境に合わせたコンパクト設計でありながら、高い洗浄性能と操作性を兼ね備えた、洗濯専用ドラム式洗濯機を2月10日(火)に発売いたします。限られたスペースでも設置しやすく、日常の洗濯をより快適にするための多彩な機能を搭載しています。





製品イメージ





■ 製品の主な特長

1. コンパクトサイズで設置しやすいドラム式設計

マンションや住宅の洗濯スペースに配慮したスリム設計。ドラム式ならではの衣類にやさしい洗浄が手軽に導入できます。





2. しわケア・消臭コースを搭載

衣類のしわを軽減し、気になるニオイもケア。日常着の仕上がりをワンランクアップさせます。





3. 使いやすい洗剤投入口デザイン

迷わず入れられるシンプル構造で、毎日の洗濯準備がスムーズになります。





4. 節水設計で環境にも家計にもやさしい

高効率の洗浄システムにより、水使用量を最適化。環境負荷を抑えながら経済性も向上します。





5. 「しっかり脱水コース」で乾燥時間を短縮

脱水性能を強化し、室内干しや乾燥機利用の時間短縮に貢献します。





6. 多彩な洗濯コースで幅広い用途に対応

普段着、デリケート衣類、時短ニーズなど、目的に応じて最適なコースを選べます。





7. ダイヤル操作で直感的に使える

誰でも操作しやすいダイヤル式UIを採用。視認性の高いパネルと組み合わせ、初めての方でも簡単に扱えます。









■ 発売概要

【商品名】

洗濯専用ドラム式洗濯機

【型名】

TW-DV7A

【発売日】

2026年2月10日(火)予定

【価格】

オープン価格

【市場推定価格】

50,000円前後(税込)

【カラー】

ホワイト

【商品ページ】

https://www.tcl.com/jp/ja/washing-machine/tw-dv7a

【ドア開閉】

左開き

【標準洗濯容量】7

.0kg

【外形寸法 mm(約)】

幅601×奥行510×高さ865

【定格消費電力】

洗濯時：110W 脱水時：220W

【標準使用水量】

53L

【運転音】

洗い：36dB

脱水：46dB

【質量(約)】

58kg

【付属品】

万能ジョイント、給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約1.2m)キャップ(4個)ホースバンド(1個)スパナ(1個)

【販売チャネル】

全国の家電量販店、ECサイト ほか









■ 会社概要

株式会社TCL JAPAN ELECTRONICS

所在地 ：東京都中央区日本橋本町

事業内容：テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、モニター、

タブレット等の製造・販売

特徴 ：160以上の国と地域で事業展開し、Mini LED技術をはじめとする

ディスプレイ・家電テクノロジーで業界をリードするグローバルブランド。