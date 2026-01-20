2·î¤Î¥«¥ï¥¹¥¤¤Ï¡Ö¥«¥ï¥¹¥¤ ¥Ê¥Þ¥º¤ÎÆü¡×¡ß¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿åÂ²´Û¡×¡ß¡Ö¥«¥ï¥¹¥¤¥¹¥¯ー¥ë¿ÊµéÅ¸¡×³«ºÅ
¥«¥ï¥¹¥¤ Àîºê¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢°Ê²¼¥«¥ï¥¹¥¤¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¡¢Åß¤ÎÍè´Û¥·ー¥º¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥«¥ï¥¹¥¤ ¥Ê¥Þ¥º¤ÎÆü¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆýÍÄ»ù¸þ¤±¿·´ë²è¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿åÂ²´Û¡×¡¢¤µ¤é¤Ë³ØÀ¸¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ë¡Ö¥«¥ï¥¹¥¤¥¹¥¯ー¥ë¿ÊµéÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2·î22Æü¤Ï¡Ö¥«¥ï¥¹¥¤ ¥Ê¥Þ¥º¤ÎÆü¡×
2·î22Æü¤Ï¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ò¥²¤¬Ç¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ê¥Þ¥º¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥¥ã¥Ã¥È¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡ÊCatfish¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥«¥ï¥¹¥¤¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Ê¥Þ¥º¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¥«¥ï¥¹¥¤ ¥Ê¥Þ¥º¤ÎÆü¡×¤òÀ©Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿©¡×¤ä¡ÖÂÎ¸³¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ê¥Þ¥º¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Þ¥ºÅ·Ð§
¥Ê¥Þ¥ºÅ·Ð§¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡Ë
¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¯ÍÈ¤²¤¿¥Ê¥Þ¥º¤ÎÅ·¤×¤é¤òìÔÂô¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡¢¥«¥ï¥¹¥¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅ·Ð§¡£
Ã¸Çò¤Ç¥¯¥»¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Ê¥Þ¥º¤Ï¡¢Å·¤×¤é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ý¤ß¤¬°ú¤Î©¤Á¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¤ªÌ£Á¹½ÁÉÕ¤¡£
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥«¥ï¥¹¥¤9F ¤³¤â¤ì¤Ó¥«¥Õ¥§
¡¦²Á³Ê¡§1,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦´ü´Ö¡§2·î2Æü(·î)～2·î28Æü(ÅÚ)
¥¢¥Þ¥¾¥óÀî¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥«¥ó¥Ç¥£¥ë
¥«¥ó¥Ç¥£¥ë ¥¨¥µ¤ä¤êÂÎ¸³
¥¢¥Þ¥¾¥óÀîÎ®°è¤ÇÀ¸Â©¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤«¤é¤â¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆù¿©¤Î¥Ê¥Þ¥º¡Ö¥«¥ó¥Ç¥£¥ë¡×¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥µ¤ä¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢»ô°é°÷¤Î²òÀâÉÕ¤¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²Á³Ê¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦³«ºÅÆü¡§2·î3Æü～2·î21Æü¤Î²Ð¡¦ÌÚ¡¦ÅÚÍËÆü¡ÊÁ´9²ó¡Ë
¡¦³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00～¡ÊÌó30Ê¬¡Ë
¡¦Äê°÷¡§³ÆÆü1ÁÈ¡Ê1ÁÈºÇÂç4Ì¾¡Ë
¡¦¼õÉÕÊýË¡¡§
¥«¥ï¥¹¥¤¸ø¼°HP(https://kawa-sui.com/)¤Ë¤Æ1·î22Æü¤è¤ê»öÁ°ÈÎÇä³«»Ï
¢¨¶õ¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÅöÆü¼õÉÕ¤¢¤ê
¥¿¥¤¥¬ー¥·¥ç¥Ù¥ë¥Îー¥º¥¥ã¥Ã¥È¥Õ¥£¥Ã¥·¥å
¥Ê¥Þ¥º¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
¡Ö¥«¥ï¥¹¥¤ ¥Ê¥Þ¥º¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¡¢Instagram¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2·î1Æü～2·î22Æü
±þÊçÊýË¡¡§
¥«¥ï¥¹¥¤¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Þ¥º¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥«¥ï¥¹¥¤¥Ê¥Þ¥º¥Õ¥©¥È¥³¥ó2026¡×¤òÉÕ¤±¤ÆInstagram¤ËÅê¹Æ
¾ÞÉÊ¡§
¥«¥ï¥¹¥¤¤¬Áª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿5Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎMOFFÅ¹ÊÞ¤Ç»È¤¨¤ë¾·ÂÔ·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼Ì¿¿¡¦ÆâÍÆ¤Ï¡¢¥«¥ï¥¹¥¤¸ø¼°SNSÅù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·´ë²è¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿åÂ²´Û¡×
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¡Ö¿åÂ²´Û¥Ç¥Ó¥åー¡×¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡¢ÍÄ»ù¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¿·´ë²è¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥«¥ï¥¹¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥«¥ï¥¹¥¤
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¶µ¼¼
¥¦¥µ¥®¤ä¥¢¥ë¥Þ¥¸¥í¤Ê¤É¡¢¥«¥ï¥¹¥¤¤ÇÊë¤é¤¹À¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡£
´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¡¢¤Õ¤ì¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¥µ¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ³«ºÅÆü¡§2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦15Æü¡ÊÆü¡Ë
- »þ´Ö¡§2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦13Æü¡Ê¶â¡Ë£±.11:00～11:30¡¿£².13:00～13:302·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦15Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～13:00
- ²Á³Ê¡§ÌµÎÁ
- ¾ì½ê¡§¥«¥ï¥¹¥¤9F ¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¹¥¯¥êー¥ó¥¾ー¥ó
»²²Ã¤¹¤ëÀ¸¤¤â¤Î¡§
¥¢¥ë¥Þ¥¸¥í¡¢¥¦¥µ¥®¡¢¥¬¥é¥ë¥Õ¥¡¡¢¥í¥·¥¢¥ê¥¯¥¬¥á¡¢¥â¥ë¥â¥Ã¥È ¤Û¤«
¢¨À¸¤¤â¤Î¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¥µ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Î¥¤¥áー¥¸
¥Þ¥¿¥³¥ß¥Ä¥ª¥Ó¥¢¥ë¥Þ¥¸¥í
ÍÄ»ù³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¿åÂ²´Û¥Ç¥Ó¥åー¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2·î¸ÂÄê¤ÇÍÄ»ùÆþ´ÛÎÁ¤ò³ä°ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦²Á³Ê¡§ÄÌ¾ï800±ß ¢ª 500±ß
¡¦ÈÎÇä¡§
¥«¥ï¥¹¥¤¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー¡¿¸ø¼°HP¡ÊWEB¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë(https://kawa-sui.com/)
¢¨³Æ¼ï³ä°ú·ô¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä
¢¨3ºÐ°Ê²¼¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤êÌµÎÁ
¥«¥ï¥¹¥¤¤ÎÆýÍÄ»ù¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹
¥«¥ï¥¹¥¤¤Ï¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÀßÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Óー¥«ー¤Ç¤â³Ú¡¹´ÑÍ÷
¥Ù¥Óー¥«ー¤Ç¤â²÷Å¬
Àîºê±Ø¤«¤éÄ¾·ë¤ÎÏ¢ÍíÄÌÏ©¤Ç¥¹¥àー¥º¤ËÍè´Û²ÄÇ½¡£
´ÛÆâ¤ÏÃÊº¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Í¥Àè¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ä¥¹¥íー¥×¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÛÆâÁ´¥È¥¤¥ì¤Ë¤ª¤à¤ÄÂæ¤òÀßÃÖ
¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¡¦¼øÆý¤â°Â¿´
¤ª¤à¤ÄÂæ¡¦ÀìÍÑ¥´¥ßÈ¢¤òÀßÃÖ¡£
´°Á´¸Ä¼¼¤Î¥Ù¥Óー¥±¥¢¥ëー¥à¡Ömamaro¡×¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æ§¤ßÂæ¤Ç¥¨¥µ¤ä¤ê¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬Ë°¤¤Ê¤¤¹©É×
Æ§¤ßÂæ¤ÎÀßÃÖ¤Ç¿åÁå¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¡¢ÌµÎÁ¤Î¡Ö¥«¥ï¥¹¥¤¥¥Ã¥º¥ëー¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ì¤ê¤¨¤ä³¨ËÜ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÅÚÆü½Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥ï¥¹¥¤ ¤³¤É¤â¶µ¼¼¡×¤â³«ºÅ¡£
Êú¤Ã¤³É³¤ÎÂß½Ð¤·¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ï¥¹¥¤¥¹¥¯ー¥ë¿ÊµéÅ¸
¥«¥ï¥¹¥¤¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤¦³ØÀ¸¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ1Ç¯´Ö¤Î³Ø¤Ó¤Î½¸ÂçÀ®¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊÅ¸¤Î½àÈ÷¤ÎÍÍ»Ò
Á´³ØÉô ºîÉÊÅ¸
¥«¥ï¥¹¥¤¥¹¥¯ー¥ë¤Î³ØÀ¸¤¬À©ºî¤·¤¿¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡¦¥Æ¥é¥ê¥¦¥àºîÉÊ¤òÆÃÊÌÅ¸¼¨¡£
¡¦¾ì½ê¡§10F¥«¥ï¥¹¥¤¥¹¥¯ー¥ë¶µ¼¼Æâ¡¢9F¥¢¥°¥¢¡¦¥é¥Ü¡¡¥¨¥ê¥¢
¡¦´ü´Ö¡§2·î15Æü(Æü)～23Æü(·î)
¢¨¥«¥ï¥¹¥¤¥¹¥¯ー¥ë¶µ¼¼¤ÎÆþ¾ì»þ´Ö¤Ï11:00～16:00
¢¨2·î20Æü(¶â)¤Ï½ªÆü¥«¥ï¥¹¥¤¥¹¥¯ー¥ë¶µ¼¼¤ÏÆþ¾ìÉÔ²Ä
1Æü¥«¥ï¥¹¥¤»ô°é°÷DAY
³ØÀ¸¤¬´ÛÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÍè´Û¼ÔÂÐ±þ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤Î³Ø¤Ó¤ò¼ÂÁ©¤Î¾ì¤ÇÈ¯´ø¤·¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Î»ô°é°÷¡É¤Î»Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë1Æü¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§2·î19Æü(ÌÚ)
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÈ¼¤¤¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Æþ´Û¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÎÁ¶â¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î±Ä¶È
¸¦µæÈ¯É½¥¤¥áー¥¸
¹âÅùÉô ¸¦µæÈ¯É½
1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¸¦µæÀ®²Ì¤ÎÈ¯É½¤ò¡¢´ÛÆâ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§2·î19Æü(ÌÚ)
¾ì½ê¡§9F ¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¹¥¯¥êー¥ó¥¾ー¥ó
»þ´Ö¡§12:00～14:00
¿ÊµéÅ¸¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤éhttps://school.kawa-sui.com/event/4362/
2·î¤Î¥«¥ï¥¹¥¤¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡ÖÂÎ¸³¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡Ö³Ø¤ó¤Ç³Ú¤·¤¤¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£´¨¤¤µ¨Àá¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²°Æâ¤Ç²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥«¥ï¥¹¥¤¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥«¥ï¥¹¥¤¸ø¼°SNS
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/kawasui_aqua
Instagram¡¡ ¡§https://www.instagram.com/kawasui_aqua/
²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ ¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒMOFF
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ìð¸ý ½¡Ê¿
½êºßÃÏ ¡§¢©315-0005¡¡°ñ¾ë¸©ÀÐ²¬»Ô¼¯¤Î»Ò2-3-22
ÀßÎ© ¡§2014Ç¯1·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²°ÆâÆ°Êª±à¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥«¥Õ¥§¤Î±¿±Ä¡¢Æ°Êª¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÅù
URL ¡¡ ¡§https://moff-moff.jp/
Åö¼ÒMOFF¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤È¤Î¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¡×¤È¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¿¨¤ë¿¨¤ì¹ç¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«¤ë¡¦ÃÎ¤ë¡¦ÓÌ¤°¡¦Áø¶ø¤¹¤ë¤Ê¤É¹µÁ¤ÇÆ°Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢Æ°Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤ªµÒÍÍ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ï¥¹¥¤ Àîºê¿åÂ²´Û ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ÜÀßÌ¾¡§ ¥«¥ï¥¹¥¤ Àîºê¿åÂ²´Û
½êºßÃÏ¡§ ¢©210-0024 ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶èÆü¿ÊÄ®1-11
³«¶È ¡§ 2020Ç¯ 7·î17Æü
´ÛÄ¹ ¡§ ÅÄ°æÂ¼ ÊÙ
URL ¡§ https://kawa-sui.com/