セーフィーのAIソリューションとトラック予約/受付システム「トラック簿」が連携

セーフィー株式会社

クラウド録画サービスシェアNo.1（※1）のセーフィー株式会社（東京都品川区、代表取締役社長CEO 佐渡島 隆平、以下「セーフィー」）と「物流の『次』を発明する」をミッションに掲げるハコベル株式会社（東京都中央区、代表取締役社長CEO 狭間 健志、以下「ハコベル」）は、荷待ち・荷役時間短縮への貢献を目指すべく、セーフィーが開発・提供するクラウドカメラおよび車両の入退場を管理する「AI-Appナンバープレート認識」（※2）と、ハコベルが提供する3年連続成長率No.1（※3）のトラック予約/受付システム「トラック簿」との連携を開始します。

本取り組みの背景

物流領域で深刻化する人手不足に対応するため、2025年4月に施行された改正物流関連二法（※4）により、荷待ち・荷役時間の短縮への取り組みがすべての荷主に努力義務化されました。さらに、2026年4月からは年間取扱貨物重量が9万トン以上の「特定荷主」に対し、物流効率化に資する中長期計画の提出などが新たに義務化（※5）されます。これにより、バースの混雑緩和や、トラックの待機・作業時間の正確な把握が喫緊の課題となっています。

セーフィーはこれまで、映像データを用いた遠隔での状況確認や、映像解析による業務効率化・異常検知ソリューションを提供し、物流・運輸業界のDXを推進してまいりました。例えば、バースにカメラを設置することで、遠隔からのモニタリングを可能にし、バース稼働率の向上やトラックの待機時間削減に貢献しております。一方、ハコベルの提供するトラック予約/受付システム「トラック簿」は、全国の多数の物流拠点で荷待ち・荷役時間の大幅な短縮や受付作業のデジタル化を実現しています。この度、セーフィーの車両入退場管理ソリューションである「AI-Appナンバープレート認識」と、ハコベルの「トラック簿」を連携し、物流拠点における効率化を一層支援する取り組みを開始しました。



（※1）テクノ・システム・リサーチ社調べ「ネットワークカメラのクラウド録画サービス市場調査（2024）」より、エンジン別カメラ登録台数ベースのシェア（55.3％）

（※2）プレスリリース「セーフィー、「AI-Appナンバープレート認識」の提供を開始」

https://safie.jp/ai-app/number-plate/（2026年1月20日発表）

（※3）デロイト トーマツ ミック経済研究所「スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2024年度版】」

（※4）「物流総合効率化法（物資の流通の効率化に関する法律）」と「貨物自動車運送事業法」のこと

（※5）経済産業省：特定荷主の物流効率化法への対応の手引き

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/specified-sippers_ver.1.0.pdf（2025年9月公開）

本連携の概要

物流拠点の入退場口にセーフィーのクラウドカメラを設置し「AI-Appナンバープレート認識」により取得した車両情報を連携することで「トラック簿」への入退場登録を自動で行うことが可能になります。これにより以下のメリットを実現し、物流効率化を強力に推進します。

連携イメージ

今後の展開

- 入退場管理の自動化と正確な時間記録車両の物流拠点への入退場登録が自動化されます。これにより、事務所スタッフの作業負荷が軽減されるとともに、入退場の実態を反映した時間データを安定的に記録・蓄積できます。- データに基づいた運用体制の構築支援自動収集された正確なデータを活用し、各物流拠点の特性に応じた最適な運用体制の構築を支援します。これにより、2026年4月から「特定荷主」に義務化される、物流効率化に向けた中長期計画の策定に必要なエビデンスデータの整備に貢献します。- 「トラック簿」で車両情報を事前登録（入場予約は拠点により任意での運用が可能）- 物流拠点の入退場ゲートにセーフィーのカメラを設置することで、カメラに付帯した「AI-Appナンバープレート認識」により車両のナンバーを検知- 登録済みの車両情報を「トラック簿」の情報と照合し、入場時刻を登録- 荷役完了後のトラック退場時、カメラが再度車両ナンバーを検知し、退場時刻を登録

今後は、本取り組みが適すると考えられる物流拠点に対し、セーフィーとハコベルがそれぞれの知見や強みを活かし、システム導入から運用体制の構築、データ活用までを含めた提案を進めてまいります。両社は、物流課題の解決に貢献し、持続可能な物流の実現を目指します。

クラウド録画サービス「Safie（セーフィー）」とは

Safieはカメラとインターネットをつなぐだけで、いつでもどこでも映像を確認できるクラウド録画サービスシェアNo.1のサービスです。

「映像から未来をつくる」というビジョンのもと、人々の意思決定に映像をお役立ていただける未来を創造し、企業から個人まで誰もが手軽に利用できる映像プラットフォームを目指しています。

我々は「映像データであらゆる産業の”現場”をDXする」というビジネスコンセプトを掲げ、小売、土木・建築、製造、医療などのあらゆる現場のDXを率先して推進しています。

セーフィーは、データガバナンスに関する下記指針を遵守すると共に、ステークホルダーの皆様と協調して啓発活動にも取り組んでおります。また、社外有識者よりプライバシー保護などに関する助言を受けながら、指針及び実務上の運用基準の見直しを行っております。

・データガバナンスに関する取り組み(https://safie.co.jp/csr/advisoryboard/)

・データ憲章(https://safie.co.jp/csr/advisoryboard/)（2022年4月1日発行）

映像から未来をつくる



【セーフィー株式会社の会社概要】

所 在 地 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー

設 立 2014年10月

代 表 者 佐渡島 隆平

事業内容 クラウド録画・映像管理プラットフォーム『Safie（セーフィー）』の運営

サービスサイトU R L https://safie.jp/

コーポレートサイトU R L https://safie.co.jp/

採用ページ https://safie.co.jp/teams