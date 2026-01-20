健康志向の40代以上の女性に向けた、ヴィーガン＆グルテンフリーなバレンタインスイーツ

株式会社CocoChouChou

株式会社CocoChouChou（長野県長野市、代表取締役社長：飯田紗央里）は、健康を意識する40代以上の女性に向けて、ヴィーガン＆グルテンフリーのバレンタインスイーツを展開いたします。

乳・卵・小麦・白砂糖を使用せず、素材本来の美味しさと満足感を大切にしたチョコレートは、体へのやさしさと贅沢感を両立。贈り物としてはもちろん、自分のために選ばれるバレンタインとして支持されています。

大人の女性が、バレンタインに求めるもの

近年、バレンタインは男性に贈る行事という枠を超え、自分自身や親しい人同士でスイーツを楽しむイベントとしても定着しつつあります。

年齢を重ねるにつれ、甘さや素材、体への負担を意識しながらも、無理なく楽しめるスイーツを選びたいという声が増えており、ヴィーガン＆グルテンフリーといった選択肢にも注目が集まっています。

Coco ChouChouのこだわり

Coco ChouChouは、ヴィーガン・グルテンフリーであること自体を目的とするのではなく、「やさしさ」と「美味しさ」の両立を大切にしています。

乳・卵・小麦・白砂糖を使わず、素材選びや配合、食後感まで配慮することで、重すぎず、健康を意識する大人の女性が心地よく楽しめる味わいに仕上げました。味わいだけでなく、手に取った瞬間にときめくパッケージの美しさにもこだわっています。

2026年 バレンタイン ラインナップ

ヴィーガン生チョコレート 全7フレーバー（プレーン、抹茶、ラズベリー＆ローズ、アールグレー、ジンジャー、いちじく＆ナッツ、マンダリンオレンジ）・サイズ：9×9cm箱 16粒価格：1箱 税込1,580円～賞味期限：製造から冷凍6ヵ月 解凍後は冷蔵3週間詳細を見る :https://cocochouchou-netshop.com/view/category/ct2バレンタイン限定商品つばめとハートのクッキー缶 価格：1缶 税込4,870円賞味期限：製造から2ヵ月ときめくショコラの焼き菓子詰め合わせ 価格：1箱 税込2,780円賞味期限：製造から2ヵ月ヴィーガン生チョコレート ストロベリー＆ピスタチオ 価格：1箱 税込2,150円賞味期限：冷凍で製造から6ヵ月ヴィーガン塩キャラメルチョコチップクッキー 価格：1箱 税込2,820円賞味期限：製造から2ヵ月詳細を見る :https://cocochouchou-netshop.com/view/category/ct16

コラボレーション商品#みりん女子会 「米粉とみりん」のお菓子・料理・パンが学べるオンラインクッキングサロン。

ヴィーガンみりん生チョコレート

みりんナッツ＆レーズン

（株）米粉とみりん(https://komeko-mirin.jp/)(代表取締役社長:設楽賀奈子)が運営する#みりん女子会(https://komeko-mirin.jp/mirinsienne) 監修のもと開発した、国産米100%の本みりんだけで甘味をつけた、砂糖不使用の生チョコレート。みりんの印象をくつがえす、クセのない奥行きのある甘さが特長です。通信販売ページの公開は1/27（火）

他ながの東急百貨店・東武池袋百貨店で販売

2026年バレンタイン催事出店スケジュール

- ながの東急百貨店 1月23日(金)～2月15日(日)- 東武百貨店 池袋本店 １月28日(火)～2月14日(金)- 東京丸の内ビルディング 2月6日(土)～2月14日(土)- 阪急うめだ百貨店（集積売場で一部商品のみ販売）

代表取締役プロフィール

飯田 紗央里

東京都出身。2017年に長野へ移住し、ヴィーガン＆グルテンフリースイーツの店「Coco ChouChou」を開業。幼少期からお菓子作りに魅了され、フランスやドイツなどの伝統菓子を独学で学ぶ。法政大学在学中に菓子研究家のアシスタントを務め、商品開発に関わる経験も積む。卒業後は大手IT企業でネットマーケティング業務に7年間従事。退職後、知人のカフェの商品開発を手掛けたことを機にお菓子の世界へ戻る。ある子どもの「アレルギーで皆と同じお菓子が食べられない」という声に心を動かされ、卵・乳製品・小麦・白砂糖を使わないお菓子づくりに専念。食物アレルギーやヴィーガン、グルテンフリーのライフスタイルでも楽しめるスイーツ店「Coco ChouChou」を開業。

お問い合わせ先

株式会社CocoChouChou https://chouchou-sweets.com

長野県長野市北石堂町1211-1 グランドハイツ21 1F

取材のお申込み：info@chouchou-sweets.com 電話番号：050-1808-1041

