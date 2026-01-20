コマツ株式会社(本社：大阪府東大阪市、代表取締役：小松 智、以下「当社」)は、2025年12月1日付で、経済産業省が定めるDX認定制度に基づく「DX認定事業者」としての認定を取得しました。





DX認定制度ロゴマーク





■DX認定制度の概要

DX認定制度とは、デジタルガバナンス・コード3.0に基づき、企業がデジタル技術を活用した経営改革に、継続的かつ計画的に取り組む体制を有する企業を、国が評価・認定する制度です。





本認定は、当社のビジョン、DX推進戦略、体制整備、ならびに具体的な実行計画が、同制度の認定基準を満たしていると評価されたものです。





【参考】経済産業省「DX認定制度」:

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-nintei/dx-nintei.html

※経済産業省が、2020年11月に、企業のDXに関する自主的取組を促すため、デジタル技術による社会変革を踏まえた経営ビジョンの策定・公表といった経営者に求められる対応を取りまとめたもの。









■コマツ株式会社のDXの取り組み





コマツ株式会社 DXの取り組み





当社では業務の属人化を防ぐため、全社員使用テックツールの平準化を実現しました。そのうえで、見積作成の自動化や全社共有の購買管理システムを導入し、業務フローを根本的に見直すことで、事務工数削減および残業時間の抑制を実現しました。

また、現場課題から生まれたAIソリューションを無償で展開し、業界全体の底上げにも取り組んでおります。





これらの取組は、経営層からのトップダウン型でなく、現場・事務・管理が対等に連携し改善を積み重ねる「対話型現場起点のDX」として推進しており、当社の持続的成長を支える重要基盤となっております。





当社は今後も、社会環境や産業構造の変化に柔軟に対応し、自社改善のみならず、お客様およびパートナー企業との協業を通じ、デジタル時代における価値創出を実現してまいります。









■会社概要

社名 ： コマツ株式会社

本社所在地： 大阪府東大阪市川俣1-15-14 コマツビル

代表取締役： 小松 智

HP ： https://komatsu-coltd.co.jp/





＜事業内容＞

・高品質な空間デザインの企画、設計、施工

・内装仕上およびインテリア関連各種資材の販売、卸売

・ゴルフ場、テニスコート等、各種スポーツ施設の設備納入、設計、施工

・施設運営に必要な用品、消耗品の販売・卸売

・商流ノウハウを活かしたECプラットフォームの構築、運営

・持続可能な社会に貢献する資材リユース／リサイクルプラットフォームの企画、運用

・建設業DXソリューション(システム・アプリ)の開発、提供