日本電力調達ソリューション、法人向け電力切替で累計10万kW突破― 年間想定電力量3.5億kWh、2026年4月以降供給開始予定案件を含む ―

株式会社日本電力調達ソリューション

法人向け電力契約コンサルティングを手がける株式会社日本電力調達ソリューション（本社：東京都、代表取締役社長：高橋優人）は、法人向けの電力切替支援において、累計切替実績が約10.6万kW、約3.5億kWh(年間想定電力量)に到達したことをお知らせします。

本実績には、2026年4月以降に供給開始予定の案件も含まれています。

■背景｜電力調達を取り巻く環境の変化

近年、電力市場では燃料価格や卸電力価格の変動が続き、電気料金の先行きが見通しづらい環境が続いています。

当社では、単なる価格比較にとどまらず、使用実態・負荷特性・契約条件を踏まえた電力調達戦略の設計を重視し、切替前から切替後まで一貫した支援を行ってきました。

累計切替実績（2026年4月以降供給開始予定案件を含む）

契約電力：106,000kW（10万kW突破）

年間想定使用電力量：350,000,000kWh

オフィスビル、商業施設、ホテル、物流施設、工場、教育機関など、高圧・特別高圧を中心とした法人顧客を対象に、電力調達支援を行っています。

特にJ-REITを中心とする不動産業界のお客様からは、多くのご依頼をいただいております。

■特徴｜「切替して終わり」にしない支援体制

当社の電力切替支援は、価格の安さだけではありません。

・契約方式（燃調型、固定・市場連動・ハイブリッド等）の整理

・燃料・電力マーケット状況の見通しに関する情報発信

・切替後の料金変動やリスクの可視化定期的な見直し

・再エネプランのアドバイス

といった継続的なフォロー体制を特徴としています。

■今後の展望

今後は、従来の電力切替支援に加え、電気料金の予算作成・見通し支援中長期の電力調達戦略立案切替後のレポーティング・改善提案といったサービスを強化予定です。

お客様の電力問題の解決を通じて、お客様の利益創出に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社日本電力調達ソリューション

代表者：代表取締役社長 高橋優人

所在地：東京都港区新橋3-9-10 2階

資本金：9,000,000円

事業内容：電力調達コンサルティング・再エネ調達支援・電気料金予算作成支援・電力会社切替サポート

URL：https://jepsolution.jp/