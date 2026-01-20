世界で日常の「意思決定」に使われている数理最適化技術　　 Gurobiが米国最新レポート「State of Mathematical Optimization 2025」を公開

株式会社Gurobi Japan

原材料費や物流費の高騰、人手不足などにより、企業経営においてコスト管理の重要性が一層高まる中、「いかに迅速かつ再現性のある判断を行えるか」が競争力を左右する要素となっています。Gurobi Japan（本社：東京都府中市、代表取締役社長：Duke Perrucci）は、Gurobi本国が欧米を中心とした数理最適化の商用ユーザーを対象に実施した年次レポート「State of Mathematical Optimization 2025」の日本語版ハイライトを公開しました。

■ レポートハイライト

本レポートでは、回答者の73％が数理最適化導入による最大のメリットとして「コスト削減」を挙げており、数理最適化が一部の専門部署や先進企業にとどまらず、海外ではすでに経営判断を支える基盤技術として活用されている実態が明らかになっています。このレポートからは、数理最適化技術が「専門家のための理論」ではなく、不確実な時代における意思決定の質とスピードを支える実務技術としての認知が広がっていることが分かります。

「State of Mathematical Optimization 2025」生成AI×数理最適化で意思決定は「現場の技術」へ（Gurobotへの評価）

今回のレポートでは、生成AIの進展により、数理最適化がより身近な技術になりつつある点も示されています。 Gurobiが提供する生成AIエージェント「Gurobot(https://www.gurobi.com/jp_blog/category01-004-01/?utm_source=third_party&utm_medium=newsletter&utm_campaign=2026+q1+japan+pr)」は、最適化に関する質問対応やモデリング支援を通じて、専門家でなくても最適化を業務に取り入れやすい環境を実現しています

日本企業での導入事例

日本国内でも、数理最適化は着実に実務へと導入され始めています。老舗洋菓子メーカー では、需要予測や生産・在庫計画に数理最適化を活用。属人的だった計画業務を見直し、業務の標準化や意思決定スピードの向上を実現しています。ご興味のある方は、ぜひ事例をご覧ください。

このほか、どういった分野で最適化が活用されているかなどレポートハイライト(https://www.gurobi.com/jp_blog/category02-005/?utm_source=third_party&utm_medium=newsletter&utm_campaign=2026+q1+japan+pr)からご覧いただけます。

■株式会社Gurobi Japanについて

株式会社Gurobi Japan は、Gurobi Optimization, LLCの日本法人として、世界的に著名な数理最適化ソルバーGurobi Optimizerをビジネスの中核に置き、数理最適化に特化したソリューション、コンサルティングサービスおよびトレーニングを提供し続けています。Gurobiが提供する先進的なDecision Intelligenceテクノロジーで、持続可能性（Sustainability）あるより良い世界を目指して、株式会社Gurobi Japan は、お客様が抱える難解な問題を解決すべく、お客様のより一層の発展のために日々の事業を展開しています。

■会社概要

設立 ：2010年2月5日

代表者：Duke Perrucci

所在地：東京都府中市府中町1-25-12 ゼルコバビル3階

URL ：https://www.gurobi.com/jp/home/

導入事例：こちら(https://www.gurobi.com/jp_case_studies/?utm_source=third_party&utm_medium=newsletter&utm_campaign=2025+q4+japan+pr)から