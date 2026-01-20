【新商品】今日から足の爪切りが楽になる。シルキークリッパー45で使える「利益度返しクーポン」が登場！

株式会社 immerse japan

CAMPFIRE（キャンプファイヤー）プロジェクト概要

■販売期間：2026年1月28日(水)10時 ～ 2026年2月28日(土)23：59時まで

■価格：2,235円(税込)～ 最大30％OFF（クーポンとの併用で最大45％OFF）

■プロジェクトページ：https://camp-fire.jp/projects/916534/view?ctoken=i9cPqGZmPkx0Fxb6

※お気に入り登録すると、プロジェクトの開始時に通知が届きます。

※こちらのURLからリターン購入頂くと15％OFFクーポンが適用されます。

シルキークリッパー45とは

足の爪を切るとき、つい体勢が辛くなる。そんな日常のストレスを解決するために生まれたのが、足用に最適化した爪切り「シルキークリッパー45」です。本製品は、無理な体勢を必要とせず、自然な姿勢のまま足の爪を楽に切ることを目的に設計されています。足の爪切りは、腰を曲げたり腕を伸ばしたりする必要があり、特に高齢者や腰・背中に負担のある方にとって大きな負担になりがちです。一般的な爪切りで解消できなかったこの問題を本製品が解決いたします。

【だから45度】本物の人間工学に基づいた設計

絶妙な角度と長すぎないハンドルの設計が、自然な姿勢で爪切りを可能にします。

足の爪を切る時、あと少し近ければ良いのに！シルキークリッパー45はこれを実現しました。

人間工学に基づくとはこういう事です。

体を曲げないってこんなに楽。たった少しの角度が、関節や筋肉にかかる負担を抑えて、体が喜ぶ姿勢に調整します。

爪が見える角度

45度は視線と爪の間を邪魔しない絶妙な角度。0度では遠く、90度では見えなかった設計です。

足の爪に特化した長さに改良

短すぎると体に負担、長すぎると扱いにくい。使いやすさと安定性を追い求めて、最適な長さに改良しました。

【まるでお風呂上り】バリを残さずサクっと切れる

鋭い刃が断面を鏡面のようにシャープに仕上げます。サクっと切れるから、お風呂上りにケアしなくてもいつでも柔らかく切れます。ついつい後回しにしてしまう悪い癖もこれで解決できます。

刃には独自のオフセット加工を施しています。上刃と下刃をあえて0.02mmずらすことで、刃が傷みにくくなり、耐久性が飛躍的に向上します。これにより、長期間にわたり優れた切れ味が持続します。

【爪が飛び散りにくい】独自の一体型スリーブデザイン

鋭い刃でシルクのように滑らかに爪が切れ、切った爪が本体内部に残るという特殊な設計です。爪が飛び散らないのでストレスもなく、便利にお使いいただけます。

スライドロックで安心設計

畳んだり、カバーをする必要はありません。サイドのロックをスライドさせるだけで簡単管理。

【広い刃間】硬く分厚い爪も楽に切れる

シルキークリッパー45は、上刃と下刃の間隔が7mmに設計されています。この広々としたスペースは、爪を刃にしっかりと収め、滑りや負担を減らします。

グリップは握りやすいPP素材を採用。簡単にハンドリングできて、深爪を防ぎます。

高品質ステンレスを採用

医療機器にも使用されるSUS420J2を採用しています。このステンレスは炭素を多く含み、錆びにくく、長期間にわたって鋭い切れ味を保ちます。

【断面も表面も】ピカピカになる硝子ヤスリ付き

水洗いもOKです。

特殊なナノブラスト加工を表面に施した専用ヤスリ。切った後の断面だけでなく「表面」までもピカピカに磨き上げてくれます。

数秒磨くだけでピカピカになります。ガラス製なので錆びる事もなく水洗いして繰り返しお使い頂けます。ナノレベルの円形の突起が爪表面の凹凸を均一に整え、自然な艶を生み出します。

コンパクトな専用ケース付き

持ち運びも簡単なので旅先や外出先でも活躍します。

製品概要

製品名：シルキークリッパー45

定価：2,980円（税込）

素材：SUS420J2

重量：34g

サイズ：100mm×15mm×15ｍｍ（収納時）

パッケージサイズ：100mm×70ｍｍ×20ｍｍ

