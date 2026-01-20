【佐賀県サガプライズ！新プロジェクト】連載20周年を迎える大人気漫画『キングダム』とコラボ「キングダム ×（駆ける）佐賀県 ～佐賀の火を絶やすでないぞォ。～」

佐賀県

・佐賀空港が期間限定で「佐賀キングダム空港」に！

・複製原画等を展示する「佐賀キングダム空港特別展」を無料開催！

・コミックス1～77巻を一気に立ち読みできる全長300m超の「キングダム読破堤」が有明海沿いに出現！

・秦の始皇帝ゆかりの地では王騎の入浴手ぬぐいなどが当たる「キングダム×古湯温泉」キャンペーンも

佐賀県は、県内のモノ・コトを起点に、誰もがハッとしてドキドキする“新しい驚き”をつくる情報発信プロジェクト「サガプライズ！」の一環として、2026年１月に連載20周年を迎える大人気漫画『キングダム』（著・原泰久。集英社刊）とコラボレーションし、「キングダム ×（駆ける） 佐賀県 ～佐賀の火を絶やすでないぞォ。～」プロジェクトを2026年１月20日（火曜日）から始動します。

本コラボは、佐賀県出身の漫画家・原泰久氏の『キングダム』連載20周年を迎えるこの記念すべきタイミングで実現。１月27日（火曜日）より期間限定で、佐賀空港の愛称を「佐賀キングダム空港」とし、館内装飾や、複製原画と有田焼コラボ作品等を展示する「佐賀キングダム空港特別展」を開催します。また、同日からコミックス77巻まで全ページを有明海沿いの防波堤に掲出し、一気読みできる全長300m超の「読破堤」、秦の始皇帝ゆかりの地とされる古湯温泉での周遊企画、市街地を走るラッピングバスなど、佐賀が誇る地域資源と『キングダム』の熱量を掛け合わせた大規模なコラボレーションとして展開。作品の持つ圧倒的な発信力を活かして、佐賀空港の利用促進や県内各地への観光誘客につなげます。

特設ウェブサイト :https://sagaprise.jp/kingdomプロジェクトムービー :https://youtu.be/6MDDCraX018

佐賀の空の玄関口が『キングダム』色に染まる！～佐賀空港が期間限定で「佐賀キングダム空港」に～

コラボ期間中、外壁や階段、ガラス面など、空港内の至る所を『キングダム』のキャラクターや名シーンでダイナミックに装飾します。佐賀に降り立った瞬間から、まるで『キングダム』の物語が始まるような、圧倒的な没入感で全国から訪れるファンを出迎えます。ここに、「佐賀キングダム空港」という新章が幕を開けます。

【実施概要】

・実施期間

2026年１月27日（火曜日）～３月29日（日曜日）

・場所

佐賀空港 [九州佐賀国際空港] （住所：佐賀県佐賀市川副町大字犬井道9476-187）

・内容

“チーム佐賀キングダム空港“によるお出迎え

期間中、空港で働くスタッフが「佐賀キングダム空港」オリジナルのピンバッジを着用して業務にあたります。空港全体が“チーム佐賀キングダム空港“として一体感をもって、来訪者を熱くお迎えします。

来訪者プレゼント

「佐賀キングダム空港」内の売店・飲食店をご利用いただいた方に、オリジナルコラボステッカーをプレゼントします。

配布には空港利用等の条件があります。詳細は特設サイトをご確認ください。

オープニングセレモニー

１月27日（火曜日）には、「佐賀キングダム空港」にてオープニングセレモニーを開催。山口祥義佐賀県知事が出席し、本プロジェクトにかける熱い思いをお伝えいたします。

テーマは“受け継がれる火“―！「佐賀キングダム空港特別展」

空港３階の「スペースパーク」を、本コラボのために期間限定で改装し、特別展を開催します。 展示のテーマは「受け継がれる火」 。 主人公・信が、亡き友・漂（ひょう）から託された「夢」をはじめ、王騎将軍から受け継いだ「矛」、麃公（ひょうこう）将軍から受け継いだ「盾」など、物語の核となる「思いの火」が継承される名シーンなどを厳選。 空間全体を使った巨大なコマ装飾と、額装された複製原画を組み合わせたダイナミックな展示で、『キングダム』の世界観に没入できます。 複製原画、その数34点。ファン必見の内容となっています。

【実施概要】

・展示名

佐賀キングダム空港特別展

・実施期間

2026年２月27日（火曜日）12時00分 ～ ３月29日（日曜日）

・場所

佐賀空港[九州佐賀国際空港] ３階（住所：佐賀県佐賀市川副町大字犬井道9476-187）

・時間

5時20分～22時00分（※ターミナルビルの営業時間に準ずる）

※混雑状況によっては、入場制限を行う場合があります

・観覧料

無料

・内容

複製原画と巨大パネルの展示

壁一面に広がる名シーンの巨大パネルと、その中に展示される複製原画が融合。圧倒的な迫力で、『キングダム』の世界観を存分に味わえる展示空間となっています。

「有田焼」コラボ作品の特別展示

「受け継がれる火」の象徴として、佐賀県が誇る伝統工芸「有田焼」と『キングダム』のコラボ作品を展示します。人間国宝である故・井上萬二氏の孫であり、その技を受け継いだ井上萬二窯三代目の井上祐希氏が制作した、本コラボオリジナルの大皿作品です。有田焼特有の白磁と『キングダム』のキャラクターが織りなす迫力ある作品をご覧いただけます。

有明海沿いに出現！コミックス１～77巻を一気読みできる全長300m超の「キングダム読破堤」

有明海を一望できる防波堤に、コミックス１巻から77巻までの全ページを掲出する「キングダム読破堤（どくはてい）」が登場。その長さは全長300m超と、前代未聞の無料公開です。広大な空と海が広がる舞台で、物語の軌跡を歩きながら体感できる、圧巻の屋外展示です。

【実施概要】

・実施期間

2026年１月27日（火曜日）～３月29日（日曜日）

・場所

干潟よか公園 防波堤（住所：佐賀県佐賀市東与賀町大字下古賀2885-２地先）

※佐賀キングダム空港から車で約10分

・特記事項

作中の過激なシーンは、佐賀県名産の「佐賀海苔」で隠すという、佐賀県ならではのユーモアあふれる演出も施しています。

周辺には街灯がありませんので、安全確保のため日没後の観覧はご遠慮ください。足元の明るい時間帯にお越しください。

その他、観覧に関する注意事項は、事前に必ず特設サイトをご確認ください。

秦の始皇帝ゆかりの地で癒される「キングダム×古湯温泉」

古湯温泉には、秦の始皇帝の命を受け、不老不死の霊薬を求めて日本へ渡った「徐福」が見つけたとされる伝説が残っています。この深い縁にちなみ、古湯温泉街（宿泊施設・日帰り温泉・飲食店など）を巡るとオリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンを実施します。

【実施概要】

・実施期間

2026年１月27日（火曜日）～３月29日（日曜日）

・場所

古湯温泉街（住所：佐賀県佐賀市富士町古湯）

※佐賀キングダム空港から車で約60分

・景品

A賞：王騎の入浴「オリジナル手ぬぐい」

B賞：王騎の入浴「オリジナルイラストカード」

・参加方法

下記いずれかの条件を満たし、WEBアンケートにご回答いただいた方は、ハズレなしの抽選にご参加いただけます。詳細は特設サイトをご確認ください。

宿泊利用

対象の旅館に宿泊

日帰り温泉・売店・飲食店利用

対象店舗にて、合計1,500円（税込）以上利用（レシート合算可）

・対象店舗

24店舗

英龍温泉、扇屋、古湯温泉 ONCRI、鶴霊泉、清川、佐賀風雅、山水、杉乃家、千曲荘、つかさ、東京家、山あかり、大和屋、幸屋、湯の華、cafe SLOW、古湯キッチン10、ふるゆまつや、瓦そば田舎、oriori、やつだ屋、亀屋、ヴィレッジアンティーク、SAGA FURUYU CAMP内 富士町観光案内所

・抽選・景品交換場所

【水曜日】フォレスタふじ（営業時間：８時30分～17時15分）

【水曜日以外】SAGA FURUYU CAMP内 富士町観光案内所（営業時間：10時00分～17時00分）

佐賀市内を疾走！「キングダム ×（駆ける）佐賀県 ラッピングバス」

本コラボを記念して、『キングダム』のキャラクターたちがデザインされたラッピングバスが佐賀市内を走行します。街中を駆け抜ける信たちの姿をぜひ探してみてください。

【実施概要】

・運行期間

2026年１月28日（水曜日）～３月29日（日曜日）

・運行エリア

佐賀市内

・運行バス

佐賀市営バス（佐賀市交通局） ２台

東京の空の玄関口・羽田空港に出現！「佐賀キングダム空港」巨大看板

京急線 羽田空港第1・第2ターミナル駅ホームに、「佐賀キングダム空港」の巨大看板が登場します。主人公・信の力強い姿とインパクトあるビジュアルが、これから旅立つ人々の冒険心を掻き立て、熱気渦巻く佐賀の地へと誘います。

【実施概要】

・掲出期間

2026年１月22日（木曜日）～３月27日（金曜日）

・掲出場所

京急線 羽田空港第1・第２ターミナル駅 ホーム

【動画公開】「人の本質は、火だ」 ― 名台詞と佐賀の魅力が響き合うプロジェクトムービー

プロジェクトの始動に合わせ、本コラボのコンセプトである「佐賀の火を絶やすでないぞォ。」を象徴するプロジェクトムービーを1月20日（火曜日）より公開します。本映像では、作中の名台詞「人の本質は、火だ」を起点に、佐賀県に脈々と受け継がれてきた「火」にフォーカス。作品の印象的な名シーン（漫画のコマ）と、佐賀県の美しい風景や唯一無二の地域資源を織り交ぜ、『キングダム』の世界観と佐賀の魅力が響き合うエモーショナルな作品に仕上げました。

※ 特設ウェブサイト、サガプライズ！公式SNS等にて公開中

プロジェクトムービー :https://youtu.be/6MDDCraX018

作品紹介：『キングダム』

(C)原泰久／集英社

時は紀元前、中国・春秋戦国時代。500年以上の長きにわたり戦乱が続くこの大戦争時代に、中華統一を目指す若き王と天下の大将軍を志すひとりの下僕がいた。２人の少年たちが見た夢は、７つの国の運命と300を超えるキャラクターの人生を巻き込んで、まだ誰も知らない壮大な未来へと続いてゆく――。中華統一という歴史上、最も果てしない戦いを描く大ヒット本格歴史大河コミック。2006年1月から「週刊ヤングジャンプ」で連載を開始し、2026年1月で連載20周年を迎える。コミックス１巻は、2006年5月19日発売。既刊78巻で累計発行部数1億2,000万部（電子版含む）以上。

【アクセス情報】空港利用者限定のお得なレンタカーキャンペーン

佐賀キングダム空港到着便をご利用のお客様は、お得なレンタカーキャンペーンをご利用いただけます。「キングダム読破堤」や「キングダム×古湯温泉」などコラボスポットを効率よく周遊するために本キャンペーンをぜひご活用ください。

・1,000円レンタカーキャンペーン

佐賀空港到着便を利用された場合、２名以上で最初の24時間の基本料金が1,000円（税込）からご利用いただけます。（事前予約制）

詳細：九州佐賀国際空港HP(https://www.pref.saga.lg.jp/airport/kiji00312799/index.html)

佐賀県の情報発信による地方創生プロジェクト「サガプライズ！」について

佐賀県は、2013年より情報発信による地方創生プロジェクトをスタートさせ、2015年７月より「サガプライズ！」として情報発信しています。企業やコンテンツ等とのコラボレーションにより佐賀県の地域資源の磨き上げや地域のさらなる活性につなげています。これまでに「佐賀県副知事 島耕作」や「ゴジラ対（つい）サガ」、「忍たま乱太郎×佐賀県」など42のプロジェクトを実施。「キングダム ×（駆ける）佐賀県」にて43弾目となります。

サガプライズ！公式サイト :https://sagaprise.jp