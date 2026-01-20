FortiGateアップデート後のログイントラブルにPassLogicが対応

パスロジ株式会社

独自技術で純国産セキュリティ製品を開発・販売するパスロジ株式会社（東証TOKYO PRO Market上場：証券コード4426、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川秀治。以下、当社）は、FortiGateのアップデート後にVPNへログインできなくなる事象について、法人向け多要素認証ソリューション「PassLogic（パスロジック）」と連携して利用する環境向けに対応する更新プログラム（リビジョンアップ）の提供を開始しました。

FortiOSの仕様変更にともない、認証連携を用いたVPN接続に影響が生じるケースが確認されています。

対応の背景

FortiGate（フォーティゲイト）は、フォーティネット（Fortinet, Inc.）が提供するネットワークセキュリティ製品で、世界的に広く利用されている統合脅威管理（UTM）製品です。

日本国内においても多くの企業や組織で、社外から社内システムへ安全に接続するためのVPN装置としても導入されています。

FortiGateでは、セキュリティ強化を目的としたFortiOSのアップデートにより、SSL-VPNやIPsec-VPNに関する認証仕様が一部変更されています。

この影響により、RADIUS認証やSAML連携を用いてVPN接続を行っている環境では、従来どおりの設定のままでは認証が成立せず、ログインできなくなるケースが確認されています。

FortiGateの利用規模や導入範囲の広さから、本事象は一部の環境に限った問題ではなく、企業のリモートアクセス環境全体に影響を及ぼす可能性があります。

これらの事象は製品の故障や不具合によるものではなく、認証方式や接続方式の見直しにともなう仕様変更に起因するものです。

PassLogicの対応

当社では、FortiGateとPassLogicを連携して利用している環境において影響を確認し、RADIUS認証を用いたVPN接続が継続して利用できるよう、対応を実施しました。

パッケージ版については、2026年1月21日以降、バージョンごとに順次提供を開始する予定です。更新プログラムの適用は、お客様にて実施いただく必要があります。

クラウド版については、近日実施予定の定期メンテナンスにて、当社にて更新プログラムの適用を実施する予定です。

本更新プログラムを適用することで、FortiGateの構成を大きく変更することなく、FortiOSの認証仕様変更に対応したVPN認証が可能となります。

また、SAML連携を利用している場合についても、FortiOSのバージョンによって影響が異なることが確認されており、注意点を整理した情報を公開しています。

本件に関するご質問やご相談は、下記からお問い合わせください。

PassLogic お問い合わせフォーム :https://passlogic.jp/inquiry/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260120_press_fortigate

PassLogicとは

PassLogicは、知識・所有物・生体の認証3要素すべてに対応した多要素認証ソリューションです。マトリックス方式の「PassLogic認証」をはじめ、9種類の認証方法を自由に組み合わせた多彩な多要素認証を提供します。環境が変化した場合でも、状況に応じて認証方法を切り替えられるため、長期的な利用が可能です。

Microsoft 365をはじめとするSSO連携や、SASE/SSE/VPN、Windows OS端末の認証強化にも対応しています。

▶︎ PassLogic製品紹介サイト：https://passlogic.jp/(https://passlogic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260120_press_fortigate)

パスロジ株式会社

2000年の創業以来、持続可能な情報セキュリティインフラの構築に貢献する技術の研究開発を続けてまいりました。特許権の取得件数は、日本国内39件、国内外合計126件を有します。

主力製品の多要素認証ソリューション「PassLogic」は、多くの企業や政府機関に採用されており、累計発行ライセンス数は116万以上です。

自社開発の純国産セキュリティシステムのため、海外各国の政府・団体の影響を受ける可能性が低く、安心してご利用いただけます。（2025年12月時点）



▶パスロジ会社案内ページ：https://www.passlogy.com/corporate/



【パスロジ株式会社 概要】

社名 ：パスロジ株式会社（Passlogy Co., Ltd.）

代表取締役社長 ：小川 秀治

設立 ：2000年2月24日

資本金 ：1億円

上場区分 ：東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード4426）

所在地 ：東京都千代田区神田神保町1-6-1 タキイ東京ビル

業務内容 ：セキュリティソフトウェア開発販売

認証 ：ISMS / ISO27001

ウェブサイト ：https://www.passlogy.com/

主要製品 ：PassLogic、4Login、クリプタン