十勝の森に「雪の妖精 シマエナガ」が舞う フェーリエンドルフでシマエナガ観察スポットを発見
フェーリエンドルフで撮影（撮影：北のキャメラ＠十勝でシマエナガ撮る人 氏）
キャピタル・ゼンリン株式会社(本社：北海道帯広市、代表取締役社長：西 菜花)が運営する、グランピングリゾート「フェーリエンドルフ(https://feriendorf.jp/)」において、"雪の妖精"として人気の野鳥 シマエナガが、冬の間、頻繁に飛来していることがわかりました。
この発見は、X上で十勝の自然を発信する人気フォトグラファー「北のキャメラ＠十勝でシマエナガ撮る人」氏（アカウント：@kitano_camera(https://x.com/kitano_camera)）との共同調査によるものです。
観察を続けた結果、冬の間、お昼の時間帯を中心に群れで森を訪れている様子が確認されました。
これは、当施設が大切にしてきた十勝の自然環境が、野生動物にとって心地よい場所となっていることを示す発見であると考えています。
北のキャメラ＠十勝でシマエナガ撮る人 Xアカウント
アカウント：@kitano_camera
■「雪の妖精」シマエナガとは
シマエナガは体長14cm程度の小さな野鳥で、冬になると羽毛を膨らませて真っ白でまんまるな姿になります。そのかわいらしい見た目から「雪の妖精」として人気を集めており、SNSでも話題になっています。ただし警戒心が強く、観察が難しい鳥としても知られています。
■フェーリエンドルフの森での観察
フェーリエンドルフの冬の森/雪景色
今回の観察で、以下のことがわかりました。
- 主な観察時期：11月中旬～2月末頃(ふわふわな冬羽が観察できる時期)
- 観察しやすい時間：お昼の時間帯を中心に
- 行動の様子：群れで森の中を移動しながら、木の実や昆虫を探している様子を見かけることが多い
「北のキャメラ＠十勝でシマエナガ撮る人」氏によると、フェーリエンドルフの森は針葉樹と広葉樹が混ざり合い、シマエナガたちにとって居心地の良い環境になっているとのことです。
■十勝の自然を次世代へ
フェーリエンドルフは、開拓以前からある自然の森を活かした施設です。この森を大切に守りながら、訪れる方々に十勝の豊かな自然を感じていただくことを大切にしてきました。
今回のシマエナガの発見は、こうした取り組みが、野生動物にとっても良い環境となっていることを教えてくれる、うれしい発見となりました。
■冬だけの特別な体験 森と温泉、十勝の冬を味わう
十勝エアポートスパ そら
シマエナガの観察は、宿泊されるお客様も、日帰りでお越しのお客様も、お楽しみいただけます。
冬の森を静かに歩きながら、真っ白でふわふわなシマエナガとの出会いを待つ時間。冷たい空気の中で、小さな命の営みに触れる体験は、十勝の冬ならではの贅沢です。
観察の後は、フェーリエンドルフ敷地内にある「Cafe Dinkels(カフェ・ディンケルス(https://feriendorf.jp/spot_detail.php?id=13))」でお腹を満たすもよし。源泉かけ流しの温泉とサウナを備えた「十勝エアポートスパ そら(https://tokachi-airportspasora.com/)」で、森の景色を眺めながら冷えた体を温めるのもよし。雪景色を眺めながらの露天風呂は、シマエナガ観察と合わせて楽しみたい、冬の十勝ならではの過ごし方です。
グランピング施設に宿泊すれば、早朝の静けさの中での観察や、夕暮れ時の森の表情も楽しめます。十勝の冬を丸ごと感じる滞在が、ここにはあります。
■観察時のお願い
シマエナガは野生の鳥です。観察の際は、以下のマナーをお守りください。
- 大きな声を出さない
- 餌付けをしない
- フラッシュ撮影を控える
- そっと静かに見守る
※野生動物のため必ず会えるとは限りません。自然の中での偶然の出会いを大切にお楽しみください。
施設概要
グランピングリゾート フェーリエンドルフ
運営会社：キャピタル・ゼンリン株式会社
所在地：北海道河西郡中札内村南常盤東4線
ウェブサイト：https://feriendorf.jp/
併設施設 十勝エアポートスパ そら
https://tokachi-airportspasora.com/